L’utilisateur X @Juventi14479858 a ouvert les hostilités en déclarant : « Je n’arrive toujours pas à croire qu’il ait pu manquer ça », tandis que @loaf_lift constatait : « Sa dégringolade dans les airs est devenue évidente. »

Ronaldo a ensuite été la cible de vives critiques de la part de @Thanggou7, qui a écrit : « Il est fini. Même mon grand-père aurait facilement marqué ce but. Il n'est plus capable de faire la seule chose pour laquelle il est doué. »

Un autre supporter, identifié sous le pseudonyme @21352366O, a commenté : « Ça fait tellement longtemps qu’il n’a pas marqué de la tête que la situation devient ridicule. »

Plus mesuré, @Abhixhek0428 a estimé : « C’était un tir tellement facile. Il ne s’attendait pas à être aussi près du but. »



