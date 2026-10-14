La victoire contre le club de Ligue 1 avait une portée particulièrement émouvante pour Arteta, qui avait appris le décès de Friar lors d’un appel du directeur général Richard Garlick dans la matinée. Après le coup de sifflet final, Arteta a déclaré : « C’est pour lui. Je suis sûr qu’il a apprécié la victoire et la manière dont l’équipe a joué. Je sais qu’il était très, très fier de la situation actuelle du club, des joueurs que nous avons, ainsi que de l’unité et des liens que nous avons créés.

« C’est un jour vraiment triste. À mon réveil, j’ai reçu un appel de Richard Garlick m’annonçant que Ken était décédé. J’ai eu l’honneur de le rencontrer, de passer du temps avec lui et d’apprendre à ses côtés.

« Il y a des personnes qui remplissent leur rôle dans un club de football, mais très, très peu sont capables, grâce à leur aura, à leur personnalité et à leur amour du club, de forger une identité, une culture et des valeurs, d’avoir une vision de l’avenir de ce club et de posséder cet esprit incroyable qui lui a permis de créer ce qu’il a créé pour le club. »