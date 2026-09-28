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« C’est tout à fait possible » : le vice-président de Barcelone privilégie le Camp Nou au Bernabéu et au Maroc pour la finale de la Coupe du monde 2030
La course pour accueillir le grand rendez-vous de 2030
La course pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 s’intensifie, avec l’Espagne et le Maroc qui émergent comme les principaux prétendants. Si le Santiago Bernabéu a longtemps été considéré comme l’option numéro un de l’Espagne, l’ambitieux Grand Stade Hassan II du Maroc a rebattu les cartes. Les dirigeants du FC Barcelone militent eux aussi pour le Spotify Camp Nou rénové, qui doit bénéficier d’une capacité accrue et d’installations VIP modernisées dans le cadre du projet Espai Barça.
Antonio Escudero, vice-président du FC Barcelone chargé du secteur social, est désormais sorti du silence pour afficher les ambitions du club. Au micro de l’émission « Aquí Girona » sur Cadena SER, Escudero a clairement fait comprendre que les Blaugrana ne se considèrent pas seulement comme des participants au débat, mais qu’ils estiment être le choix logique pour la FIFA. Le club considère que les investissements réalisés dans ses infrastructures méritent la plus haute reconnaissance sur la scène internationale.
- AFP
Escudero plaide en faveur de Barcelone
Interrogé sur la possibilité que le Spotify Camp Nou soit retenu comme site de la finale, Escudero s’est montré catégorique quant aux chances du club. Comme le cite Mundo Deportivo, il a déclaré : « Nous le souhaiterions vraiment. Je pense que oui, c’est tout à fait possible. Les autorités sportives du monde entier sont partantes. Nous avons consenti un gros effort et nous avons un grand stade. Nous avons un grand stade, il était temps. »
Le vice-président ne s’est pas contenté d’un simple optimisme, laissant entendre que la probabilité de succès est en réalité assez élevée. Au cours de l’entretien, il est allé plus loin en ajoutant : « Il y a une très forte probabilité que ce soit le cas. » Cette position s’aligne sur le récent regain de confiance affiché par la mairie de Barcelone et le gouvernement catalan, qui ont tous deux intensifié leurs efforts de lobbying pour s’assurer que la ville reste au cœur du projet 2030.
Rénovation du stade et stabilité financière
Au-delà du glamour de la Coupe du monde, Escudero a également profité de l’occasion pour évoquer des questions internes concernant le retour au stade et la relation du club avec ses socios. Des inquiétudes croissantes s’étaient fait jour parmi les supporters, certains craignant que les coûts énormes liés à la rénovation du Spotify Camp Nou n’entraînent une hausse du prix des abonnements.
Cependant, Escudero s’est empressé de balayer ces rumeurs et de se montrer rassurant envers les fidèles du Barça. « Personne n’a parlé d’augmenter le prix des abonnements. Les gens peuvent être rassurés. Personne n’en a discuté. Je suis vice-président, donc je serais au courant. Ce n’est pas à l’ordre du jour », a-t-il expliqué.
- AFP
Le compte à rebours final avant une décision
Tandis que les équipes de chantier s’activent pour achever le Spotify Camp Nou, les regards du monde du football restent braqués sur la future annonce de la FIFA concernant le stade de la finale. L’Espagne et le Maroc sont engagés dans une bataille diplomatique et sportive sophistiquée, chaque pays mettant en avant ses atouts uniques. La candidature du Maroc représente une opportunité historique pour le continent africain d’accueillir une deuxième finale de Coupe du monde, tandis que l’Espagne met en avant ses infrastructures déjà en place et le statut légendaire de ses enceintes.
L’émergence de Barcelone comme véritable rival du Bernabéu de Madrid ajoute une dimension supplémentaire d’intrigue au processus, garantissant que le tournoi 2030 sera autant une affaire de prestige national que de beau jeu.
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