Keane a souligné l’importance de bien prendre le pouls du vestiaire. Il a ajouté : « Chaque match est différent, et chaque situation l’est aussi. J’ai travaillé avec d’excellents entraîneurs. Parfois, on rentre au vestiaire à la mi-temps en s’attendant à se faire remonter les bretelles, et ils y vont doucement ; parfois, on pense bien jouer et ils sont durs avec nous. Tout dépend de ce qu’il ressent pendant le match, de ce dont il estime que les joueurs ont besoin. Il est tout à fait compétent pour ça. »

Interrogé sur le renversement de situation qui a permis à l’Angleterre de marquer deux fois en seconde période face à la Croatie, grâce à Jude Bellingham et au remplaçant Marcus Rashford, Tuchel a dévoilé son discours à la mi-temps : « J’ai dit que même si nous perdions, cela ne changerait rien à ma perception des 17 derniers jours. Mais faisons-le à notre manière. Nous sommes trop focalisés sur le résultat, trop occupés à protéger ce que nous n’avons de toute façon pas pour l’instant. Le deuxième but en est un parfait exemple. Nous étions sept à défendre, mais nous n’avons pas défendu notre but. Alors à quoi bon ? Quoi qu’il arrive, si le résultat ne nous est pas favorable, nous devons jouer à notre manière, comme nous l’avons fait pendant ces 17 jours. J’ai juste essayé de les pousser à se donner à fond. »