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« C’est toujours bien d’avoir de la concurrence ! » - Jordan Pickford réagit à sa mise sur le banc par Thomas Tuchel et confirme son état d’esprit face au défi lancé par James Trafford
Pickford relève le défi pour la place de numéro un de l’Angleterre
Pickford est depuis longtemps le numéro un incontesté de l’Angleterre, s’imposant comme une valeur sûre sous les précédents sélectionneurs et conservant son statut au fil de ses 91 sélections. Cependant, Tuchel a récemment choisi de faire tourner ses options dans les buts, offrant à d’autres gardiens la possibilité de faire valoir leurs arguments.
En conférence de presse avant le prochain match de l’Angleterre contre la Croatie, Pickford est resté philosophe au sujet de la décision de l’écarter. « Oui, ce n’est pas souvent que ça m’arrive [d’être sur le banc], en club comme en sélection », a-t-il déclaré aux médias. « Le sélectionneur m’a expliqué les raisons. C’était bien pour moi de voir où j’en étais. Il s’agit pour moi d’être un bon coéquipier, d’apporter de la bonne énergie au groupe, de bien m’entraîner et d’avoir ce rôle de leader. Je pense l’avoir vraiment bien fait sur les deux derniers matches. Ce n’est pas normal pour moi mais, avant tout, le sélectionneur demande d’être le meilleur coéquipier possible. J’adore jouer mais, si je regarde le match, je veux simplement ce qu’il y a de mieux pour l’Angleterre, et c’est gagner, et je pense avoir vraiment bien géré cela. »
- Getty Images Sport
L’ascension de James Trafford et le groupe des gardiens de but
L'émergence de Trafford a donné à Tuchel un véritable casse-tête au moment de choisir, alors que le jeune joueur de Leeds United continue d'impressionner depuis son arrivée à Elland Road. Alors que Pickford a été un titulaire presque inamovible pour l'Angleterre depuis ses débuts en 2017, brillant lors de cinq grands tournois majeurs, jusqu'à cette Coupe du monde estivale où l'Angleterre a décroché une troisième place, la concurrence pour une place de titulaire s'est intensifiée.
Pickford a expliqué que la décision du sélectionneur était fondée sur le développement à long terme du groupe et sur la forme actuelle de ceux qui postulent à une place de titulaire, comme l'a rapporté la BBC. « C'était différent, mais cela fait aussi maintenant deux ans que nous sommes ensemble dans un cycle, a-t-il déclaré. Trafford a très bien commencé avec Leeds. Il y a eu un bon groupe autour de nous ces deux dernières années. C'est ce qu'a dit le sélectionneur et il faut respecter cette décision. Personnellement, je pense que c'est toujours bien d'avoir une bonne concurrence. J'ai toujours dit dans des interviews que j'avais toujours voulu cette concurrence. Nous avons une belle génération de gardiens qui arrive et c'est tout à l'honneur de l'Angleterre d'avoir cela, et pourvu que cela continue encore longtemps. »
Maintenir les standards à Everton et sur la scène internationale
Après avoir vu Trafford intégrer le onze de départ lors de la défaite en Ligue des nations contre l'Espagne puis de la victoire face à la République tchèque, Pickford s'apprête désormais à retrouver sa place. Le gardien d'Everton devrait faire son retour dans le onze pour le choc crucial de samedi contre la Croatie, ainsi que pour le match retour de mardi face à la République tchèque à Wembley.
Le capitaine d'Everton a souligné qu'il n'avait pas l'intention de lever le pied, même s'il entre dans une phase plus expérimentée de sa carrière. « Je me pousserai toujours au club pour être la meilleure version de moi-même et continuer à obtenir ces sélections », a-t-il ajouté lors de ses obligations médiatiques. « On ne peut jamais relâcher ses efforts, on veut se pousser pour être celui qu'on veut être. »
- AFP
Classement des groupes de la Ligue des nations
L’Angleterre occupe actuellement la deuxième place du groupe C avec trois points, à égalité de points avec la Croatie, troisième, derrière l’Espagne, leader du groupe, qui affiche un bilan parfait avec six points, tandis que la République tchèque reste scotchée à la dernière place du classement sans le moindre point.
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