À la 35^e minute, la star du FC Bayern Munich s’est élancée aux abords de la surface de réparation et, après un rebond initié par Kylian Mbappé et Adrien Rabiot, a tenté un incroyable ciseau retourné. Le joueur de 24 ans a parfaitement contrôlé le ballon, mais celui-ci a finalement heurté le poteau droit. Ousmane Dembélé a lui aussi manqué de peu le rebond qui a suivi.
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« C'est sans doute le but de l'année ! » Michael Olise, du FC Bayern, a laissé tout le monde sans voix grâce à un coup de génie incroyable
« S'il marque, ce sera le but de l'année ! », s'est exclamé, abasourdi, le commentateur radio de l'émission « Sportschau » de la chaîne ARD. « Le Louvre était déjà ouvert, la place avait déjà été dégagée, le tableau était presque sec », s’est exclamé Christian Straßburger, commentateur de Magenta : « Quelle action ! Nous sommes assis ici à côté de la télévision suédoise et quand ils ont vu la finition d’Olise, on aurait pu croire que c’était la télévision française. Là-bas aussi, on l’a acclamé ! »
Jan Henkel, également sur Magenta TV, s’est montré tout aussi admiratif : « C’est tout simplement de classe mondiale », a-t-il jugé lors de son analyse de la première période, au cours de laquelle Olise avait été, selon lui, « le meilleur ». « J’ai hâte de voir où il jouera au Bayern après la Coupe du monde – qu’il soit aligné au centre ou sur l’aile. »
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Michael Olise brille en équipe de France au poste de numéro 10 derrière Mbappé et fait grimper son compteur de passes décisives.
Après une première mi-temps décevante lors du match d'ouverture contre le Sénégal, le sélectionneur français Didier Deschamps a replacé Olise dans l'axe, sa position de prédilection. Depuis, le virtuose du dribble tire les ficelles de l'attaque tricolore et a déjà délivré trois passes décisives lors de la phase de poules.
Il a toutefois dû patienter pour ouvrir son compteur personnel face à la Suède : le gardien Widell Zetterström a repoussé plusieurs de ses tentatives lointaines, puis la star a manqué une occasion en or en situation de un contre un.
Il a tout de même signé deux nouvelles passes décisives : juste après la pause, il a lancé Bradley Barcola d’une merveilleuse passe en profondeur, et l’attaquant a inscrit le 2-0. Sa passe en profondeur à la 74^e pour Kylian Mbappé, qui a inscrit le 3-0, n’était pas moins remarquable. Mbappé avait déjà ouvert le score en première période d’une frappe magnifique sur un corner joué court.
Avec cinq passes décisives, Olise est actuellement le meilleur passeur de la Coupe du monde, tandis que Mbappé, auteur de six buts, est à égalité avec Lionel Messi dans la course au Soulier d’or. Tous deux ont cédé leur place à la 85^e minute sous une ovation debout.
Après une première période plutôt équilibrée, la machine offensive menée par Olise et Mbappé a pris le dessus et a mis les Suédois sous pression. Au final, ce score de 3-0 était même flatteur pour les Scandinaves.