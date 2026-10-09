« C’est ridicule » : l’entraîneur du Real Madrid Jose Mourinho prend vigoureusement la défense de Kylian Mbappe face aux critiques sur sa présence en boîte de nuit et ses vacances

S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, Mourinho a répondu aux critiques : « C’est ridicule. Je pensais qu’il y avait eu assez de vraies “affaires” dans le monde du football ces dernières semaines, mais il semble que cela n’ait pas suffi.

« Il y a des affaires énormes comme celle de [Manchester City], comme la vieille histoire dont vous n’aimez pas parler [Negreira], comme la situation difficile dans mon pays avec Cristiano Ronaldo et son entraîneur.

« Mais ça n’a pas suffi. Le Real Madrid, c’est le Real Madrid. Je pensais que la première question porterait peut-être sur de vraies choses, un match difficile... Mais nous y voilà. »

Défendant le professionnalisme de l’effectif et le calendrier de rééducation de Mbappe, l’entraîneur a ajouté : « Je ne mens pas. La vérité, c’est que durant cette période, les joueurs du Real Madrid ont été exemplaires dans leur professionnalisme. Ceux qui étaient blessés sont venus directement à Valdebebas, ont reçu leur diagnostic et leur programme de rééducation.

« Mbappe était ici, il a reçu son diagnostic, il est allé consulter un spécialiste externe, parce que son genou a des antécédents qu’on ne peut pas oublier, et il y a eu un accord total avec le diagnostic du Real Madrid et ce consultant externe. Concernant sa récupération, vous n’avez pas à connaître tous les détails. Mais ensuite, on entre dans une logique de recherche de problèmes. »

Précisant les destinations du joueur, Mourinho a déclaré : « [À Paris], c’était un club qui n’était pas un club. C’était un club qui avait été transformé pour un événement privé. Puis, en Suisse, c’était juste un hôtel, avec de petites maisons, et chaque maison avait quelques vélos pour aller là où se trouvaient les restaurants et le spa. C’était le calme absolu. »



