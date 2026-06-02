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« C'est quoi ton problème ? » - Les critiques à l'encontre de Kylian Mbappé au Real Madrid balayées par un autre Français vainqueur de la Coupe du monde
Mourinho doit s'adapter à Mbappé
Après deux saisons consécutives sans titre majeur, le Real Madrid aurait fait appel à José Mourinho cet été pour retrouver le chemin de la victoire. Cette période d’instabilité coïncide avec l’arrivée de Kylian Mbappé en 2024. Malgré les rumeurs de tensions avec ses coéquipiers et les polémiques autour de sa vie privée, Marcel Desailly affirme que l’attaquant n’est pas la principale cause de ces difficultés. S’exprimant à FootballTransfers pour MrRaffle.com, le vainqueur de la Coupe du monde 1998 a rappelé que les grands avant-postes imposent des aménagements tactiques. « Mbappé n’a jamais vraiment été un problème pour un entraîneur », assure Desailly. « Mourinho vous dira la même chose : “Je suis content des 40 ou 42 buts que Mbappé marque chaque année, je dois juste m’adapter à lui.” C’est lui l’attaquant. »
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Défendre la vie privée de l'attaquant
L’attaquant a récemment attiré l’attention des médias après un voyage en Italie et une convalescence controversée à Paris. Cependant, Desailly a rejeté l’idée selon laquelle les activités des joueurs en dehors du terrain devraient être surveillées en permanence. Il a ajouté : « Tout le monde peut commenter ce qui se passe dans sa vie privée ou son besoin de se déplacer. Il y a certainement des supporters de Madrid qui pensent qu’un joueur ne devrait pas avoir de vie privée et devrait se consacrer entièrement au club. Cette perception existe toujours. J’ai moi-même ressenti cette pression quand je jouais : d’une certaine manière, on appartient aux supporters. C’est vrai, et nous l’acceptons, mais sans exagérer. Pendant mon temps libre, je fais ce que je veux. N’insistez pas avec vos questions. Je ne considère donc pas cela comme un problème pour Mourinho ; c’est simplement une question d’adaptation. »
Problèmes structurels au Real Madrid
Au-delà des polémiques hors du terrain, des questions subsistent sur la manière dont ce talentueux attaquant s’intègre aux côtés de stars telles que Vinicius Junior et Jude Bellingham. Pour Desailly, le système collectif n’a tout simplement pas su s’adapter au talent offensif présent au Santiago Bernabéu ; il insiste sur le fait qu’une grande équipe peut compenser le manque d’engagement défensif d’une superstar. Il a déclaré : « Mais ce n’est pas entièrement la faute de Mbappé. Il ne défend pas ? Très bien. Qu’importe : un grand club comme le Real Madrid peut se permettre d’avoir un, voire deux joueurs qui ne défendent pas. Il suffit de s’adapter, surtout quand l’attaquant en question inscrit 40 buts par saison. »
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Quelle suite pour Mbappé et le Real Madrid ?
Alors que Mourinho s’apprête à prendre les rênes de l’équipe pour la saison 2026-2027, sa première mission sera de ressouder un groupe actuellement divisé. Le technicien portugais devra rapidement mettre en place un dispositif tactique capable d’exalter l’efficacité de son attaquant vedette. Les supporters espèrent que ce changement d’entraîneur mettra fin à deux années sans titre et permettra enfin de libérer tout le potentiel de l’équipe.