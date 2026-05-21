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« C’est pour Cristiano » : Jorge Jesus admet que mettre fin à la disette de titres de Ronaldo en Arabie saoudite était sa seule motivation lorsqu’il a accepté le poste d’entraîneur d’Al-Nassr
La principale raison de ce transfert
Jesus a révélé que la perspective de mettre fin à l’attente de Ronaldo pour un trophée majeur en Arabie saoudite était la seule raison de son retour à Riyad. Malgré ses succès passés avec le rival Al-Hilal, il a accepté de changer d’équipe après des discussions avec la direction d’Al-Nassr et la superstar portugaise elle-même.
Avant la dernière rencontre de la saison, il a clarifié sa mission : « Lorsque j’ai reçu l’invitation de [José] Semedo, le PDG d’Al-Nassr, et de Cris [Cristiano Ronaldo], j’ai accepté ce défi uniquement pour aider Cris à remporter des titres en Arabie saoudite. C’était mon objectif. »
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La quête frustrante de trophées de Ronaldo
Ronaldo, 41 ans, reste prolifique depuis son arrivée à Al-Nassr fin 2022, mais les grands titres se font toujours attendre. Il a dépassé la barre des 100 buts en championnat, pourtant son unique succès reste la Coupe des champions des clubs arabes 2023, compétition non officielle.
Plusieurs finales perdues ont accentué cette frustration. « Chaque titre est différent et nous le voulons vraiment, pour le peuple d’Al-Nassr, mais aussi pour Cris, c’est essentiel », a ajouté Jesus. « Surtout pour ce qu’il a accompli non seulement pour le football saoudien, mais aussi pour Al-Nassr. »
Le projet le plus ardu d’une longue carrière
Après avoir mené Al-Hilal au triplé national lors de la saison 2023-2024, Jesus reconnaît que faire d’Al-Nassr un champion a été le plus grand défi de sa carrière professionnelle. Il explique que la difficulté extrême de cette tâche tient au fait qu’il a lui-même contribué à bâtir l’équipe actuelle d’Al-Hilal.
« Al-Nassr a été le projet le plus exigeant. Je réalise que c’est le défi le plus difficile de ma carrière », a-t-il déclaré. « Pourquoi ? Parce que je connaissais les autres adversaires et que j’ai aidé le grand rival [Al-Hilal] pendant deux ans à bâtir une super équipe. »
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Se concentrer sur l’ultime obstacle du championnat
Malgré une défaite 1-0 face au Gamba Osaka en finale de la Ligue des champions asiatique de l'AFC (Division 2), Al-Nassr occupe toujours la première place du classement national. Le club compte deux points d'avance sur Al-Hilal avant son dernier match décisif de la saison contre Damac, et une victoire lui garantira son premier titre de champion depuis 2019.
Jesus, lui, garde le cap : « Depuis le premier jour, notre objectif principal a été de devenir champions d’Arabie saoudite. Si nous devions choisir, ce serait toujours de devenir champions d’Arabie saoudite. C’est notre objectif principal, c’est pour cela que nous sommes venus ici. »