Arsenal a fait preuve d’un grand caractère à l’Emirates Stadium, surmontant un coup d’arrêt précoce pour prendre les trois points face à Chelsea. Mené tôt dans le match, Arsenal est revenu grâce à l’égalisation de Havertz à la 25e minute, avant que l’équipe de Mikel Arteta ne complète sa remontée. S’exprimant auprès de BBC Match of the Day après le coup de sifflet final, l’attaquant allemand a fait part de sa satisfaction concernant le résultat et l’effort collectif : « C’est toujours agréable de gagner à domicile contre un rival londonien. C’était un match difficile mais sur l’ensemble des 90 minutes, nous méritions de gagner ce match. »

Cette victoire avait une saveur particulière pour Arsenal, qui a dû gérer une entame de match compliquée. Havertz a poursuivi son excellent début de saison en inscrivant son troisième but en quatre apparitions toutes compétitions confondues avec Arsenal. Malgré la pression initiale propre à l’atmosphère d’un derby, les locaux sont restés maîtres d’eux-mêmes pour enchaîner un troisième succès en trois matches de championnat, à égalité avec Manchester City en tête du classement.