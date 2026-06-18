Le Portugal abordait le tournoi en grand favori, mais son incapacité à dominer la RD Congo a ouvert un débat sur les choix tactiques de Martinez. L’ancien international irlandais Tony Cascarino a mené la charge, estimant que ces décisions étaient dictées par des considérations personnelles plutôt que par des impératifs sportifs.

« J’essaie d’être aussi indulgent que possible… mais il [Ronaldo] était vraiment à côté de la plaque. On dirait que le temps a eu raison de lui. Il n’a plus la vitesse qu’il fallait. Il n’a même plus l’énergie nécessaire pour récupérer le ballon », a déclaré Cascarino à talkSPORT.

Il n’a rien apporté au Portugal, et je peine à comprendre pourquoi Martinez ne l’a pas remplacé. J’ai l’impression que le sélectionneur a voulu préserver leur amitié. Un entraîneur doit pourtant savoir faire les changements nécessaires pour optimiser l’équipe et maximiser ses chances de victoire. Je sais qu’il va partir à la fin de son mandat, et on a eu l’impression d’un entraîneur qui se disait simplement : “Je vais rester pote avec mon ami Ronaldo.” »



