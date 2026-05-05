« C'est sans doute l'équipe la plus forte que nous ayons jamais affrontée » : Luis Enrique exhorte le PSG à aborder la rencontre face au Bayern comme un classique « Nadal contre Federer », alors que les champions en titre de la Ligue des champions visent à valider leur billet pour la finale

Plutôt que de céder à l’intimidation face à l’ambiance et à l’adversaire, l’ancien mentor du FC Barcelone veut que son groupe embrasse l’enjeu de ce grand rendez-vous. Pour stimuler ses joueurs avant le déplacement, il dresse un parallèle éclairant avec les sports individuels de haut niveau. Enrique déclare : « Demain, nous irons à Munich avec l’ambition d’être plus compétitifs que jamais. Rafa Nadal a dit un jour que, à un moment de sa carrière, ses duels avec Federer et Djokovic étaient une source de motivation. C’est exactement ce que nous recherchons : nous respectons le Bayern, mais cette affiche doit nous pousser à être meilleurs. Demain, nous tenterons de battre une équipe qui joue de manière sensationnelle. »