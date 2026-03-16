« C'est son argent » - Pourquoi Evangelos Marinakis, le propriétaire de Nottingham Forest, a tout à fait le droit d'engager et de licencier quatre entraîneurs au cours d'une saison de Premier League

D'autres changements pourraient avoir lieu sur le banc cet été. Harewood, issu du centre de formation de City Ground, s'est confié à GOAL – en collaboration avec https://uudetkasino.com/ – pour expliquer pourquoi Marinakis est tout à fait en droit de continuer à faire des changements : « Oui, à 100 %. C'est comme n'importe qui. Si vous étiez propriétaire de votre club, que vous étiez très ambitieux, que vous vouliez gagner des matchs et réussir, et que vous vous retrouviez dans une situation où il a vu ça et où Forest l'a fait, comme la saison précédente où ils ont terminé troisièmes, deuxièmes, puis en tête du classement. Il a vu ça et s'est dit : « Voilà ce que je veux. Et vous voulez continuer sur cette lancée. Et si ça ne se produit pas, il va faire tout ce qu’il peut pour que ça arrive. Et c’est ce qu’il a fait.

« Il veut ça parce qu’il a vu ça se produire et qu’il en est capable. Je pense donc qu’il essaie de trouver la bonne formule parmi les entraîneurs disponibles pour y parvenir. Ce qui est mal de dire, car c’est horrible pour les entraîneurs qui arrivent. Il y a de très bons entraîneurs, et ce sont probablement des gars fantastiques, mais c’est difficile d’en parler parce qu’on ne veut pas de répercussions de nos jours, vu qu’on ne peut plus vraiment rien dire à personne ni avoir d’opinion sur quoi que ce soit. Mais c’est juste la nature de la situation dans laquelle se trouve Forest en ce moment.

« Et avec les entraîneurs et le propriétaire du club, c’est ce qu’il veut accomplir. Et si vous n’y parvenez pas, c’est sa philosophie. En fin de compte, c’est ce qu’il veut faire. On ne peut rien y dire. C’est à lui de décider.

« C'est évidemment son choix. C'est son argent. Il fait ce qu'il veut. Évidemment, il veut voir Forest au sommet, et l'équipe n'est pas performante en ce moment. Et si l'équipe n'est pas performante, il doit se demander pourquoi. Et dans cette situation, c'est généralement l'entraîneur qui en fait les frais. »