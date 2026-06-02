« C'est quoi ton problème ? » - Les critiques à l'encontre de Kylian Mbappé au Real Madrid balayées par un autre Français vainqueur de la Coupe du monde

L’attaquant a récemment attiré l’attention des médias après un voyage en Italie et une convalescence controversée à Paris. Cependant, Desailly a rejeté l’idée selon laquelle les activités des joueurs en dehors du terrain devraient être surveillées en permanence. Il a ajouté : « Tout le monde peut commenter ce qui se passe dans sa vie privée ou son besoin de se déplacer. Il y a certainement des supporters de Madrid qui pensent qu’un joueur ne devrait pas avoir de vie privée et devrait se consacrer entièrement au club. Cette perception existe toujours. J’ai moi-même ressenti cette pression quand je jouais : d’une certaine manière, on appartient aux supporters. C’est vrai, et nous l’acceptons, mais sans exagérer. Pendant mon temps libre, je fais ce que je veux. N’insistez pas avec vos questions. Je ne considère donc pas cela comme un problème pour Mourinho ; c’est simplement une question d’adaptation. »