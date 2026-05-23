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« C’est scandaleux ! » : la mère et l’épouse de Harry Maguire expriment l’indignation de la famille après la décision de Thomas Tuchel d’écarter le défenseur de Manchester United de la sélection anglaise pour la Coupe du monde
La famille dénonce la décision « scandaleuse » concernant Tuchel
L’annonce de la sélection de Tuchel pour la Coupe du monde a provoqué un tollé au sein de l’entourage de Maguire, sa famille fustigeant ouvertement le choix du sélectionneur anglais. L’exclusion surprise du joueur de 33 ans, tout comme celles de Phil Foden et Cole Palmer, a suscité une vive réaction de ses proches, qui ont qualifié cette décision de « honte ».
Son épouse Fern a partagé son désarroi sur les réseaux sociaux : « Je suis plus que dévastée pour toi. Tu n’aurais rien pu faire de plus pour prouver ta valeur. Je n’ai pas besoin de te dire à quel point tu es admiré, c’est juste dommage que tu aies dû faire face à une seule opinion. » Un sentiment partagé par la mère du défenseur, Zoe, qui a déclaré : « Absolument dégoûtée. Tu n’aurais pas pu en faire plus. Garde la tête haute... C’est une honte. »
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La star des Red Devils « sous le choc et anéantie »
Bien qu’il ait disputé 24 matchs avec Manchester United cette saison et qu’il ait réintégré le groupe lors de la trêve internationale de mars, les espoirs de Maguire de participer à la campagne nord-américaine ont été brutalement anéantis. Le défenseur était convaincu que ses récentes performances à Old Trafford lui vaudraient une place dans l’équipe, mais il se retrouve désormais écarté.
Dans une déclaration personnelle sans détour, Maguire a confié : « J’étais convaincu que j’aurais pu jouer un rôle majeur cet été pour mon pays après la saison que j’ai réalisée. Je suis sous le choc et anéanti par cette décision. Je n’ai rien aimé davantage que d’endosser ce maillot et de représenter mon pays au fil des ans. Je souhaite bonne chance aux joueurs pour cet été. » Ses frères et sœurs se sont également exprimés : son frère Laurence a qualifié la situation de « pagaille », tandis que Joe a parlé de « la pire décision que j’aie jamais vue de ma vie ».
Keane fait son entrée sur la pelouse
La légende de Manchester United, Roy Keane, a pris la défense du défenseur chevronné. Keane a remis en question la logique de Tuchel, qui a écarté un joueur ayant toujours brillé sur la scène internationale pour son pays. L'analyste a vigoureusement défendu le bilan du défenseur central, laissant entendre que l'entraîneur avait commis une grave erreur de jugement.
« Mais à quoi pense donc Thomas Tuchel ? C'est une véritable farce. C'est un cirque, vraiment », s'est emporté Keane. « On parle de Harry Maguire. Un défenseur de la vieille école, un vrai, qui s'est battu sur le terrain et a répondu présent pour l'Angleterre année après année. »
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Tuchel assume sa sélection sans pitié
Le sélectionneur de l’Angleterre est resté serein malgré la vague de critiques venues du camp de Maguire. Tuchel a admis avoir été « surpris » de voir le défenseur faire une déclaration publique si peu de temps après leur entretien privé.
Expliquant son raisonnement, Tuchel a déclaré : « La décision a été prise de conserver les défenseurs centraux qui nous ont portés tout au long de l'automne. J'ai été surpris de lire la déclaration de Maguire. Nous avons eu une conversation en privé et il a eu l'occasion d'exprimer ses sentiments. » Alors que les Three Lions s'apprêtent à affronter la Croatie le 17 juin, il reste à voir si la décision impitoyable de Tuchel mènera à la gloire en Coupe du monde ou à un retour prématuré des États-Unis.