Après le coup de sifflet final, Vinicius n’a pas caché sa déception d’avoir été remplacé prématurément. Le joueur de 26 ans a reconnu sa mauvaise performance, tout en soulignant qu’il voulait toujours rester sur le terrain. « Il est tout à fait naturel que je sois en colère quand je suis remplacé, parce que je veux toujours jouer chaque minute, donner le meilleur de moi-même et aider l’équipe. Aujourd’hui, ça n’a pas été possible, a-t-il déclaré aux journalistes. Au bout du compte, les remplacements nous ont aidés. Ils ont changé le match. »

« Endrick est entré et a vraiment bien joué. Il a changé la dynamique du match et marqué un but. C’était le meilleur joueur en seconde période. Et Carlos [Espi], qui n’entre toujours que pour quelques minutes. Ils nous aident beaucoup. »

Mourinho s’est également exprimé sur la situation, défendant son joueur tout en justifiant son remplacement. « Ça a été difficile pour Vini, a expliqué l’entraîneur du Real Madrid. Vini a perdu un ballon qu’il n’aurait pas dû perdre. Mais c’est comme ça. Moi aussi, je fais des erreurs. C’est dommage que cela soit arrivé, alors qu’il progressait et retrouvait le bonheur. »

L’entraîneur a ajouté qu’il n’y avait pas de problème persistant dans le vestiaire. « Il est naturel qu’il ne soit pas content, a noté Mourinho. La frustration est normale. Mais après le match, il était très heureux de la victoire. »



