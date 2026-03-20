« C'est tout à fait irrespectueux » : Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, s'indigne face aux rumeurs de transfert de Bruno Guimaraes à Manchester United

Au cœur de la frustration de Howe se trouve la remise en question de la loyauté de Guimaraes envers le projet de St. James' Park. Depuis son arrivée en provenance de Lyon en janvier 2022 pour 40 millions de livres sterling, dans le cadre d'un contrat de quatre ans et demi, le Brésilien est devenu un pilier du milieu de terrain, menant notamment le club au titre de la Carabao Cup lors de la saison 2024-2025. En tant que leader incontournable sur le terrain, Howe estime que suggérer que le joueur cherche à partir est une insulte à leur relation professionnelle.

« Dire que notre capitaine est en pourparlers avec un autre club est avant tout un manque de respect total envers Bruno, qui est pleinement engagé ici », a expliqué Howe. « Bruno est notre capitaine, il est pleinement engagé, il est blessé pour le moment, et son seul objectif est de retrouver la forme. »