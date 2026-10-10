« C’est sympa » : la star de Manchester City Erling Haaland révèle qu’il passe totalement inaperçu en public après avoir abandonné ses longs cheveux emblématiques

Haaland est depuis longtemps l’une des figures les plus reconnaissables du football mondial, en grande partie grâce à une combinaison de son sens du but clinique et de son apparence distinctive de Viking. Cependant,le joueur de 26 ans a décidé qu’il était temps de changer avant la campagne actuelle, en optant pour un nouveau look radical qui a surpris l’ensemble du monde du sport. Malgré son statut d’icône mondiale, l’attaquant a constaté que sa nouvelle esthétique lui permettait de se fondre bien plus facilement dans la foule qu’auparavant.

Évoquant cette transition vers une coupe plus courte, l’international norvégien a expliqué que l’absence de sa longue chevelure blonde avait changé la façon dont le public le perçoit au quotidien. « Je ne me fais plus autant remarquer dans la rue. On ne voit plus la belle chevelure blonde. C’est un changement et je trouve ça agréable », a-t-il confié à Sky Sports.