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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduit par

« C’est sympa » : la star de Manchester City Erling Haaland révèle qu’il passe totalement inaperçu en public après avoir abandonné ses longs cheveux emblématiques

E. Haaland
Manchester City
Premier League

La superstar de Manchester City, Erling Haaland, a révélé que sa décision de couper ses emblématiques cheveux blonds lui a apporté un avantage inattendu en dehors des terrains. L’attaquant norvégien a surpris les supporters plus tôt cette saison en troquant sa célèbre queue de cheval pour une coupe beaucoup plus courte.

  • Haaland adopte une vie tranquille

    Haaland est depuis longtemps l’une des figures les plus reconnaissables du football mondial, en grande partie grâce à une combinaison de son sens du but clinique et de son apparence distinctive de Viking. Cependant,le joueur de 26 ans a décidé qu’il était temps de changer avant la campagne actuelle, en optant pour un nouveau look radical qui a surpris l’ensemble du monde du sport. Malgré son statut d’icône mondiale, l’attaquant a constaté que sa nouvelle esthétique lui permettait de se fondre bien plus facilement dans la foule qu’auparavant.

    Évoquant cette transition vers une coupe plus courte, l’international norvégien a expliqué que l’absence de sa longue chevelure blonde avait changé la façon dont le public le perçoit au quotidien. « Je ne me fais plus autant remarquer dans la rue. On ne voit plus la belle chevelure blonde. C’est un changement et je trouve ça agréable », a-t-il confié à Sky Sports.

  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Une nouvelle coupe spectaculaire déclenche une frénésie mondiale

    Haaland s’attendait à ce que sa spectaculaire nouvelle coiffure fasse un peu parler en ligne, mais l’ampleur massive de l’intérêt international l’a complètement pris au dépourvu. Les médias du monde entier et les supporters se sont rapidement focalisés sur chaque détail de sa transformation personnelle, faisant de son nouveau look un sujet à la une à l’échelle mondiale.

    Malgré cette énorme exposition médiatique, l’attaquant vedette prend cette attention supplémentaire avec recul. « Je m’attendais à ce que ça devienne un peu viral, mais je ne m’attendais pas à ce que le monde entier me regarde avec ma nouvelle coupe de cheveux, c’était assez drôle », a-t-il ajouté.

  • Fidèle au nouveau look

    Abandonner sa queue de cheval marque un revirement majeur pour l'attaquant, qui avait auparavant affirmé que ses longs cheveux étaient une source de force sur le terrain. Il avait même expliqué que Zlatan Ibrahimovic lui avait conseillé de ne jamais les couper, même s'il a clairement décidé de tracer sa propre voie cette saison. Ibrahimovic lui-même a fait partie du concert de réactions suscitées par ce changement, demandant en plaisantant au joueur de City s'il avait perdu un pari avant le début de l'actuelle saison de Premier League.

    Les cheveux blonds étaient à ce point indissociables de l'image de marque de Haaland qu'ils ont récemment fait l'objet d'un litige. Comme l'a rapporté AFP, l'attaquant et ses représentants ont engagé une action contre Norwegian Air Shuttle après que l'entreprise a utilisé une image retouchée numériquement d'un avion arborant une queue de cheval pour promouvoir des billets d'avion. Malgré l'affirmation de la compagnie aérienne selon laquelle cette publication était une démonstration spontanée de soutien à l'équipe nationale, l'action en justice a mis en lumière à quel point les marqueurs esthétiques spécifiques de Haaland sont devenus précieux dans le monde commercial.

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    La domination sur le terrain perdure

    Si son apparence a changé, son efficacité redoutable devant le but reste exactement la même. Haaland a connu un début de saison tonitruant sous les ordres d’Enzo Maresca, qui a pris les commandes à l’Etihad Stadium après le départ de Pep Guardiola. L’attaquant a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises lors de ses sept premières apparitions toutes compétitions confondues, prouvant que son instinct de buteur n’était pas lié à la longueur de ses cheveux, comme il l’avait un jour plaisanté.

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