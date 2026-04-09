Selon lejournal « tz », Dante, qui a remporté le triplé avec le FC Bayern Munich en 2013, serait pressenti pour succéder à Holger Seitz au poste d’entraîneur de la réserve munichoise à partir de cet été.
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C’est son grand rêve : la légende du club est considérée comme un candidat sérieux au poste d’entraîneur du FC Bayern
À 42 ans, Dante joue toujours pour l'OGC Nice, club de Ligue 1, mais il prévoit de se lancer dans une carrière d'entraîneur à la fin de la saison. Il a déjà souligné son envie irrépressible de revenir un jour au FC Bayern : « Mon objectif est de devenir entraîneur. J'ai vraiment très envie de ça », a confié le défenseur central fin 2024 au magazine du club FCB 51. « Je veux transmettre mon expérience et aider chaque joueur à s'améliorer, en tant que footballeur et en tant qu'être humain. »
Entre 2012 et 2015, le Brésilien a disputé 133 matchs officiels pour le FC Bayern et a remporté trois fois le championnat d’Allemagne, trois fois la Coupe d’Allemagne et une fois la Ligue des champions. Il est également entré dans la légende du club grâce à sa vidéo de motivation adressée à ses coéquipiers : « … et la Coupe aussi ».
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Holger Seitz quittera son poste d’entraîneur au FC Bayern Munich en fin de saison.
Actuellement, la réserve du FC Bayern est toujours dirigée par Holger Seitz. En poste depuis 2020, avec une brève interruption, il a notamment conduit l’équipe à la conquête du titre de champion de Regionalliga en 2018/19. Selon Sky, il devrait quitter son poste d’entraîneur au sein du club le plus titré d’Allemagne en fin de saison, dans le cadre d’une restructuration profonde menée par le nouveau directeur du campus, Michael Wiesinger, dont la prise de fonction est fixée au 1ᵉʳ mai.
Seitz devrait toutefois rester au sein du club et assumer à l'avenir un nouveau rôle, qui n'a pas encore été défini plus précisément.
Après 28 journées, le FC Bayern II occupe la sixième place de la Regionalliga Bayern.
Dante : statistiques de la saison 2025/26
Jeux
16
Buts
0 passe décisive
Passes décisives
1
Minutes jouées
1 072 minutes jouées