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« C’est ridicule » : l’entraîneur du Real Madrid Jose Mourinho prend vigoureusement la défense de Kylian Mbappe face aux critiques sur sa présence en boîte de nuit et ses vacances
L’entraîneur du Real Madrid défend Mbappé après ses escapades hors terrain
L’attaquant français a subi une blessure lors de son premier match en sélection, le 25 septembre. Les critiques ont suivi après qu’il a été photographié en train d’entrer dans une boîte de nuit parisienne et qu’il a passé du temps en Suisse pendant sa convalescence, publiant sur les réseaux sociaux des images de lui à vélo, une activité contre laquelle Mourinho avait auparavant mis les joueurs en garde.
Cette polémique fait suite à un incident similaire à la fin de la saison dernière, lorsque l’attaquant a été photographié sur un yacht alors qu’il récupérait d’une blessure pendant la course au titre de son équipe. Malgré cette attention médiatique, Mourinho a confirmé que Mbappe sera titulaire lors du match de Liga du Real Madrid contre Villarreal au Bernabeu.
- AFP
Mourinho critique l’attention médiatique et explique le processus médical
S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, Mourinho a répondu aux critiques : « C’est ridicule. Je pensais qu’il y avait eu assez de vraies “affaires” dans le monde du football ces dernières semaines, mais il semble que cela n’ait pas suffi.
« Il y a des affaires énormes comme celle de [Manchester City], comme la vieille histoire dont vous n’aimez pas parler [Negreira], comme la situation difficile dans mon pays avec Cristiano Ronaldo et son entraîneur.
« Mais ça n’a pas suffi. Le Real Madrid, c’est le Real Madrid. Je pensais que la première question porterait peut-être sur de vraies choses, un match difficile... Mais nous y voilà. »
Défendant le professionnalisme de l’effectif et le calendrier de rééducation de Mbappe, l’entraîneur a ajouté : « Je ne mens pas. La vérité, c’est que durant cette période, les joueurs du Real Madrid ont été exemplaires dans leur professionnalisme. Ceux qui étaient blessés sont venus directement à Valdebebas, ont reçu leur diagnostic et leur programme de rééducation.
« Mbappe était ici, il a reçu son diagnostic, il est allé consulter un spécialiste externe, parce que son genou a des antécédents qu’on ne peut pas oublier, et il y a eu un accord total avec le diagnostic du Real Madrid et ce consultant externe. Concernant sa récupération, vous n’avez pas à connaître tous les détails. Mais ensuite, on entre dans une logique de recherche de problèmes. »
Précisant les destinations du joueur, Mourinho a déclaré : « [À Paris], c’était un club qui n’était pas un club. C’était un club qui avait été transformé pour un événement privé. Puis, en Suisse, c’était juste un hôtel, avec de petites maisons, et chaque maison avait quelques vélos pour aller là où se trouvaient les restaurants et le spa. C’était le calme absolu. »
Du soutien pour Mbappé malgré la quête d’un trophée majeur
Bien que Mbappe ait marqué avec régularité au cours de ses deux saisons en Espagne et reste un candidat au Ballon d'Or après ses performances en Coupe du monde avec la France, il n'a pas encore remporté de trophée majeur avec le Real Madrid. Mourinho a laissé entendre que la couverture médiatique négative était une tentative coordonnée visant à pousser les supporters à siffler l'attaquant.
« Il n'est pas nécessaire d'être Einstein pour voir que c'est l'objectif, a déclaré Mourinho. J'espère que le Bernabeu saura être juste, et cela signifie être intelligent, être capable de lire entre les lignes. »
Se voulant rassurant sur le niveau des joueurs, l'entraîneur a conclu : « La seule chose que je promets, c'est que lorsqu'un joueur du Real Madrid ne se comporte pas comme un joueur du Real Madrid, ils ne verront pas ce joueur sur le banc. Ils n'auront pas l'occasion de le siffler, parce qu'il sera chez lui. Donc demain, Mbappé jouera. Il ne sera pas sur le banc, et s'il joue, c'est parce que je suis sûr qu'il n'a pas laissé tomber le Real Madrid. Il n'a pas manqué à ses obligations. »
- getty
Une série cruciale sur le plan national à l’approche du Clasico
Le Real Madrid reçoit Villarreal samedi avec six points de retard sur le leader de la Liga, Barcelone. Avec Mbappe disponible pour débuter, l’équipe de Mourinho vise les trois points afin de maintenir la pression en tête du classement.
Cette rencontre marque le début d’un mois d’octobre exigeant pour le Real Madrid, qui culminera avec un Clasico crucial contre Barcelone au Camp Nou le 25 octobre.
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