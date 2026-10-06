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« C’est scandaleux ! » - Javier Tebas lance une violente attaque contre Real Madrid TV au sujet des affirmations « fausses » sur l’affaire Negreira
Tebas s’en prend au Real Madrid
Tebas a adressé un message ferme à Madrid concernant sa réaction continue à l’affaire Negreira. Le président de la Liga a vigoureusement défendu son organisation tout en condamnant les récentes actions de Real Madrid TV.
La chaîne officielle du club a diffusé de manière répétée des contenus remettant en question l’intégrité de l’arbitrage espagnol. Tebas estime que ces diffusions véhiculent un discours dangereux et inexact qui nuit à l’ensemble du championnat. Malgré l’amère rivalité entre les plus grands clubs d’Espagne, le patron de la Liga a insisté sur le fait que la diffusion de fausses informations n’aide personne.
Propager un faux récit
Tebas reste catégorique sur le fait que les accusations initiales entourant l’ancien patron de l’arbitrage Jose Maria Enriquez Negreira sont extrêmement graves et doivent faire l’objet d’une enquête approfondie. Cependant, il a rejeté avec fureur l’idée que de la corruption soit encore activement à l’œuvre en 2026.
« Je conserve exactement le même point de vue concernant l’affaire Negreira : ce qui s’est passé était extrêmement grave et doit être étudié jusqu’au bout », a déclaré Tebas.
« C’est une chose d’enquêter sur des faits qui ont pris fin il y a des années, et c’en est une tout autre de construire en 2026 le récit selon lequel Negreira influence encore aujourd’hui l’arbitrage espagnol. C’est scandaleux. Et le répéter sur Real Madrid TV n’en fait pas une vérité. »
Faire confiance au processus judiciaire
L’affaire Negreira est actuellement entre les mains de la justice espagnole. Tebas a souligné qu’il fallait laisser ces tribunaux déterminer si les paiements effectués par Barcelone ont influencé les promotions et relégations des arbitres. Il s’est interrogé sur ce que les critiques attendent de la Liga alors que l’enquête pénale est toujours en cours.
« Laissez les juges enquêter, laissez toutes les preuves être examinées et laissez cette affaire aller jusqu’à son terme », a-t-il ajouté. « Mais en attendant, que veulent certaines personnes ? Veulent-elles que le FC Barcelone et sa direction actuelle soient complètement exclus de la LALIGA ? Veulent-elles que la LALIGA se substitue aux tribunaux, rende son propre verdict et inflige une sanction avant même qu’une décision judiciaire n’existe ? »
- AFP
En attendant le verdict final
L’enquête judiciaire sur le scandale Negreira continuera de se dérouler devant les tribunaux espagnols dans les mois à venir. Tant que cette procédure judiciaire ne sera pas entièrement achevée, la Liga ne prendra pas de mesure unilatérale contre le FC Barcelone.
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