AFP
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« C’est tout à fait normal que je sois en colère ! » : Vinicius Jr reconnaît sa fureur face à une décision de Jose Mourinho et s’adresse aux supporters du Real Madrid qui sifflent
Mourinho multiplie les changements à Rome
Mené 3-1 au Stadio Olimpico, le Real Madrid voyait Vinicius vivre une soirée difficile. Le Brésilien a perdu le ballon sur l’action qui a amené le deuxième but de la Roma, poussant Mourinho à prendre une décision radicale. Juste avant l’heure de jeu, l’entraîneur portugais a remplacé son ailier vedette lors d’un double changement qui a vu Endrick et Arda Guler entrer en jeu.
Ce choix tactique audacieux a immédiatement porté ses fruits. Endrick a lancé une remontée spectaculaire en sept minutes en marquant, tout comme son coéquipier Carlos Espi, lui aussi entré en jeu. Antonio Rudiger a ensuite achevé le retournement de situation d’une tête à la 90e minute, offrant les trois points au géant espagnol.
- Antonio Balasco
Vinicius explique sa frustration au bord du terrain
Après le coup de sifflet final, Vinicius n’a pas caché sa déception d’avoir été remplacé prématurément. Le joueur de 26 ans a reconnu sa mauvaise performance, tout en soulignant qu’il voulait toujours rester sur le terrain. « Il est tout à fait naturel que je sois en colère quand je suis remplacé, parce que je veux toujours jouer chaque minute, donner le meilleur de moi-même et aider l’équipe. Aujourd’hui, ça n’a pas été possible, a-t-il déclaré aux journalistes. Au bout du compte, les remplacements nous ont aidés. Ils ont changé le match. »
« Endrick est entré et a vraiment bien joué. Il a changé la dynamique du match et marqué un but. C’était le meilleur joueur en seconde période. Et Carlos [Espi], qui n’entre toujours que pour quelques minutes. Ils nous aident beaucoup. »
Mourinho s’est également exprimé sur la situation, défendant son joueur tout en justifiant son remplacement. « Ça a été difficile pour Vini, a expliqué l’entraîneur du Real Madrid. Vini a perdu un ballon qu’il n’aurait pas dû perdre. Mais c’est comme ça. Moi aussi, je fais des erreurs. C’est dommage que cela soit arrivé, alors qu’il progressait et retrouvait le bonheur. »
L’entraîneur a ajouté qu’il n’y avait pas de problème persistant dans le vestiaire. « Il est naturel qu’il ne soit pas content, a noté Mourinho. La frustration est normale. Mais après le match, il était très heureux de la victoire. »
Les critiques des supporters et une suspension difficile à digérer dans les compétitions nationales
Au-delà des ajustements tactiques, Vinicius a évoqué le mécontentement grandissant d’une partie des supporters du Real Madrid. L’attaquant est régulièrement sifflé au Santiago Bernabeu, une situation qu’il attribue à son ancienneté. « Les sifflets ne m’aident certainement pas, mais les supporters paient leur billet et peuvent dire ce qu’ils veulent », a-t-il déclaré.
« Mais le mieux serait qu’ils nous soutiennent, parce que nous jouons mieux quand les supporters sont derrière nous, a-t-il poursuivi. Moi, Kylian [Mbappe], Jude [Bellingham], nous tous.
Mais les supporters ont tout à fait le droit de le faire. Et je pense qu’ils trouvent plus facile de me siffler parce qu’ils estiment que je suis là depuis plus longtemps et que je suis l’un des capitaines. Mais je préfère qu’ils me sifflent plutôt qu’un de nos jeunes joueurs. »
L’ailier a promis de retrouver son meilleur niveau, rappelant à ses détracteurs les 129 buts qu’il a inscrits et les nombreux trophées qu’il a remportés en 385 matches depuis son arrivée à l’adolescence. Son retour en forme devra toutefois attendre sur la scène nationale. Nouveau coup dur pour l’attaquant, Vinicius a écopé d’une suspension de quatre matches en Liga quelques heures seulement avant le match à Rome.
- Getty Images Sport
Ne pas disputer le Clasico
Cette suspension tardive le prive totalement du prochain Clasico face à Barcelone. Le Real Madrid devra désormais traverser une période cruciale de sa saison en championnat sans son attaquant phare.
Mourinho doit compter sur ses jeunes espoirs en pleine ascension pour combler le vide en attaque. Endrick et Guler ayant prouvé leur valeur en entrant en jeu sur la scène européenne, l’entraîneur du Real Madrid dispose de solutions toutes trouvées pour pallier l’absence forcée de son joueur phare.
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