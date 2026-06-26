Selon la station de radio locale El EspectadorDeportes, un violent conflit interne a éclaté entre le sélectionneur national Marcelo Bielsa et le groupe, aboutissant à une véritable rébellion des joueurs cadres.
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« C’est tout simplement insupportable » : un mouvement de révolte des joueurs contre leur entraîneur serait en cours au sein d’une équipe participante à la Coupe du monde
Selon le rapport, ces tensions au sein du camp de la Coupe du monde seraient dues à un profond mécontentement parmi les joueurs quant à la gestion des entraînements par l’ancien champion. Un groupe de quatre joueurs clés, mené par le capitaine Federico Valverde, aurait ainsi cherché à s’entretenir directement avec Bielsa.
Ils ont imputé leur manque d’énergie et les blessures récurrentes depuis le début du tournoi à l’intensité élevée des séances. La situation a ensuite dégénéré lors d’une réunion de crise, les joueurs remettant ouvertement en question l’orientation tactique choisie pour la finale à venir contre l’Espagne, favorite du groupe.
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Ronald Araujo s’emporte : « C’est insupportable »
Selon nos informations, Bielsa a tenu un discours de près de 45 minutes, durant lequel il n’a toléré aucune contestation et a exigé l’application stricte de sa philosophie. Cette fermeté s’est toutefois heurtée à la résistance des internationaux.
Selon plusieurs sources, plusieurs d’entre eux ont refusé de se plier à ses exigences, se sont levés en pleine intervention et ont quitté la salle avant la fin. Le défenseur central Ronald Araujo (FC Barcelone) a manifesté son agacement à voix haute : « J’espère qu’on se qualifiera pour le tour suivant, mais c’est tout simplement insupportable », aurait déclaré le joueur de 27 ans.
Une forte pression s’exerce sur l’Uruguay
En Uruguay, cette révélation a déclenché une vague d’indignation et des débats houleux. De nombreux supporters des « Ciel-Bleus » ont pris la défense de leur entraîneur sur les réseaux sociaux, accusant la chaîne de télévision de mener une campagne de dénigrement ciblée.
Bielsa, réputé pour son caractère distant et son conflit ouvert avec la presse locale, est depuis longtemps perçu comme une cible idéale pour les révélations à charge.
Quoi qu’il en soit, la situation sportive demeure précaire : l’Uruguay a semblé fragile lors de ses deux premières sorties et affronte l’Espagne sous haute pression pour éviter une élimination prématurée dans un groupe à sa portée.