Le Milan se rend en Autriche avec l’obligation d’obtenir un résultat pour redresser la barre après sa lourde défaite à domicile contre Benfica (2-0), qui l’a laissé à la traîne au classement de la Ligue Europa. Si cette compétition est souvent considérée comme secondaire pour un club qui compte sept Coupes d’Europe, Amorim refuse de laisser ses joueurs relâcher leurs efforts. Pour lui, le prestige de l’adversaire ou de la compétition ne doit pas déterminer le niveau de préparation. Le RB Salzbourg représente une menace sérieuse après sa victoire contre le Levski Sofia lors de son premier match, et l’entraîneur du Milan veut que son équipe aborde cette rencontre avec la même intensité qu’une grande soirée européenne.

« C’est toujours la Ligue des champions, tout est important, chaque détail, chaque match est important et difficile. Salzbourg est bon techniquement, nous devons donc être solides dans les courses, prêts physiquement et jouer notre jeu », a déclaré Amorim à Sky Sport Italia, selon des propos repris par Football Italia.