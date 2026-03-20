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« C'est tout à fait irrespectueux » : Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, s'indigne face aux rumeurs de transfert de Bruno Guimaraes à Manchester United
Howe dément les rumeurs de transfert
S'adressant aux médias avant le derby décisif de dimanche contre Sunderland, Howe n'a pas tardé à mettre fin aux rumeurs après que des informations ont fait état de négociations avancées entre Manchester United et le joueur de 28 ans pour le recruter en remplacement de Casemiro, sur le départ. Reuters avait rapporté que l'élimination de Newcastle en Ligue des champions face à Barcelone avait ouvert la voie à un transfert – et que le regain d'intérêt du Real Madrid pourrait compliquer davantage la situation –, ce qui n'a guère impressionné Howe. « Je ne vais pas être impoli, car ce n’est pas le lieu pour cela, mais pour moi, ce n’est qu’une histoire absurde », a-t-il déclaré, réaffirmant sa position face aux spéculations entourant son milieu de terrain vedette.
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Un engagement total de la part du capitaine
Au cœur de la frustration de Howe se trouve la remise en question de la loyauté de Guimaraes envers le projet de St. James' Park. Depuis son arrivée en provenance de Lyon en janvier 2022 pour 40 millions de livres sterling, dans le cadre d'un contrat de quatre ans et demi, le Brésilien est devenu un pilier du milieu de terrain, menant notamment le club au titre de la Carabao Cup lors de la saison 2024-2025. En tant que leader incontournable sur le terrain, Howe estime que suggérer que le joueur cherche à partir est une insulte à leur relation professionnelle.
« Dire que notre capitaine est en pourparlers avec un autre club est avant tout un manque de respect total envers Bruno, qui est pleinement engagé ici », a expliqué Howe. « Bruno est notre capitaine, il est pleinement engagé, il est blessé pour le moment, et son seul objectif est de retrouver la forme. »
Gérer la distraction causée par des nouvelles indésirables
Si les rumeurs de transfert font partie du quotidien d’un grand club, Howe a reconnu que les gros titres actuels étaient loin d’être une préparation idéale. Newcastle doit déjà faire face à une liste de blessés qui ne cesse de s’allonger et aux répercussions d’une lourde défaite en Ligue des champions contre Barcelone, ce qui rend la stabilité plus importante que jamais. Guimaraes, absent depuis février en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, n’est revenu de son programme de rééducation au Brésil que cette semaine. Pour Howe, il est primordial de rester concentré alors que le club doit gérer ces distractions extérieures parallèlement à ses problèmes médicaux croissants.
« Est-ce un problème pour nous ? Je ne pense pas nécessairement que ce soit un problème pour nous », a admis Howe. « Mais ce sont des nouvelles indésirables, je suppose, c'est la meilleure façon de le dire. On ne veut pas que les joueurs soient distraits. Je ne sais pas dans quelle mesure ils vont s'en préoccuper. Pour moi, ce n'est pas le moment d'y penser. En été, on peut comprendre un peu mieux ces histoires. »
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Le point sur les blessés avant le derby
Alors que Guimaraes poursuit sa convalescence, il ne sera pas prêt pour le prochain match contre Sunderland. En revanche, il y a de l'espoir concernant Sandro Tonali, qui a dû quitter le terrain en boitant lors de la défaite en milieu de semaine au Spotify Camp Nou.
« Nous allons attendre de voir », a déclaré Howe au sujet du problème à l'aine de l'Italien. « Espérons que ce ne soit pas aussi grave qu'on pouvait le craindre au premier abord quand je l'ai vu quitter le terrain en boitant. Nous verrons comment il se sent aujourd'hui et prendrons une décision à l'approche du match. »
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