L’annonce de la sélection de Tuchel pour la Coupe du monde a provoqué un tollé au sein de l’entourage de Maguire, sa famille fustigeant ouvertement le choix du sélectionneur anglais. L’exclusion surprise du joueur de 33 ans, tout comme celles de Phil Foden et Cole Palmer, a suscité une vive réaction de ses proches, qui ont qualifié cette décision de « honte ».

Son épouse Fern a partagé son désarroi sur les réseaux sociaux : « Je suis plus que dévastée pour toi. Tu n’aurais rien pu faire de plus pour prouver ta valeur. Je n’ai pas besoin de te dire à quel point tu es admiré, c’est juste dommage que tu aies dû faire face à une seule opinion. » Un sentiment partagé par la mère du défenseur, Zoe, qui a déclaré : « Absolument dégoûtée. Tu n’aurais pas pu en faire plus. Garde la tête haute... C’est une honte. »



