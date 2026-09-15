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Erling Haaland Man CityGetty
Donny Afroni

Traduit par

« C’est resté dans un coin de ma tête » - Erling Haaland admet qu’il connaissait ce record avant de dépasser Wayne Rooney et Sergio Aguero pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du derby de Manchester

E. Haaland
Manchester City
Manchester United
Premier League

Erling Haaland a renforcé son statut de légende de Manchester City en devenant le meilleur buteur de tous les temps à l’ère de la Premier League dans le derby de Manchester. L’attaquant norvégien a admis qu’il était parfaitement au courant de ce cap avant son but décisif à Old Trafford, aidant l’équipe d’Enzo Maresca à arracher une victoire au courage.

  • L’obsession de Haaland pour l’histoire du derby

    Haaland a révélé qu’il avait délibérément visé le record de buts dans le derby de Manchester, après avoir gardé ce cap en tête. Le joueur de 26 ans a une nouvelle fois été le héros lors du 199e affrontement entre les deux rivaux, en inscrivant à la 60e minute le but décisif qui a offert une victoire vitale à l’équipe d’Enzo Maresca, réduite à 10. Ce faisant, Haaland a porté son total à neuf buts en seulement huit matches de championnat contre Manchester United, dépassant le précédent record de huit, co-détenu par l’icône de Manchester United Wayne Rooney et la légende de City Sergio Aguero.

    L’attaquant norvégien s’est montré franc au sujet de sa motivation à inscrire son nom dans les livres d’histoire. « Je connaissais déjà ce record, j’en avais lu quelque chose, donc il m’était resté dans un coin de la tête, a admis l’attaquant. J’en suis super fier. C’est quelque chose qui me rend vraiment, vraiment heureux parce que nous savons tous à quel point ce match est spécial. »

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  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Le prédateur frappe à Old Trafford

    Le but qui a scellé le record et les trois points a témoigné des qualités physiques et de la lucidité mentale du Norvégien. Après une période de pression intense, Haaland a trouvé de l’espace dans la surface pour décocher une frappe instinctive qui a laissé la défense de Manchester United impuissante. Malgré trois minutes d’attente sous tension pour une vérification de la VAR, le but a été validé, réduisant au silence le public d’Old Trafford. Haaland a expliqué que ses exploits de buteur sont rarement le résultat d’une réflexion excessive au moment d’agir, mais reposent plutôt sur l’instinct de finition qui a fait de lui le numéro neuf le plus redouté du football mondial.

    « C’est simplement de l’instinct pur, ce que je ressens comme étant la bonne chose à faire, a ajouté Haaland. Et, au bout du compte, il n’y a pas de solution à ceci ou à cela. Comment finir, comment faire ceci, comment faire cela. Il s’agit simplement d’essayer de mettre le ballon au fond des filets et de frapper suffisamment bien pour que le gardien ne puisse pas l’arrêter. C’est donc juste à cela que j’essaie de penser. »

  • Un lien particulier avec les supporters de City

    Au-delà des statistiques et des records, Haaland a parlé avec chaleur du lien émotionnel qu’il a tissé avec les supporters de City depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund. Le derby est une affiche qui revêt une immense importance pour les fans, et Haaland a pleinement adopté cette rivalité. Il a souligné que l’intensité de l’atmosphère et la friction bon enfant entre les deux groupes de supporters font partie des éléments du match qui le stimulent particulièrement, surtout depuis ses débuts sensationnels contre Manchester United à l’Etihad Stadium il y a plusieurs saisons.

    « Depuis que je suis arrivé à Manchester, ils m’ont donné un petit peu, je leur donne un petit peu. Mais, quand on entre dans le vif du sujet, il s’agit d’avoir un peu de banter, de profiter de l’amour du jeu et de se battre pour son équipe. Je pense que ce match, depuis que j’ai fait mes débuts à l’Etihad contre Manchester United, a toujours été spécial », a noté Haaland.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La quête de nouveaux progrès et de trophées

    Malgré ses 26 ans et alors qu’il a déjà battu de nombreux records de buts, Haaland insiste sur le fait qu’il est encore loin d’être un produit fini. L’attaquant estime qu’il a encore une marge de progression importante dans son jeu, alors qu’il cherche à mener Manchester City vers de nouveaux trophées cette saison.

    Interrogé sur ses objectifs personnels pour la saison, Haaland a déclaré : « Bien sûr, j’en ai, mais pour moi, il s’agit encore de progresser. Je n’ai que 26 ans, je peux encore développer certaines parties de mon jeu. Je dois être le joueur décisif, donc il s’agit d’apporter ce que je peux faire pour Manchester City, c’est mon objectif principal, et de prendre les matches les uns après les autres. La saison est longue, il faut simplement essayer d’en profiter », a conclu Haaland.

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