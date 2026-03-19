L'ancien capitaine de l'équipe nationale allemande, Michael Ballack, a révélé qu'à l'été 2002, il aurait pu rejoindre le Real Madrid plutôt que le FC Bayern de Munich.
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« C'est surtout Uli Hoeneß qui m'a convaincu » : l'ancienne superstar du Bayern de Munich a décliné les offres du Real Madrid et du FC Barcelone
Comme il l'a expliqué jeudi soir dans l'émission « Triple – der Hagedorn-Fussballtalk » sur Sky, Ballack avait également reçu à l'époque une offre du Real Madrid. Âgé alors de 25 ans, il venait de réaliser une saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen : avec le club de la région de Leverkusen, il avait manqué de peu le titre de champion d'Allemagne et s'était qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Celle-ci s'était soldée par une défaite malheureuse 1-2 face au Real. De plus, Ballack avait mené l'équipe nationale allemande jusqu'en finale de la Coupe du monde 2002, qu'il avait manquée en raison d'une suspension pour cartons jaunes. Sans le milieu de terrain, l'Allemagne s'était inclinée 0-2 face au Brésil, emmené par les superstars Ronaldo, Ronaldinho et Rivaldo.
« Pour diverses raisons », a-t-il finalement opté pour le Bayern, a expliqué Ballack. « C’est surtout Uli Hoeneß qui m’a convaincu à l’époque. » L’actuel président d’honneur et ancien directeur sportif du FCB tenait absolument à avoir le joueur international allemand à Munich. « J’étais encore relativement jeune et naturellement influençable », a déclaré Ballack, pour lequel le Bayern a versé six millions d’euros de transfert à Leverkusen.
Outre les efforts de séduction d’Hoeneß, une autre raison importante était que Ballack avait déjà en tête la Coupe du monde à domicile de 2006. À l’approche de cet événement, il souhaitait avant tout jouer dans le plus grand club allemand ; la décision a finalement été prise en faveur du Bayern et non contre le Real.
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Michael Ballack aurait pu quitter le FC Bayern en 2004 pour rejoindre le FC Barcelone
Ballack est resté quatre ans à Munich, jusqu’à la Coupe du monde 2006 en Allemagne, où il a décroché la troisième place en tant que capitaine de l’équipe nationale allemande. Il a remporté trois fois le championnat d’Allemagne avec le Bayern et a également décroché trois titres de la Coupe d’Allemagne. En 157 matches disputés pour le Bayern, il a inscrit 62 buts.
En 2006, à l'expiration de son contrat, il a alors délibérément « évité de retourner dans le bureau d'Uli Hoeneß – car je savais qu'il avait le pouvoir de me faire changer d'avis », explique aujourd'hui l'homme de 49 ans. Ballack avait alors « pris la décision de tenter une nouvelle expérience » et a rejoint le FC Chelsea sans indemnité de transfert.
A-t-il jamais regretté de ne pas avoir accepté l’offre du Real Madrid ? « Je savais bien que cette chance ne se représenterait peut-être jamais », se souvient Ballack, avant de révéler qu’il avait également eu l’occasion, en 2004, de rejoindre le FC Barcelone, le rival acharné du Real. « Nous avions des problèmes avec le Bayern et étions très avancés dans les négociations, mais cela n’a finalement pas abouti », explique le joueur qui compte 98 sélections en équipe nationale.
Le Bayern sortait alors d’une saison 2003/04 décevante et sans titre, au cours de laquelle Ballack et ses coéquipiers n’avaient terminé que deuxièmes derrière le Werder Brême. De plus, l’équipe avait été éliminée en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne par l’Alemannia Aix-la-Chapelle, alors en deuxième division, et son parcours en Ligue des champions s’était arrêté en huitièmes de finale face au Real.
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Lennart Karl, l'un des protégés de Ballack, sélectionné pour la première fois en équipe nationale allemande : « Ce n'est pas acquis d'avance »
Aujourd'hui, outre son poste de consultant télévisé chez DAZN, Ballack est également conseiller auprès de Lennart Karl, le jeune prodige du Bayern. Jeudi, ce joueur de 18 ans, qui, comme on le sait, aimerait un jour jouer pour le Real Madrid, a été sélectionné pour la première fois par le sélectionneur national Julian Nagelsmann pour l'équipe nationale allemande senior.
« Ce n'est pas une évidence d'être sélectionné à un si jeune âge », a déclaré Ballack à propos de ce grand honneur pour son protégé. « Il a connu une ascension fulgurante depuis les U17, il a sauté l'étape des U19 parce qu'il s'est rapidement adapté à l'entraînement, que le Bayern a reconnu ses qualités et qu'il l'a également prouvé en marquant des buts en Bundesliga et en Ligue des champions. »
Karl doit désormais « faire face à la concurrence, c’est inévitable. Peu importe son âge, il faut aussi avoir du talent, et il en a, sinon il ne serait pas là. » Ce jeune prodige offensif pourrait faire ses débuts internationaux le 27 mars, lorsque l’équipe de la DFB affrontera la Suisse à Bâle. Trois jours plus tard, un match amical contre le Ghana est prévu à Stuttgart.
Avec sa sélection pour les matchs internationaux de mars, les chances de Karl d’être retenu pour la Coupe du monde cet été ont également augmenté.
Les étapes de la carrière professionnelle de Michael Ballack
Période
Club
Matchs
1995 - 1997
Chemnitzer FC
51 (10 buts)
1997 - 1999
1. FC Kaiserslautern
57 (4 buts)
1999 - 2002 / 2010 - 2012
Bayer Leverkusen
155 (42 buts)
2002 - 2006
FC Bayern Munich
157 (62 buts)
2006 - 2010
FC Chelsea
167 (26 buts)