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« C'est tout à fait injuste ! » - L'agent d'Enzo Fernández s'insurge après que Liam Rosenior a écarté le milieu de terrain de Chelsea à la suite de ses propos sur le Real Madrid
- AFP
L'agent prend la défense de Fernandez après sa suspension
Javier Pastore, ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain et actuel représentant de Fernandez, a fait part de son incrédulité face aux mesures disciplinaires prises par la direction de Chelsea.
Rosenior a confirmé que le joueur de 25 ans serait exclu de l'effectif pour le quart de finale de la FA Cup de samedi contre Port Vale et pour le match crucial de Premier League contre Manchester City le week-end prochain. Le manager a affirmé qu'une ligne avait été franchie au regard de notre culture après que Fernandez eut évoqué son attachement à la capitale espagnole.
Dans une analyse sans détour de la situation, Pastore a fait valoir que la sanction n'était pas à la mesure de la faute présumée. « La sanction est totalement injuste : exclure le joueur pour deux matches, qui sont par ailleurs absolument cruciaux pour Chelsea car la qualification pour la Ligue des champions est en jeu et qu'il est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe », a déclaré Pastore à The Athletic.
Il a ajouté que le joueur était un « pilier » de l'équipe et qu'il n'y avait « aucune raison ni justification valable » pour cette sanction.
Précisions concernant les déclarations du Real Madrid
La polémique trouve son origine dans une interview au cours de laquelle Fernandez a admis qu'il aimerait s'installer en Espagne à l'avenir. Rosenior y a vu une distraction et un manque de respect envers l'environnement du club, mais Pastore soutient que le joueur s'est simplement montré honnête quant à ses préférences en matière de mode de vie, sans pour autant chercher à être transféré au Real Madrid. L'agent a souligné que Fernandez restait un professionnel qui acceptait l'autorité de l'entraîneur, malgré sa perplexité face à cette suspension.
« Enzo n’a pas compris la situation. Lorsque l'entraîneur lui en a fait part, il l'a acceptée car c'est un joueur très professionnel qui s'investit toujours pleinement où qu'il soit et respecte les décisions, mais nous ne comprenons pas cette sanction car il ne mentionne aucun club ni ne dit vouloir quitter Chelsea, loin de là », a ajouté Pastore. Il a expliqué que le joueur avait choisi Madrid parce que la langue et la culture lui rappelaient Buenos Aires, précisant « qu'à aucun moment il ne dit vouloir quitter Chelsea ou Londres ».
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Négociations salariales et incertitudes estivales
Le moment choisi pour cette controverse est particulièrement délicat, étant donné que les discussions concernant l'avenir à long terme du milieu de terrain à Stamford Bridge sont toujours en cours. Pastore a révélé que des négociations actives avaient lieu concernant la prolongation du contrat actuel de ce joueur recruté pour 107 millions de livres sterling. Cependant, l'agent a adressé un avertissement clair à la direction des Blues concernant le prochain mercato et l'engagement du joueur envers le projet londonien.
Pastore a indiqué que si un nouvel accord n'était pas conclu d'ici la fin de la Coupe du monde cet été, Fernandez commencerait à envisager d'autres options. Cette révélation ajoute une pression supplémentaire à un club déjà confronté à des tensions internes. Bien que l'agent ait pris acte de la réaction des dirigeants face aux articles de presse, il a insisté sur le fait que « le fait est qu'il n'a jamais mentionné aucun club ni dit qu'il voulait partir », reprochant aux journalistes de tirer leurs propres conclusions à partir des propos du joueur.
Problèmes disciplinaires plus généraux à Cobham
Fernandez n'est pas le seul joueur de renom à se retrouver dans une situation délicate sous le mandat de Rosenior. L'entraîneur a également récemment réagi à une interview accordée par Marc Cucurella, dans laquelle le défenseur évoquait la possibilité d'un retour à Barcelone. Bien que Cucurella n'ait pas été suspendu pour un match comme son coéquipier, l'entraîneur a fait part de sa déception face au fait que ces préoccupations aient été exprimées publiquement plutôt que discutées au centre d'entraînement.