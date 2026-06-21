AFP
Traduit par
« C'est son boulot, non ? » - Roy Keane critique les éloges « exagérés » adressés à Thomas Tuchel après la victoire de l'Angleterre face à la Croatie lors de son premier match de la Coupe du monde
Les joueurs anglais saluent l'impact de la mi-temps
Mercredi soir, l'Angleterre a dominé la Croatie 4-2 lors de son entrée en lice dans le groupe L de la Coupe du monde. Devant 70 389 spectateurs, la mi-temps a été décisive.
Tuchel a prononcé un discours mobilisateur après que son équipe eut été rattrapée à 2-2. Harry Kane a déclaré : « Tout le mérite revient à l’entraîneur. À la mi-temps, il nous a simplement dit : “Écoutez, si on perd, on perd à notre manière.” Je pense que vous l’avez vu en deuxième mi-temps : nous avons mis le paquet et ils n’ont pas pu suivre le rythme. C’est le niveau que nous devons atteindre à chaque match. Bravo à tout le monde : c’était le premier match du tournoi et nous avons obtenu un excellent résultat face à une équipe coriace. »
- Getty Images
Keane estime que cette réaction est « exagérée ».
Declan Rice a fait écho aux propos de son capitaine au sujet de ce revirement de situation, ajoutant : « À la mi-temps, il a été formidable ; ses paroles ont rassuré tout le monde. Je ne peux pas en dire trop, c’était l’un de ces moments où l’on se dit : “Waouh, quel entraîneur exceptionnel !” Je pense qu’en deuxième mi-temps, tout le monde était détendu et qu’on s’est simplement lancés à fond. »
Cependant, l’ancien milieu de terrain de la République d’Irlande et de Manchester United, Roy Keane, a exprimé un point de vue diamétralement opposé, rejetant l’engouement autour de Tuchel. Selon lui, ces éloges sont totalement injustifiés. Il a déclaré sur ITV : « N’est-ce pas une réaction un peu exagérée à son discours d’équipe à la mi-temps ? Que serait-il censé faire d’autre ? C’est son métier, non ? C’est son rôle de donner des consignes, puis les joueurs les appliquent sur le terrain. N’importe quel grand entraîneur ferait la même chose : on rassemble le groupe à la mi-temps et on rappelle ce qu’il faut faire. Tout ce bruit autour de son discours, c’est un peu exagéré. »
Analyser l'ambiance dans les vestiaires
Keane a souligné l’importance de bien prendre le pouls du vestiaire. Il a ajouté : « Chaque match est différent, et chaque situation l’est aussi. J’ai travaillé avec d’excellents entraîneurs. Parfois, on rentre au vestiaire à la mi-temps en s’attendant à se faire remonter les bretelles, et ils y vont doucement ; parfois, on pense bien jouer et ils sont durs avec nous. Tout dépend de ce qu’il ressent pendant le match, de ce dont il estime que les joueurs ont besoin. Il est tout à fait compétent pour ça. »
Interrogé sur le renversement de situation qui a permis à l’Angleterre de marquer deux fois en seconde période face à la Croatie, grâce à Jude Bellingham et au remplaçant Marcus Rashford, Tuchel a dévoilé son discours à la mi-temps : « J’ai dit que même si nous perdions, cela ne changerait rien à ma perception des 17 derniers jours. Mais faisons-le à notre manière. Nous sommes trop focalisés sur le résultat, trop occupés à protéger ce que nous n’avons de toute façon pas pour l’instant. Le deuxième but en est un parfait exemple. Nous étions sept à défendre, mais nous n’avons pas défendu notre but. Alors à quoi bon ? Quoi qu’il arrive, si le résultat ne nous est pas favorable, nous devons jouer à notre manière, comme nous l’avons fait pendant ces 17 jours. J’ai juste essayé de les pousser à se donner à fond. »
- Getty Images Sport
Quelle est la prochaine étape pour l’Angleterre ?
L'Angleterre a immédiatement imposé son autorité en Coupe du monde en décrochant trois points précieux lors de son entrée en lice dans le groupe L. Tuchel et son effectif se tournent désormais vers le match face au Ghana, mardi, une rencontre qui, en cas de succès, leur ouvrirait les portes des seizièmes de finale.
Ils concluront ensuite leur phase de groupes par une rencontre avec le Panama samedi.