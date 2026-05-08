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« C’est tout ce qu’il y a de positif dans le football. » À peine qualifié pour la finale de la Ligue Europa, l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a tenu à saluer ses rivaux allemands
Fribourg accède pour la première fois à une finale européenne
Jeudi soir, Fribourg s'est qualifié pour sa toute première finale européenne grâce à une victoire 3-1 pleine de panache face au Sporting Braga lors du match retour de leur demi-finale. Ce résultat donne lieu à un affrontement très attendu contre Aston Villa, club de Premier League, le 20 mai à Istanbul, alors que le club allemand tentera de remporter son premier grand trophée européen.
Après l’élimination du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, Kompany a rapidement salué l’exploit de ses rivaux nationaux. « C’est vraiment formidable ce que fait Fribourg. Ce que fait Fribourg est un très bon exemple pour de nombreux clubs », a déclaré le Belge de 40 ans aux journalistes, visiblement ému par l’histoire de cet outsider qui s’écrit actuellement dans la Forêt-Noire.
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La référence ultime en matière de football
Les éloges de Kompany dépassent le simple cadre sportif : il met en lumière les facteurs structurels et culturels qui sous-tendent l’ascension de Fribourg. L’ancien capitaine de Manchester City souligne que la croissance organique du club et sa planification à long terme sont les principaux moteurs de son succès sur la plus grande scène de l’Europa League.
Le patron du Bayern s’est montré très élogieux à l’égard de l’identité du club, déclarant : « Comment décrire ce que Fribourg accomplit cette saison ? Je pense que c’est tout ce qu’il y a de positif dans le football. Un si petit club qui se construit par ses propres moyens. Il y a une philosophie, une vision. »
Crédit photo : Julian Schuster
Julian Schuster, le technicien de 41 ans qui a pris les commandes en 2024 après l’ère du légendaire Christian Streich, a joué un rôle clé dans cette série historique. Kompany a toutefois rappelé que si Schuster réalisait un travail remarquable, ce succès collective était aussi le fruit du travail de son prédécesseur et des décideurs du club, restés fidèles à leur projet saison après saison.
« Julian mérite beaucoup de respect pour le travail qu’il accomplit. Mais ce n’est pas seulement son travail. C’est aussi celui de son prédécesseur [Streich] et des personnes qui ont pris ces décisions pour ces joueurs », a expliqué Kompany. « J’ai dit à plusieurs reprises quels joueurs de Fribourg avaient un grand avenir devant eux. Et on peut le constater à ce stade. »
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L'Allemagne nourrit des ambitions de triomphe à Istanbul
Une victoire de Fribourg en Turquie aurait des répercussions importantes pour la Bundesliga, garantissant probablement la présence d’un représentant allemand supplémentaire en Ligue des champions la saison prochaine. Kompany a confirmé que lui-même, tout comme une grande partie du public footballistique allemand, soutiendrait sans réserve les hommes de Schuster lorsqu’ils affronteront l’équipe d’Unai Emery, Aston Villa.
À la veille de la finale d’Istanbul, Kompany a réaffirmé son soutien au coefficient du football allemand : « Nous espérons pour le football allemand qu’ils remporteront eux aussi ce trophée », a-t-il déclaré, conscient qu’un succès enverrait les Brisachois rejoindre son Bayern en C1 la saison prochaine.