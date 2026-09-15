Haaland a révélé qu’il avait délibérément visé le record de buts dans le derby de Manchester, après avoir gardé ce cap en tête. Le joueur de 26 ans a une nouvelle fois été le héros lors du 199e affrontement entre les deux rivaux, en inscrivant à la 60e minute le but décisif qui a offert une victoire vitale à l’équipe d’Enzo Maresca, réduite à 10. Ce faisant, Haaland a porté son total à neuf buts en seulement huit matches de championnat contre Manchester United, dépassant le précédent record de huit, co-détenu par l’icône de Manchester United Wayne Rooney et la légende de City Sergio Aguero.

L’attaquant norvégien s’est montré franc au sujet de sa motivation à inscrire son nom dans les livres d’histoire. « Je connaissais déjà ce record, j’en avais lu quelque chose, donc il m’était resté dans un coin de la tête, a admis l’attaquant. J’en suis super fier. C’est quelque chose qui me rend vraiment, vraiment heureux parce que nous savons tous à quel point ce match est spécial. »