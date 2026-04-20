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« C’est ridicule ! » : Cristiano Ronaldo est présenté comme « fini » après un raté stupéfiant avec Al-Nassr, qui provoque l’ire des supporters
Ronaldo rate complètement un simple coup de tête
Ronaldo a ouvert le score d’une frappe bien placée depuis l’intérieur de la surface dès la 11^e minute, mais il a gâché une occasion en or de marquer son deuxième but du match en deuxième mi-temps. L’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid s’est démarqué de son défenseur pour s’engouffrer dans la petite surface et reprendre un centre malicieux de Marcelo Brozovic, mais il a complètement manqué sa tête, expédiant le ballon bien au-dessus de la barre transversale alors que le but lui était grand ouvert. Habituellement implacable dans ces situations, le quintuple Ballon d’Or a aussitôt caché son visage dans ses mains, incrédule, tandis que certains supporters exprimaient leur frustration sur les réseaux sociaux.
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Une baisse des capacités de conduite du jeu a été constatée.
L’utilisateur X @Juventi14479858 a ouvert les hostilités en déclarant : « Je n’arrive toujours pas à croire qu’il ait pu manquer ça », tandis que @loaf_lift constatait : « Sa dégringolade dans les airs est devenue évidente. »
Ronaldo a ensuite été la cible de vives critiques de la part de @Thanggou7, qui a écrit : « Il est fini. Même mon grand-père aurait facilement marqué ce but. Il n'est plus capable de faire la seule chose pour laquelle il est doué. »
Un autre supporter, identifié sous le pseudonyme @21352366O, a commenté : « Ça fait tellement longtemps qu’il n’a pas marqué de la tête que la situation devient ridicule. »
Plus mesuré, @Abhixhek0428 a estimé : « C’était un tir tellement facile. Il ne s’attendait pas à être aussi près du but. »
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La course au Soulier d’or avec Toney
Les observateurs ont raison de le souligner : seulement trois des 26 buts inscrits par Ronaldo avec Al-Nassr cette saison, toutes compétitions confondues, sont intervenus de la tête. L’instinct de buteur du quintuple Ballon d’Or reste affûté : avec 24 réalisations, il est toujours en course pour un troisième Soulier d’or consécutif en Saudi Pro League, à seulement trois unités du leader actuel, Ivan Toney, qui a toutefois disputé deux matchs de plus sous les couleurs d’Al-Ahli.
Le premier titre saoudien se profile
Ronaldo se rapproche de son premier titre majeur depuis son arrivée à Al-Nassr en décembre 2022. L’équipe de Jorge Jesus occupe actuellement la première place de la Saudi Pro League avec huit points d’avance, même si elle a disputé une rencontre de plus que son dauphin, Al-Hilal. Avant de se replonger dans la course au titre, l’équipe de Jorge Jesus doit d’abord se concentrer sur la demi-finale de la Ligue des champions de l’AFC, mercredi face à Al-Ahli SC, club de la Qatar Stars League, puis retrouver le championnat le 29 avril contre l’Al-Ahli de Toney.