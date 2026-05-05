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Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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« C'est sans doute l'équipe la plus forte que nous ayons jamais affrontée » : Luis Enrique exhorte le PSG à aborder la rencontre face au Bayern comme un classique « Nadal contre Federer », alors que les champions en titre de la Ligue des champions visent à valider leur billet pour la finale

Paris Saint-Germain
Luis Enrique
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Ligue des Champions

À la veille de leur demi-finale cruciale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a exhorté ses joueurs à s’inspirer de la rivalité légendaire entre les icônes du tennis Rafael Nadal et Roger Federer. Le technicien espagnol a souligné que, face à une formation allemande aussi redoutable, ses joueurs devaient élever leur niveau de jeu pour espérer atteindre une deuxième finale consécutive.

  • Analyse d'une rencontre aller intense et disputée

    Les tenants du titre se déplacent en Bavière après un match aller riche en rebondissements, conclu par une victoire 5-4 des Parisiens. Malgré la domination du Bayern en termes de possession et ses offensives répétées, le club français a finalement émergé vainqueur d’un spectacle chaotique. Les doublés d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, ainsi que la réalisation de João Neves, ont eu raison des buts de Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano et Luis Díaz. Malgré six occasions franches, les Bavarois ont donc cédé au terme d’une rencontre haletante.

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    Trouver la motivation ultime dans les rivalités de haut niveau

    Plutôt que de céder à l’intimidation face à l’ambiance et à l’adversaire, l’ancien mentor du FC Barcelone veut que son groupe embrasse l’enjeu de ce grand rendez-vous. Pour stimuler ses joueurs avant le déplacement, il dresse un parallèle éclairant avec les sports individuels de haut niveau. Enrique déclare : « Demain, nous irons à Munich avec l’ambition d’être plus compétitifs que jamais. Rafa Nadal a dit un jour que, à un moment de sa carrière, ses duels avec Federer et Djokovic étaient une source de motivation. C’est exactement ce que nous recherchons : nous respectons le Bayern, mais cette affiche doit nous pousser à être meilleurs. Demain, nous tenterons de battre une équipe qui joue de manière sensationnelle. »

  • Conserver son agressivité offensive à l’extérieur

    Le PSG a brillé à l’extérieur cette saison et son entraîneur refuse de simplement gérer son faible avantage. Il opte pour un jeu ouvert et offensif. Enrique a déclaré : « Quand on joue ce type de match, face à cette équipe, sans doute la meilleure que nous ayons jamais affrontée, la première chose à souligner est que nous avons un but d’avance, mais cela ne signifie rien dans le football. Nous avons l’expérience de l’année dernière. Nous voulons répondre aux attentes de nos supporters. »

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Quel avenir attend les Parisiens ?

    Le PSG doit d’abord braver cet écueil européen pour valider son billet pour la finale du 30 mai. Dès l’issue de la rencontre de demain, les champions en titre basculeront sur la scène nationale et entameront les préparatifs de la réception de Brest, ce week-end, avec l’intention de boucler une saison déjà riche en trophées.

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