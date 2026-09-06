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« C’est toujours agréable » : Havertz réagit à la victoire d’Arsenal contre Chelsea et fait une déclaration audacieuse sur la forme d’Odegaard
Arsenal fait preuve de résilience dans un derby jubilatoire
Arsenal a fait preuve d’un grand caractère à l’Emirates Stadium, surmontant un coup d’arrêt précoce pour prendre les trois points face à Chelsea. Mené tôt dans le match, Arsenal est revenu grâce à l’égalisation de Havertz à la 25e minute, avant que l’équipe de Mikel Arteta ne complète sa remontée. S’exprimant auprès de BBC Match of the Day après le coup de sifflet final, l’attaquant allemand a fait part de sa satisfaction concernant le résultat et l’effort collectif : « C’est toujours agréable de gagner à domicile contre un rival londonien. C’était un match difficile mais sur l’ensemble des 90 minutes, nous méritions de gagner ce match. »
Cette victoire avait une saveur particulière pour Arsenal, qui a dû gérer une entame de match compliquée. Havertz a poursuivi son excellent début de saison en inscrivant son troisième but en quatre apparitions toutes compétitions confondues avec Arsenal. Malgré la pression initiale propre à l’atmosphère d’un derby, les locaux sont restés maîtres d’eux-mêmes pour enchaîner un troisième succès en trois matches de championnat, à égalité avec Manchester City en tête du classement.
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Havertz hante son ancien club
Pour Havertz, ce match avait une signification particulière compte tenu de son histoire avec les visiteurs. L’Allemand, qui a inscrit 32 buts en 139 apparitions pour Chelsea, dont le but victorieux emblématique en finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2020-2021, ainsi que des sacres en Supercoupe d’Europe et en Coupe du monde des clubs, a fait preuve de sang-froid lorsque son occasion s’est présentée. Buteur de l’égalisation qui a fait basculer l’élan du match, il est revenu sur son but crucial : « J’étais heureux que le ballon passe entre les jambes du défenseur, donc c’était difficile pour lui de voir le ballon. Toujours heureux de marquer. »
L’attaquant a également salué la résilience de l’effectif face à une équipe de Chelsea qui a fait l’objet d’investissements importants. « Ils ont de très bons joueurs. Ils ont un effectif incroyable, mais nous aussi. Nous savions que ça allait être difficile et que ce serait un match serré. Ils ont marqué tôt, donc ce n’est pas facile pour nous, mais nous avons cru en nous-mêmes et nous avons renversé le match. »
Odegaard reçoit de grands éloges de la part d’un coéquipier
Si Havertz a fait les gros titres grâce à son but, il s’est empressé de souligner l’influence du capitaine du club, Martin Odegaard. Le milieu de terrain norvégien a été déterminant tout au long du match, orientant le jeu avant d’inscrire finalement le but de la victoire. Havertz estime que le capitaine a atteint un niveau de performance qui sera terrifiant pour les défenseurs de Premier League. « Je pense que c’est un joueur incroyable, on l’a vu au cours des dernières années. Cette saison, je pense qu’il est revenu à son meilleur niveau. Je pense qu’il va beaucoup nous aider cette saison. »
Le retour d’Odegaard à son meilleur niveau est un énorme coup de pouce pour Arsenal. Le capitaine s’est brillamment relancé après une saison dernière frustrante, au cours de laquelle une blessure au genou l’a limité à seulement 36 apparitions toutes compétitions confondues et à un seul but. En trouvant le chemin des filets contre Chelsea, le Norvégien a déjà porté son total à trois buts cette saison, soulignant son renouveau au cœur de l’équipe d’Arteta.
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Le focus se déplace vers le défi européen
L’équipe d’Arteta va désormais se tourner vers la scène continentale, avec un déplacement périlleux en Italie. Arsenal se rendra à Naples pour affronter le Napoli en Ligue des champions de l’UEFA mercredi, avec l’ambition de transposer sa domination nationale sur la scène européenne. Après cette rencontre, les Gunners reviendront en Angleterre pour un déplacement sur le terrain de Sunderland.
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