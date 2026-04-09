C’est son grand rêve : la légende du club est considérée comme un candidat sérieux au poste d’entraîneur du FC Bayern

À 42 ans, Dante joue toujours pour l'OGC Nice, club de Ligue 1, mais il prévoit de se lancer dans une carrière d'entraîneur à la fin de la saison. Il a déjà souligné son envie irrépressible de revenir un jour au FC Bayern : « Mon objectif est de devenir entraîneur. J'ai vraiment très envie de ça », a confié le défenseur central fin 2024 au magazine du club FCB 51. « Je veux transmettre mon expérience et aider chaque joueur à s'améliorer, en tant que footballeur et en tant qu'être humain. »

Entre 2012 et 2015, le Brésilien a disputé 133 matchs officiels pour le FC Bayern et a remporté trois fois le championnat d’Allemagne, trois fois la Coupe d’Allemagne et une fois la Ligue des champions. Il est également entré dans la légende du club grâce à sa vidéo de motivation adressée à ses coéquipiers : « … et la Coupe aussi ».















