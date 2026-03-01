Getty/GOAL
Traduit par
« C'est ridicule ! » - Igor Tudor qualifie la star de Fulham de « tricheur » après la dernière défaite cuisante de Tottenham lors du derby londonien
- AFP
Tudor fulmine après la défaite contre Fulham
Le match a été marqué par un premier but controversé qui a donné le ton aux frustrations de Tudor après le match. Harry Wilson a donné l'avantage aux hôtes, mais l'action a été entachée par un tacle violent de Raul Jimenez sur Radu Dragusin. Malgré les protestations des défenseurs de Tottenham, le but a été validé et Fulham a profité du manque de sang-froid des visiteurs pour doubler son avance grâce à une belle frappe d'Alex Iwobi. Bien que les Spurs aient tenté une remontée tardive, le mal était déjà fait, laissant Tudor ramasser les morceaux d'une nouvelle journée décevante dans la capitale.
- Getty Images Sport
Tudor s'emporte contre Jimenez, qu'il accuse de « tricherie »
Après le coup de sifflet final, Tudor n'a pas mâché ses mots lorsqu'on lui a demandé son avis sur le premier but décisif, pointant du doigt le manque de cohérence des arbitres de Premier League et suggérant que Jimenez avait « triché ». Il a déclaré : « Bien sûr que c'est une faute, je pense. Neuf personnes sur dix diront que c'est une faute, je crois, parce que c'est tellement évident, vous savez. Parfois, ils ne comprennent pas que même un petit contact suffit, vous savez, si cela vous donne un avantage pour marquer le but, vous devez annuler cela, en finir. Il ne s'agit pas d'un duel normal où il est doux, non, quand il pousse avec les mains et ne regarde pas le ballon, non. Parfois, il est juste facile d'obtenir un avantage. »
Le manager croate a poursuivi sa diatribe, affirmant que la décision de l'arbitre était ridicule compte tenu de son impact sur le match. Tudor a ajouté : « C'est ridicule de ne pas siffler la faute, car les conséquences sont trop importantes. Ce n'est pas une petite faute au milieu du terrain, c'est un but après. Il y a donc une logique dans tout cela, donc l'arbitre, c'est magnifique de continuer à jouer ici, jouons fort, duel, c'est fantastique, j'aime ça. Mais il y a une logique, si le but est là, parce qu'il a pris l'avantage, sans penser au football, il ne pensait pas au ballon, il pensait à comment tricher. Donc, il a trompé le joueur en le poussant et ils ont marqué le but. Donc, c'est logique, c'est de la triche et il y a la faute. Ce n'est pas une question de duel et ils veulent que le football soit plus, vous savez, dur et nous aimons les duels, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il n'y avait aucune logique dans cette décision et la logique est au-dessus de tout, après viennent les autres choses.
Évaluation accablante des échecs de Tottenham
Tudor, qui a remplacé Thomas Frank à la tête des Spurs le mois dernier, s'est montré tout aussi direct au sujet des lacunes affichées par ses joueurs sur le terrain, suggérant que les problèmes qui affligent actuellement le club ne sont pas faciles à résoudre. « C'est une situation compliquée, il y a beaucoup de problèmes », s'est emporté Tudor. « Nous devons trouver la voix qui est en chacun de nous. Nous avons besoin de plus de personnalité. Nous avons besoin de plus de volonté pour réagir. C'est donc une situation incroyable. Incroyable. Il y a de gros problèmes ici. Nous avons tout manqué. Il ne s'agit pas seulement d'un but ou d'une erreur. Quand on joue pour ce club, on s'attend à un niveau de combat et de qualité qui était introuvable aujourd'hui. Nous traversons une période difficile et nous devons nous remettre en question. »
Le manager a également défendu sa décision de modifier sa formation tactique, passant d'un système à trois défenseurs qu'il avait déployé lors de son premier match contre Arsenal à un 4-4-2 à Craven Cottage, insistant sur le fait que le problème venait de l'attitude plutôt que de la formation. « Ce n'est pas une question de système », a déclaré l'entraîneur de 47 ans. « Le système n'est pas important pour le moment. La dernière chose qui importe, c'est le système. C'est très difficile à comprendre, car vous avez la qualité. Mais le football est aussi un sport de course et de duels. J'ai l'impression que les joueurs de Fulham courent sans cesse, même avec leur cerveau. Ils arrivent avant nous, ils anticipent et nous sommes toujours en retard sur tout. »
- Getty Images Sport
Les craintes de relégation grandissent dans le nord de Londres
Les Spurs restent désormais sur une série de 10 matchs sans victoire toutes compétitions confondues, et Tudor se retrouve déjà sous une pression énorme. Le fait que l'entraîneur ait admis que l'équipe « manquait de tout » est un signe inquiétant pour les fidèles supporters des Spurs, qui voient leur équipe lutter pour retrouver sa forme nationale depuis plus de deux mois et glisser à seulement quatre points au-dessus de la zone de relégation. Le manque de cohésion et de discipline tactique à Craven Cottage a mis en évidence une équipe qui semble de plus en plus dépourvue de confiance, et l'observation honnête de Tudor suggère que les problèmes profondément enracinés pourraient nécessiter plus qu'une simple séance d'entraînement pour être résolus pendant cette crise.
Il espère une réaction forte jeudi, lorsque les Spurs accueilleront Crystal Palace, qui les devance actuellement de six points à la 14e place.
Publicité