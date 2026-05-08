Jeudi soir, Fribourg s'est qualifié pour sa toute première finale européenne grâce à une victoire 3-1 pleine de panache face au Sporting Braga lors du match retour de leur demi-finale. Ce résultat donne lieu à un affrontement très attendu contre Aston Villa, club de Premier League, le 20 mai à Istanbul, alors que le club allemand tentera de remporter son premier grand trophée européen.

Après l’élimination du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, Kompany a rapidement salué l’exploit de ses rivaux nationaux. « C’est vraiment formidable ce que fait Fribourg. Ce que fait Fribourg est un très bon exemple pour de nombreux clubs », a déclaré le Belge de 40 ans aux journalistes, visiblement ému par l’histoire de cet outsider qui s’écrit actuellement dans la Forêt-Noire.