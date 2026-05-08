Goal.com
En direct
FBL-EUR-C3-FREIBURG-BRAGAAFP
Khaled Mahmoud

Traduit par

« C’est tout ce qu’il y a de positif dans le football. » À peine qualifié pour la finale de la Ligue Europa, l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a tenu à saluer ses rivaux allemands

V. Kompany
Fribourg
Fribourg vs Braga
Braga
Ligue Europa
J. Schuster
Bayern Munich
Bundesliga

L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a salué la performance du SC Fribourg après la qualification historique du club alsacien pour la finale de la Ligue Europa. Malgré la récente élimination de son équipe en Coupe d'Europe, le technicien belge a souligné que les Breisgau-Brasilianer incarnaient un modèle de réussite pour le football moderne.

  • Fribourg accède pour la première fois à une finale européenne

    Jeudi soir, Fribourg s'est qualifié pour sa toute première finale européenne grâce à une victoire 3-1 pleine de panache face au Sporting Braga lors du match retour de leur demi-finale. Ce résultat donne lieu à un affrontement très attendu contre Aston Villa, club de Premier League, le 20 mai à Istanbul, alors que le club allemand tentera de remporter son premier grand trophée européen.

    Après l’élimination du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, Kompany a rapidement salué l’exploit de ses rivaux nationaux. « C’est vraiment formidable ce que fait Fribourg. Ce que fait Fribourg est un très bon exemple pour de nombreux clubs », a déclaré le Belge de 40 ans aux journalistes, visiblement ému par l’histoire de cet outsider qui s’écrit actuellement dans la Forêt-Noire.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-BRAGAAFP

    La référence ultime en matière de football

    Les éloges de Kompany dépassent le simple cadre sportif : il met en lumière les facteurs structurels et culturels qui sous-tendent l’ascension de Fribourg. L’ancien capitaine de Manchester City souligne que la croissance organique du club et sa planification à long terme sont les principaux moteurs de son succès sur la plus grande scène de l’Europa League.

    Le patron du Bayern s’est montré très élogieux à l’égard de l’identité du club, déclarant : « Comment décrire ce que Fribourg accomplit cette saison ? Je pense que c’est tout ce qu’il y a de positif dans le football. Un si petit club qui se construit par ses propres moyens. Il y a une philosophie, une vision. »


  • Crédit photo : Julian Schuster

    Julian Schuster, le technicien de 41 ans qui a pris les commandes en 2024 après l’ère du légendaire Christian Streich, a joué un rôle clé dans cette série historique. Kompany a toutefois rappelé que si Schuster réalisait un travail remarquable, ce succès collective était aussi le fruit du travail de son prédécesseur et des décideurs du club, restés fidèles à leur projet saison après saison.

    « Julian mérite beaucoup de respect pour le travail qu’il accomplit. Mais ce n’est pas seulement son travail. C’est aussi celui de son prédécesseur [Streich] et des personnes qui ont pris ces décisions pour ces joueurs », a expliqué Kompany. « J’ai dit à plusieurs reprises quels joueurs de Fribourg avaient un grand avenir devant eux. Et on peut le constater à ce stade. »

  • SC Freiburg v SC Braga - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport

    L'Allemagne nourrit des ambitions de triomphe à Istanbul

    Une victoire de Fribourg en Turquie aurait des répercussions importantes pour la Bundesliga, garantissant probablement la présence d’un représentant allemand supplémentaire en Ligue des champions la saison prochaine. Kompany a confirmé que lui-même, tout comme une grande partie du public footballistique allemand, soutiendrait sans réserve les hommes de Schuster lorsqu’ils affronteront l’équipe d’Unai Emery, Aston Villa.

    À la veille de la finale d’Istanbul, Kompany a réaffirmé son soutien au coefficient du football allemand : « Nous espérons pour le football allemand qu’ils remporteront eux aussi ce trophée », a-t-il déclaré, conscient qu’un succès enverrait les Brisachois rejoindre son Bayern en C1 la saison prochaine.