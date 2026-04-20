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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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« C'est quoi ça ?! » : Erling Haaland réagit au coup de tête de Gabriel, l'attaquant de Manchester City affirmant qu'il « n'a rien fait » pour provoquer le défenseur d'Arsenal

E. Haaland
Gabriel
Manchester City
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Manchester City vs Arsenal
Premier League

Erling Haaland a laissé entendre qu’il avait, en quelque sorte, épargné un carton rouge à Gabriel Magalhaes en refusant de se laisser tomber lors d’une altercation houleuse survenue durant la victoire de Manchester City face à Arsenal. L’attaquant norvégien a contesté l’arbitrage après un accrochage physique à l’Etihad Stadium, qui a vu les deux joueurs s’affronter lors d’un match décisif dans la course au titre.

  • Le refus de Haaland de simuler une faute

    La figure emblématique de Manchester City est revenue sur le moment controversé où il a été confronté au défenseur d’Arsenal Gabriel. En seconde période, le Brésilien a semblé lui adresser un coup de tête, geste passible d’une expulsion immédiate pour comportement violent. L’arbitre n’a pourtant brandi qu’un carton jaune, une décision que beaucoup d’observateurs ont jugée trop clémente.

    Au micro de Sky Sportsaprès le match, le Norvégien a estimé que l’issue aurait été différente s’il avait exagéré le contact : « Si je m’étais laissé tomber, ce que je ne fais pas à moins d’être vraiment attaqué, l’arbitre aurait peut-être sorti le rouge. Je ne sais pas. Je n’ai pas revu l’action, mais c’est ainsi. Je ne me jette pas au sol aussi facilement. J’ai reçu un carton jaune, je ne sais pas pourquoi. Il [Gabriel] s’est avancé vers mon visage, c’est tout. »


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    « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?! » - L'attaquant, visiblement médusé par cette collision inattendue, peine à cacher son étonnement.

    La frustration de Haaland s’est étendue à la nature même de l’altercation et à la réaction de l’arbitre. Interrogé par Viaplay, l’attaquant a manifesté son incrédulité : « Faut-il que j’alerte l’arbitre ? Peu importe. Regardez-moi ça, c’est quoi ce cirque ?! [Ce n’est pas du football], je le sais bien. »

    Interrogé sur l’explication de l’arbitre Anthony Taylor, qui a brandi deux cartons jaunes, le joueur de 25 ans a répondu avec désinvolture : « Il dit que c’est la faute des deux côtés. Il répète toujours ça. » Malgré l’incident, l’attaquant a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait pour provoquer son adversaire. « Après le but de la victoire, ai-je dit quelque chose au défenseur ? Non, rien du tout. Je ne ferais jamais un truc pareil… Bon, d’accord, peut-être parfois ! Mais non, je n’ai rien fait. »

  • La Premier League apporte des précisions

    Malgré les vives critiques formulées par divers experts et le camp de Chelsea, la VAR a confirmé la décision de l’arbitre prise sur le terrain. Pour justifier sa décision de ne pas intervenir, la Premier League a expliqué que le contact n’atteignait pas le seuil requis pour un carton rouge, au regard de l’intensité de l’impact physique. Le compte Twitter du Match Centre a publié un communiqué confirmant que l’intervention de Gabriel avait été « jugée comme n’étant ni excessivement agressive ni violente ».

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    Manchester City réduit l'écart

    Cet incident n’a été qu’un détail dans une rencontre qui a secoué la course au titre en Premier League. En s’imposant 2-1 à l’Etihad, Manchester City se retrouve à trois points de l’équipe de Mikel Arteta, avec un match en moins. La course au titre se resserre donc alors que la saison entre dans sa phase décisive. Une victoire mercredi à Turf Moor contre Burnley permettrait à City de revenir à hauteur d’Arsenal. Les Gunners, eux, doivent absolument prendre les trois points face à Newcastle à l’Emirates samedi prochain.

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