« C’est pour Cristiano » : Jorge Jesus admet que mettre fin à la disette de titres de Ronaldo en Arabie saoudite était sa seule motivation lorsqu’il a accepté le poste d’entraîneur d’Al-Nassr

Jesus a révélé que la perspective de mettre fin à l’attente de Ronaldo pour un trophée majeur en Arabie saoudite était la seule raison de son retour à Riyad. Malgré ses succès passés avec le rival Al-Hilal, il a accepté de changer d’équipe après des discussions avec la direction d’Al-Nassr et la superstar portugaise elle-même.

Avant la dernière rencontre de la saison, il a clarifié sa mission : « Lorsque j’ai reçu l’invitation de [José] Semedo, le PDG d’Al-Nassr, et de Cris [Cristiano Ronaldo], j’ai accepté ce défi uniquement pour aider Cris à remporter des titres en Arabie saoudite. C’était mon objectif. »