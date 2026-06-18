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« C’est ton boulot ! » : Roberto Martinez est accusé d’avoir cherché à se lier d’amitié avec Cristiano Ronaldo, tandis que le sélectionneur du Portugal est vivement critiqué pour ne pas avoir remplacé son capitaine lors du match d’ouverture catastrophique de la Coupe du monde
Martinez accusé de favoritisme
Le Portugal abordait le tournoi en grand favori, mais son incapacité à dominer la RD Congo a ouvert un débat sur les choix tactiques de Martinez. L’ancien international irlandais Tony Cascarino a mené la charge, estimant que ces décisions étaient dictées par des considérations personnelles plutôt que par des impératifs sportifs.
« J’essaie d’être aussi indulgent que possible… mais il [Ronaldo] était vraiment à côté de la plaque. On dirait que le temps a eu raison de lui. Il n’a plus la vitesse qu’il fallait. Il n’a même plus l’énergie nécessaire pour récupérer le ballon », a déclaré Cascarino à talkSPORT.
Il n’a rien apporté au Portugal, et je peine à comprendre pourquoi Martinez ne l’a pas remplacé. J’ai l’impression que le sélectionneur a voulu préserver leur amitié. Un entraîneur doit pourtant savoir faire les changements nécessaires pour optimiser l’équipe et maximiser ses chances de victoire. Je sais qu’il va partir à la fin de son mandat, et on a eu l’impression d’un entraîneur qui se disait simplement : “Je vais rester pote avec mon ami Ronaldo.” »
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Henry dénonce le manque de altruisme de Ronaldo
Pendant que Tony Cascarino critiquait la direction du sélectionneur, Thierry Henry a pointé du doigt le manque de discipline tactique de l’avant-centre d’Al-Nassr. Pour la légende d’Arsenal, l’obsession de Ronaldo envers les records personnels nuit à l’équilibre collectif. Henry a martelé : « Une chose est sûre : à la maison, c’est l’équipe qui doit marquer, pas vous. » Il a notamment souligné un épisode précis de la seconde période, lorsque le mouvement de Ronaldo a obstrué une ligne de passe évidente vers Bruno Fernandes.
Les statistiques de la rencontre à Houston sont accablantes : à 41 ans, il n’a cadré aucun tir. Sa série sans marquer dans les grands tournois atteint désormais dix matchs consécutifs, mais il poursuit sa quête d’histoire. En disputant cette rencontre à Houston, il a égalé le record de Lionel Messi avec six participations différentes à la phase finale de la Coupe du monde, mais ses exploits individuels ont été éclipsés par l’incapacité du Portugal à dominer une formation nettement moins bien classée par la FIFA.
Ronaldo assume le résultat malgré sa frustration
Malgré les critiques, le capitaine du Portugal est resté combatif face aux médias. Après avoir quitté le terrain d’un pas rageur pour rejoindre les vestiaires, il a fini par s’adresser aux journalistes, minimisant l’idée selon laquelle le Portugal aurait manqué de qualité ou d’engagement. Interrogé sur ce qui avait manqué à la prestation, il a répondu sans détour : « Qu’est-ce qui a manqué ? Rien n’a manqué, c’est ça le football. Le Portugal aurait pu gagner, mais il aurait aussi pu perdre. Ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. »
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La pression monte à l’approche du match contre l’Ouzbékistan.
Le résultat dans le groupe K laisse peu de marge d’erreur au Portugal, qui se prépare pour son deuxième match contre l’Ouzbékistan. Martinez est confronté à un dilemme : revoir son onze de départ et, le cas échéant, remplacer sa star si la rencontre tourne à nouveau au vinaigre. La Colombie, en embuscade pour le dernier match de poule, pourrait ainsi profiter d’un rythme offensif trop timide et trop dépendant d’un Ronaldo vieillissant pour éliminer prématurément les champions européens.
Le match nul contre la RD Congo illustre un groupe en manque d’étincelle, avec un seul tir cadré malgré une large possession. Si Ronaldo est encore à 31 buts de son objectif des 1 000 réalisations, son niveau actuel laisse craindre que ses ambitions personnelles ne priment sur les besoins de la sélection. La « mission » de Martinez, comme le souligne Cascarino, sera de décider s’il est l’entraîneur d’une équipe ou simplement le gardien du dernier adieu d’une légende.