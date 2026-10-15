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« C’est toujours la Ligue des champions » : Ruben Amorim, entraîneur de l’AC Milan, accorde davantage d’importance à la Ligue Europa alors que la pression monte
Les exigences élevées de la Ligue des champions
Le Milan se rend en Autriche avec l’obligation d’obtenir un résultat pour redresser la barre après sa lourde défaite à domicile contre Benfica (2-0), qui l’a laissé à la traîne au classement de la Ligue Europa. Si cette compétition est souvent considérée comme secondaire pour un club qui compte sept Coupes d’Europe, Amorim refuse de laisser ses joueurs relâcher leurs efforts. Pour lui, le prestige de l’adversaire ou de la compétition ne doit pas déterminer le niveau de préparation. Le RB Salzbourg représente une menace sérieuse après sa victoire contre le Levski Sofia lors de son premier match, et l’entraîneur du Milan veut que son équipe aborde cette rencontre avec la même intensité qu’une grande soirée européenne.
« C’est toujours la Ligue des champions, tout est important, chaque détail, chaque match est important et difficile. Salzbourg est bon techniquement, nous devons donc être solides dans les courses, prêts physiquement et jouer notre jeu », a déclaré Amorim à Sky Sport Italia, selon des propos repris par Football Italia.
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Tourner la page du cauchemar de Benfica
Le moral dans le vestiaire fait débat après les récents revers, mais l’entraîneur exhorte son groupe à regarder de l’avant plutôt qu’à s’attarder sur ses lacunes. L’atmosphère après la défaite contre Benfica était naturellement morose, mais le calendrier chargé ne laisse pas au géant italien le temps de s’apitoyer longtemps.
« L’équipe va bien. Bien sûr, elle a ressenti le silence après le match, mais nous avons tellement de rencontres que nous ne pouvons pas penser au passé. Nous devons nous concentrer sur le prochain match. Nous allons essayer de gagner et faire tout notre possible », a expliqué Amorim.
Amorim accueille à bras ouverts la pression de San Siro
Après une série de résultats décevants, dont un récent match nul face à Sassuolo et une lourde défaite à domicile contre Benfica, l’entraîneur doit déjà répondre à des questions sur son projet à long terme. L’ancien entraîneur de Manchester United ne se fait aucune illusion sur les attentes qui entourent l’une des institutions les plus riches en histoire du football mondial. Malgré les débats autour de sa situation, Amorim est déterminé à rester concentré sur le terrain.
« Je ne lis pas les journaux et je ne regarde pas la télévision, pour pouvoir me concentrer sur mon travail. Nous sommes au début de quelque chose. Bien sûr, nous voulons gagner davantage de matches et avoir plus de points. Pour le reste, c’est normal dans un grand club », a déclaré Amorim.
« Chaque projet a besoin de temps, mais aujourd’hui, avec les médias qui couvrent le football, il est impossible d’en avoir beaucoup. Il faut donc gagner des matches. Cela ne m’inquiète pas, je me concentre sur la victoire. Tout ce qui se passe autour de ça ne me préoccupe pas. »
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La jeunesse et la rotation à l’honneur
Alors que Goncalo Ramos a débuté tous les matches jusqu’ici, Amorim a laissé entendre que des changements pourraient intervenir en attaque, le jeune prodige Francesco Camarda postulant pour une place dans l’équipe. L’entraîneur doit concilier la nécessité d’obtenir des résultats immédiats avec le développement de jeunes talents qui s’adaptent encore à l’immense poids du maillot de l’AC Milan.
« Camarda s’entraîne bien. Demain sera une nouvelle occasion. Je ne vous dirai pas s’il sera titulaire ou non, mais comme je l’ai dit, il aura davantage de temps de jeu à partir de maintenant. Nous avons beaucoup de matches et nous aurons besoin de tout le monde », a révélé Amorim.
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