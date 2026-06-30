Après une première mi-temps décevante lors du match d'ouverture contre le Sénégal, le sélectionneur français Didier Deschamps a replacé Olise dans l'axe, sa position de prédilection. Depuis, le virtuose du dribble tire les ficelles de l'attaque tricolore et a déjà délivré trois passes décisives lors de la phase de poules.

Il a toutefois dû patienter pour ouvrir son compteur personnel face à la Suède : le gardien Widell Zetterström a repoussé plusieurs de ses tentatives lointaines, puis la star a manqué une occasion en or en situation de un contre un.

Il a tout de même signé deux nouvelles passes décisives : juste après la pause, il a lancé Bradley Barcola d’une merveilleuse passe en profondeur, et l’attaquant a inscrit le 2-0. Sa passe en profondeur à la 74^e pour Kylian Mbappé, qui a inscrit le 3-0, n’était pas moins remarquable. Mbappé avait déjà ouvert le score en première période d’une frappe magnifique sur un corner joué court.

Avec cinq passes décisives, Olise est actuellement le meilleur passeur de la Coupe du monde, tandis que Mbappé, auteur de six buts, est à égalité avec Lionel Messi dans la course au Soulier d’or. Tous deux ont cédé leur place à la 85^e minute sous une ovation debout.

Après une première période plutôt équilibrée, la machine offensive menée par Olise et Mbappé a pris le dessus et a mis les Suédois sous pression. Au final, ce score de 3-0 était même flatteur pour les Scandinaves.