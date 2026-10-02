« C’est toujours bien d’avoir de la concurrence ! » - Jordan Pickford réagit à sa mise sur le banc par Thomas Tuchel et confirme son état d’esprit face au défi lancé par James Trafford

Pickford est depuis longtemps le numéro un incontesté de l’Angleterre, s’imposant comme une valeur sûre sous les précédents sélectionneurs et conservant son statut au fil de ses 91 sélections. Cependant, Tuchel a récemment choisi de faire tourner ses options dans les buts, offrant à d’autres gardiens la possibilité de faire valoir leurs arguments.

En conférence de presse avant le prochain match de l’Angleterre contre la Croatie, Pickford est resté philosophe au sujet de la décision de l’écarter. « Oui, ce n’est pas souvent que ça m’arrive [d’être sur le banc], en club comme en sélection », a-t-il déclaré aux médias. « Le sélectionneur m’a expliqué les raisons. C’était bien pour moi de voir où j’en étais. Il s’agit pour moi d’être un bon coéquipier, d’apporter de la bonne énergie au groupe, de bien m’entraîner et d’avoir ce rôle de leader. Je pense l’avoir vraiment bien fait sur les deux derniers matches. Ce n’est pas normal pour moi mais, avant tout, le sélectionneur demande d’être le meilleur coéquipier possible. J’adore jouer mais, si je regarde le match, je veux simplement ce qu’il y a de mieux pour l’Angleterre, et c’est gagner, et je pense avoir vraiment bien géré cela. »