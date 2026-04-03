« C'est tout à fait injuste ! » - L'agent d'Enzo Fernández s'insurge après que Liam Rosenior a écarté le milieu de terrain de Chelsea à la suite de ses propos sur le Real Madrid

Javier Pastore, ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et actuel représentant de Fernandez, a fait part de son incrédulité face aux mesures disciplinaires prises par la direction de Chelsea.

Rosenior a confirmé que le joueur de 25 ans serait exclu de l'effectif pour le quart de finale de la FA Cup de samedi contre Port Vale et pour le match crucial de Premier League contre Manchester City le week-end prochain. Le manager a affirmé qu'une ligne avait été franchie au regard de notre culture après que Fernandez eut évoqué son attachement à la capitale espagnole.

Dans une analyse sans détour de la situation, Pastore a fait valoir que la sanction n'était pas à la mesure de la faute présumée. « La sanction est totalement injuste : exclure le joueur pour deux matches, qui sont par ailleurs absolument cruciaux pour Chelsea car la qualification pour la Ligue des champions est en jeu et qu'il est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe », a déclaré Pastore à The Athletic.

Il a ajouté que le joueur était un « pilier » de l'équipe et qu'il n'y avait « aucune raison ni justification valable » pour cette sanction.