Comme il l'a expliqué jeudi soir dans l'émission « Triple – der Hagedorn-Fussballtalk » sur Sky, Ballack avait également reçu à l'époque une offre du Real Madrid. Âgé alors de 25 ans, il venait de réaliser une saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen : avec le club de la région de Leverkusen, il avait manqué de peu le titre de champion d'Allemagne et s'était qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Celle-ci s'était soldée par une défaite malheureuse 1-2 face au Real. De plus, Ballack avait mené l'équipe nationale allemande jusqu'en finale de la Coupe du monde 2002, qu'il avait manquée en raison d'une suspension pour cartons jaunes. Sans le milieu de terrain, l'Allemagne s'était inclinée 0-2 face au Brésil, emmené par les superstars Ronaldo, Ronaldinho et Rivaldo.

« Pour diverses raisons », a-t-il finalement opté pour le Bayern, a expliqué Ballack. « C’est surtout Uli Hoeneß qui m’a convaincu à l’époque. » L’actuel président d’honneur et ancien directeur sportif du FCB tenait absolument à avoir le joueur international allemand à Munich. « J’étais encore relativement jeune et naturellement influençable », a déclaré Ballack, pour lequel le Bayern a versé six millions d’euros de transfert à Leverkusen.

Outre les efforts de séduction d’Hoeneß, une autre raison importante était que Ballack avait déjà en tête la Coupe du monde à domicile de 2006. À l’approche de cet événement, il souhaitait avant tout jouer dans le plus grand club allemand ; la décision a finalement été prise en faveur du Bayern et non contre le Real.