« C'est quoi ça ?! » : Erling Haaland réagit au coup de tête de Gabriel, l'attaquant de Manchester City affirmant qu'il « n'a rien fait » pour provoquer le défenseur d'Arsenal

La figure emblématique de Manchester City est revenue sur le moment controversé où il a été confronté au défenseur d’Arsenal Gabriel. En seconde période, le Brésilien a semblé lui adresser un coup de tête, geste passible d’une expulsion immédiate pour comportement violent. L’arbitre n’a pourtant brandi qu’un carton jaune, une décision que beaucoup d’observateurs ont jugée trop clémente.

Au micro de Sky Sportsaprès le match, le Norvégien a estimé que l’issue aurait été différente s’il avait exagéré le contact : « Si je m’étais laissé tomber, ce que je ne fais pas à moins d’être vraiment attaqué, l’arbitre aurait peut-être sorti le rouge. Je ne sais pas. Je n’ai pas revu l’action, mais c’est ainsi. Je ne me jette pas au sol aussi facilement. J’ai reçu un carton jaune, je ne sais pas pourquoi. Il [Gabriel] s’est avancé vers mon visage, c’est tout. »



