Selon le rapport, ces tensions au sein du camp de la Coupe du monde seraient dues à un profond mécontentement parmi les joueurs quant à la gestion des entraînements par l’ancien champion. Un groupe de quatre joueurs clés, mené par le capitaine Federico Valverde, aurait ainsi cherché à s’entretenir directement avec Bielsa.

Ils ont imputé leur manque d’énergie et les blessures récurrentes depuis le début du tournoi à l’intensité élevée des séances. La situation a ensuite dégénéré lors d’une réunion de crise, les joueurs remettant ouvertement en question l’orientation tactique choisie pour la finale à venir contre l’Espagne, favorite du groupe.