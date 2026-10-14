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Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

« C’est pour lui ! » : Mikel Arteta dédie la victoire 3-0 d’Arsenal contre Lille en Ligue des champions à une personne qui occupe une place particulière au club et qui « vivra éternellement » en son sein

M. Arteta
Arsenal
Arsenal vs Lille
Lille
Ligue des Champions
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Après avoir mené Arsenal à une victoire européenne confortable face à Lille mardi soir, Mikel Arteta a rendu un hommage émouvant à Ken Friar, figure de longue date du club décédée récemment. L’entraîneur espagnol a dédié ce succès chargé d’émotion, obtenu dans le nord de Londres, à cette figure légendaire disparue au début de la semaine.

  • Arsenal rend hommage à un serviteur emblématique du club

    Le technicien espagnol a dédié la victoire de son équipe par trois buts d’écart en Ligue des champions au défunt président à vie du club, décédé lundi à l’âge de 92 ans. Au service du club pendant neuf décennies, cette figure légendaire a joué un rôle déterminant dans le déménagement d’Arsenal de Highbury à l’Emirates Stadium. Dans le stade qu’il avait contribué à construire, Jurrien Timber, Eberechi Eze et Bukayo Saka lui ont rendu un hommage à la hauteur en marquant trois buts en sept minutes en seconde période.


  • imago-sport-12954538.jpgAction Plus

    Un entraîneur ému salue un héritage durable

    La victoire contre le club de Ligue 1 avait une portée particulièrement émouvante pour Arteta, qui avait appris le décès de Friar lors d’un appel du directeur général Richard Garlick dans la matinée. Après le coup de sifflet final, Arteta a déclaré : « C’est pour lui. Je suis sûr qu’il a apprécié la victoire et la manière dont l’équipe a joué. Je sais qu’il était très, très fier de la situation actuelle du club, des joueurs que nous avons, ainsi que de l’unité et des liens que nous avons créés.

    « C’est un jour vraiment triste. À mon réveil, j’ai reçu un appel de Richard Garlick m’annonçant que Ken était décédé. J’ai eu l’honneur de le rencontrer, de passer du temps avec lui et d’apprendre à ses côtés.

    « Il y a des personnes qui remplissent leur rôle dans un club de football, mais très, très peu sont capables, grâce à leur aura, à leur personnalité et à leur amour du club, de forger une identité, une culture et des valeurs, d’avoir une vision de l’avenir de ce club et de posséder cet esprit incroyable qui lui a permis de créer ce qu’il a créé pour le club. »

  • Une personnalité humble a façonné le nord de Londres

    Supporter du club depuis toujours, Friar a aussi marqué durablement tous ses membres par son humilité et l’énergie remarquable qu’il déployait en coulisses. Évoquant la personnalité unique de l’homme de 92 ans, Arteta a ajouté : « Son héritage est immense. C’était un véritable plaisir de passer du temps avec lui. Il va nous manquer, mais il laisse un héritage. Il continuera de vivre à jamais à travers ce club de football et tous ceux qui l’ont rencontré.

    « Il ne voulait jamais s’attribuer le mérite de quoi que ce soit. Il était très concentré et méticuleux dans beaucoup de domaines. Il savait plaisanter. L’énergie qu’il avait à son âge était incroyable, et c’est ce qui le rendait si spécial, si unique. »

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  • Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Un élan irrésistible mis à rude épreuve

    Une soirée mémorable, également marquée par le retour à l’Emirates Stadium de l’attaquant de 40 ans Olivier Giroud, qui a porté à 14 matches la série de victoires d’Arsenal en phase de ligue depuis sa dernière défaite contre l’Inter Milan en novembre 2024. Avec désormais neuf victoires en 10 matches toutes compétitions confondues cette saison, Arsenal va rapidement se tourner vers son match contre Nottingham Forest ce week-end. Un test plus exigeant de son niveau sur la scène européenne l’attend ensuite mercredi prochain, avec un déplacement en Allemagne pour affronter le Bayern Munich, poids lourd de la Bundesliga.

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