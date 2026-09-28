La course pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 s’intensifie, avec l’Espagne et le Maroc qui émergent comme les principaux prétendants. Si le Santiago Bernabéu a longtemps été considéré comme l’option numéro un de l’Espagne, l’ambitieux Grand Stade Hassan II du Maroc a rebattu les cartes. Les dirigeants du FC Barcelone militent eux aussi pour le Spotify Camp Nou rénové, qui doit bénéficier d’une capacité accrue et d’installations VIP modernisées dans le cadre du projet Espai Barça.

Antonio Escudero, vice-président du FC Barcelone chargé du secteur social, est désormais sorti du silence pour afficher les ambitions du club. Au micro de l’émission « Aquí Girona » sur Cadena SER, Escudero a clairement fait comprendre que les Blaugrana ne se considèrent pas seulement comme des participants au débat, mais qu’ils estiment être le choix logique pour la FIFA. Le club considère que les investissements réalisés dans ses infrastructures méritent la plus haute reconnaissance sur la scène internationale.