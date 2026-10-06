Tebas a adressé un message ferme à Madrid concernant sa réaction continue à l’affaire Negreira. Le président de la Liga a vigoureusement défendu son organisation tout en condamnant les récentes actions de Real Madrid TV.

La chaîne officielle du club a diffusé de manière répétée des contenus remettant en question l’intégrité de l’arbitrage espagnol. Tebas estime que ces diffusions véhiculent un discours dangereux et inexact qui nuit à l’ensemble du championnat. Malgré l’amère rivalité entre les plus grands clubs d’Espagne, le patron de la Liga a insisté sur le fait que la diffusion de fausses informations n’aide personne.