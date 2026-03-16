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« C'est son argent » - Pourquoi Evangelos Marinakis, le propriétaire de Nottingham Forest, a tout à fait le droit d'engager et de licencier quatre entraîneurs au cours d'une saison de Premier League
Les quatre entraîneurs de Forest pour la saison 2025-2026
Marinakis est arrivé au City Ground en 2017 avec la ferme intention de ramener Forest au plus haut niveau du football national et continental. Il a tenu ses promesses : la promotion en Premier League en 2022 a mis fin à une absence de 23 ans de l'élite.
Sous la houlette de Nuno Espirito Santo, les Reds ont terminé septièmes de la saison 2024-2025, ce qui leur a valu une place en Ligue Europa, marquant ainsi le retour de la compétition européenne à Trentside pour la première fois en trois décennies.
Ce succès n'a pas constitué le tremplin que Forest espérait, Nuno, Ange Postecoglou et Sean Dyche s'étant tous succédé aux commandes au cours de la saison 2025-2026. Vitor Pereira est désormais aux commandes et n'a remporté qu'une seule victoire – lors de son premier match – en sept rencontres.
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Pourquoi Marinakis continuera à procéder à des changements
D'autres changements pourraient avoir lieu sur le banc cet été. Harewood, issu du centre de formation de City Ground, s'est confié à GOAL – en collaboration avec https://uudetkasino.com/ – pour expliquer pourquoi Marinakis est tout à fait en droit de continuer à faire des changements : « Oui, à 100 %. C'est comme n'importe qui. Si vous étiez propriétaire de votre club, que vous étiez très ambitieux, que vous vouliez gagner des matchs et réussir, et que vous vous retrouviez dans une situation où il a vu ça et où Forest l'a fait, comme la saison précédente où ils ont terminé troisièmes, deuxièmes, puis en tête du classement. Il a vu ça et s'est dit : « Voilà ce que je veux. Et vous voulez continuer sur cette lancée. Et si ça ne se produit pas, il va faire tout ce qu’il peut pour que ça arrive. Et c’est ce qu’il a fait.
« Il veut ça parce qu’il a vu ça se produire et qu’il en est capable. Je pense donc qu’il essaie de trouver la bonne formule parmi les entraîneurs disponibles pour y parvenir. Ce qui est mal de dire, car c’est horrible pour les entraîneurs qui arrivent. Il y a de très bons entraîneurs, et ce sont probablement des gars fantastiques, mais c’est difficile d’en parler parce qu’on ne veut pas de répercussions de nos jours, vu qu’on ne peut plus vraiment rien dire à personne ni avoir d’opinion sur quoi que ce soit. Mais c’est juste la nature de la situation dans laquelle se trouve Forest en ce moment.
« Et avec les entraîneurs et le propriétaire du club, c’est ce qu’il veut accomplir. Et si vous n’y parvenez pas, c’est sa philosophie. En fin de compte, c’est ce qu’il veut faire. On ne peut rien y dire. C’est à lui de décider.
« C'est évidemment son choix. C'est son argent. Il fait ce qu'il veut. Évidemment, il veut voir Forest au sommet, et l'équipe n'est pas performante en ce moment. Et si l'équipe n'est pas performante, il doit se demander pourquoi. Et dans cette situation, c'est généralement l'entraîneur qui en fait les frais. »
Ce milliardaire grec énigmatique est un personnage haut en couleur
Un autre ancien attaquant des Reds, Rob Earnshaw, a récemment expliqué à GOAL pourquoi celane le dérangeait pas que Marinakis s'immisce dans tous les aspects du club dont il est propriétaire : « Quand M. Marinakis entre sur le terrain et salue les joueurs dans le tunnel, je ne vois absolument rien de mal à cela. De plus, en Grèce, quand on est propriétaire, on a le droit d’aller dans les vestiaires, d’aller sur le terrain, ça fait partie du jeu puisque l’on vient pour en faire partie : on parle aux joueurs et on est au cœur de l’action. En tant que propriétaire, on a une meilleure idée de ce qui se passe au sein du club de football.
« Cela ne me pose aucun problème et je pense que M. Marinakis a fait un travail fantastique. Il est bien sûr très impitoyable et très déterminé, très direct dans ses méthodes, mais il a mené ce club de football – au cours des cinq ou six dernières années – là où il devait être, en Premier League, à disputer des matchs européens et à vivre de grandes soirées européennes, à jouer en Premier League et à avoir la chance d’aller en Ligue des champions. Ce sont ces moments-là que tout supporter de Forest souhaite voir se réaliser.
« J’apprécie cela. J’apprécie qu’il s’implique. Je trouve que c’est incroyable et qu’il mérite beaucoup de crédit, car il ne s’est pas contenté d’investir dans le club de football, il s’est pleinement investi pour mener le club vers le succès. Ça a été un sacré parcours, quelques années de folie, mais ce ne serait pas Forest si c’était ennuyeux et si nous n’avions pas de personnalités.
« Le football, c’est une question de personnalités, donc j’adore ça. Ils ne devraient pas rester assis là sans qu’on les entende jamais dans la tribune. Ils font partie du club de football et leur personnalité s’exprime. Je suis tout à fait pour ça. »
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Forest est en pleine lutte pour le maintien en Premier League
Après avoir connu les joies de la course à la qualification européenne, Forest se retrouve désormais plongé dans une nouvelle lutte contre la relégation. Seule la différence de buts les maintient hors de la zone de relégation, alors qu'il reste huit matches de Premier League à disputer cette saison – le premier d'entre eux étant un choc décisif contre Tottenham, autre équipe en difficulté, dimanche dans le nord de Londres.
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