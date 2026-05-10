Pendant une bonne partie de la rencontre, Shaw ne semblait pourtant pas destinée à jouer les héroïnes. Erin Cuthbert avait ouvert le score dès la 8^e minute, son tir dévié surprenant la malheureuse gardienne Whenua Keating. Puis Sam Kerr avait profité d’une erreur de cette dernière pour doubler la mise de la tête juste avant la mi-temps. Les championnes en titre semblaient alors se diriger vers un succès tranquille.

Le score aurait même pu être plus lourd : Kerr a vu deux buts refusés, le premier de manière discutable, Ellie Carpenter semblant avoir maintenu le ballon en jeu avant son centre pour la tête de sa coéquipière. Cependant, cinq minutes de folie en fin de match ont causé la perte de Chelsea, à tel point que la coach des Blues, Sonia Bompastor, a préféré ne pas commenter les décisions arbitrales après la rencontre. « La défaite ne s’explique pas seulement par ces décisions, a-t-elle analysé. Nous manquons d’efficacité, surtout dans la défense de notre surface. »

À la 86^e minute, Mary Fowler, revenue de longue convalescence après une rupture des ligaments croisés, a ouvert la voie au come-back des siens d’une frappe remarquable. À ce stade, l’issue semblait pliée et Chelsea se dirigeait vers Wembley. Mais, cinq minutes plus tard, Shaw, servie dans la surface, a pris le temps de se retourner et d’envoyer une frappe limpide pour égaliser et envoyer le match en prolongation.

Dès lors, City prend l’ascendant. Les remplacements d’Andree Jeglertz s’avèrent décisifs, tandis que Chelsea, privé d’Alyssa Thompson, Lauren James et Sam Kerr, perd peu à peu son punch offensif. Une erreur rare d’Hannah Hampton offre alors à City l’ouverture recherchée. Yui Hasegawa a récupéré le ballon et adressé un centre au premier poteau, profitant de la montée rapide de la gardienne, et Shaw, plus haute que toutes ses marqueuses, a propulsé le ballon au fond des filets pour offrir à City sa première avance.

Le scénario semble écrit d’avance. D’ici quelques mois, Shaw pourrait changer de bleu. Son départ de City paraît acquis, et Chelsea, déterminé à renforcer son attaque, cherche à l’attirer pour pallier le possible départ de Kerr et occuper le poste d’avant-centre. Pour l’instant, Shaw reste une joueuse de City. Dimanche, elle était l’héroïne des Citizens et, le 31 mai, elle foulera la pelouse sous le maillot de City dans l’espoir de remporter la première FA Cup féminine du club depuis six ans.

GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants de Stamford Bridge…