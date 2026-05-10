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Bunny Shaw GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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C’est pour cela que Chelsea s’intéresse à Bunny Shaw. Vainqueurs et vaincus : la machine à buts de Manchester City a puni ses prétendants et brisé le rêve de Sam Kerr en Coupe d’Angleterre

Winners & losers
K. Shaw
Chelsea FC Women
Manchester City Women
FEATURES
Chelsea FC Women vs Manchester City Women
FA Cup

Alors que Chelsea et Manchester City s’apprêtaient à s’affronter dimanche en demi-finale de la FA Cup féminine, tous les regards étaient tournés vers Khadija Shaw. L’attaquante, en fin de contrat à Manchester dans quelques semaines, devrait partir, et Chelsea est sur le point de la recruter. À Stamford Bridge, l’attaquante a donc logiquement volé la vedette en inscrivant un doublé, éliminant les Blues et propulsant City à Wembley grâce à une victoire spectaculaire 3-2, déjà promise aux annales comme un classique de la Coupe.

Pendant une bonne partie de la rencontre, Shaw ne semblait pourtant pas destinée à jouer les héroïnes. Erin Cuthbert avait ouvert le score dès la 8^e minute, son tir dévié surprenant la malheureuse gardienne Whenua Keating. Puis Sam Kerr avait profité d’une erreur de cette dernière pour doubler la mise de la tête juste avant la mi-temps. Les championnes en titre semblaient alors se diriger vers un succès tranquille.

Le score aurait même pu être plus lourd : Kerr a vu deux buts refusés, le premier de manière discutable, Ellie Carpenter semblant avoir maintenu le ballon en jeu avant son centre pour la tête de sa coéquipière. Cependant, cinq minutes de folie en fin de match ont causé la perte de Chelsea, à tel point que la coach des Blues, Sonia Bompastor, a préféré ne pas commenter les décisions arbitrales après la rencontre. « La défaite ne s’explique pas seulement par ces décisions, a-t-elle analysé. Nous manquons d’efficacité, surtout dans la défense de notre surface. »

À la 86^e minute, Mary Fowler, revenue de longue convalescence après une rupture des ligaments croisés, a ouvert la voie au come-back des siens d’une frappe remarquable. À ce stade, l’issue semblait pliée et Chelsea se dirigeait vers Wembley. Mais, cinq minutes plus tard, Shaw, servie dans la surface, a pris le temps de se retourner et d’envoyer une frappe limpide pour égaliser et envoyer le match en prolongation.

Dès lors, City prend l’ascendant. Les remplacements d’Andree Jeglertz s’avèrent décisifs, tandis que Chelsea, privé d’Alyssa Thompson, Lauren James et Sam Kerr, perd peu à peu son punch offensif. Une erreur rare d’Hannah Hampton offre alors à City l’ouverture recherchée. Yui Hasegawa a récupéré le ballon et adressé un centre au premier poteau, profitant de la montée rapide de la gardienne, et Shaw, plus haute que toutes ses marqueuses, a propulsé le ballon au fond des filets pour offrir à City sa première avance.

Le scénario semble écrit d’avance. D’ici quelques mois, Shaw pourrait changer de bleu. Son départ de City paraît acquis, et Chelsea, déterminé à renforcer son attaque, cherche à l’attirer pour pallier le possible départ de Kerr et occuper le poste d’avant-centre. Pour l’instant, Shaw reste une joueuse de City. Dimanche, elle était l’héroïne des Citizens et, le 31 mai, elle foulera la pelouse sous le maillot de City dans l’espoir de remporter la première FA Cup féminine du club depuis six ans.

GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants de Stamford Bridge…

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    LAURÉATE : Khadija Shaw

    Si un accord entre Manchester City et Shaw est encore possible, la performance de l’attaquante lors de la demi-finale de dimanche a rappelé au club qu’il devait tout faire pour la conserver.

    Dans l’ensemble, la journée fut difficile pour Shaw : elle a multiplié les tentatives sur des occasions demi-créées et a peiné à recevoir des ballons de qualité, Kadeisha Buchanan et Veerle Buurman parvenant à restreindre son espace et à lui compliquer la tâche.

    Mais quand la rencontre s’est emballée et que l’enjeu a monté d’un cran, elle a répondu présente : un pivot dos au but suivi d’une finition chirurgicale pour l’égalisation, puis une tête décisive en prolongation.

    Une attaquante de classe mondiale, qui l’a encore prouvé. La perdre cet été serait un coup dur pour City. Elle aura toutefois une dernière chance, le 31 mai à Wembley, de partir en beauté après avoir offert un nouveau grand moment à Stamford Bridge.

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  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Battue : Hannah Hampton

    Pendant un temps, Keating semblait promise à endosser le rôle de bouc émissaire. Une de ses erreurs avait en effet permis à Kerr d’ouvrir le score de la tête et de donner à Chelsea un avantage 2-0 qui semblait mettre la qualification hors de portée de City.

    Toutefois, Hampton a commis l’erreur fatale en prolongation, éliminant de facto Chelsea, tandis que Keating réalisait un arrêt décisif dans les derniers instants pour préserver l’avance 3-2 de son équipe.

    Ce fait de jeu survient dans un moment frénétique de la prolongation, alors que la rencontre ressemble davantage à un match de basket-ball qu’à une rencontre de football, et qu’une offensive de City s’épuise, offrant un coup de pied de but à Chelsea. Hampton réagit aussitôt pour relancer une nouvelle action.

    Mais, contrariant son habitude de précision, sa relance a manqué sa cible et terminé dans les pieds de Hasegawa. Dans le même temps, la défense de Chelsea, encore dans l’entre-jeu, n’avait pas anticipé la reprise. L’occasion était trop belle pour City : Hasegawa a adressé un centre parfait que Shaw a catapulté de la tête dans le coin opposé.

  • Veerle Buurman Chelsea Women 2025-26Getty Images

    LAURÉATE : Veerle Buurman

    Pendant une bonne partie de l’après-midi dominical, Shaw est restée discrète, contenue pour l’essentiel par Buurman, la défenseuse centrale de Chelsea âgée de 20 ans. Sur le papier, le déséquilibre semblait flagrant en matière d’expérience, de puissance physique et de niveau de performance au plus haut échelon. Pourtant, la prometteuse internationale néerlandaise a relevé le défi avec brio et, grâce à une complicité évidente avec Buchanan, a empêché Shaw de s’exprimer.

    Du moins jusqu’à la 70e minute, lorsque l’entraîneur Bompastor a décidé de remplacer Buurman par Lucy Bronze. Le technicien de Chelsea a expliqué après la rencontre qu’il s’agissait d’un ajustement destiné à contrer la nouvelle menace que représentait Kerolin, passée de l’aile droite au poste de numéro 10. Cependant, ce changement a permis à Shaw d’accroître son influence sur le match, Bronze ne parvenant pas à la contenir aussi efficacement que sa jeune coéquipière.

    Une saison qui avait commencé avec Buurman en dehors du groupe, pour sa première année au club après un prêt au PSV, a ainsi mis en lumière l’importance désormais capitale de la jeune Néerlandaise.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Déception : Sam Kerr

    Avant que le scénario ne soit réécrit pour Shaw, tout indiquait qu’il avait été conçu pour Kerr. L’emblématique attaquante australienne devrait quitter Chelsea cet été ; ce match pourrait donc être son avant-dernier sous le maillot des Blues, à moins que le club ne se hisse en finale. Son but de la tête, inscrit juste avant l’heure de jeu, a semblé sceller la qualification pour Wembley, et la symbolique était forte.

    Nombre de ses plus grands moments sous le maillot des Blues se sont déroulés à Wembley, son stade fétiche où elle reste invaincue. Y revenir pour un dernier barrage, et ainsi conclure son aventure londonienne par un nouveau sacre, aurait tenu du conte de fées.

    Néanmoins, après deux autres buts refusés – l’un pour un hors-jeu semble-t-il justifié, l’autre dans des circonstances plus controversées, Carpenter ayant apparemment maintenu le ballon en jeu avant de centrer –, Kerr a finalement dû se résoudre à une défaite.

    Son ultime sortie sous le maillot bleu est désormais programmée la semaine prochaine, lors d’un match sans enjeu face à Manchester United. Un dénouement bien éloigné de celui qu’avaient imaginé les scénaristes de Kerr.

  • Mary Fowler Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    Lauréate : Mary Fowler

    La saison a été éprouvante pour Fowler. Victime d’une rupture des ligaments croisés en fin de saison dernière, l’internationale australienne a passé la majeure partie de l’année en rééducation, ce qui a réduit son influence sur le titre de City en WSL.

    Dimanche, elle a enfin connu son grand moment en inscrivant un but splendide qui a lancé le come-back retentissant de son équipe. Quelques instants seulement après son entrée en jeu, la talentueuse attaquante a décoché une frappe puissante dans le coin inférieur, depuis une distance qui semblait impossible, illustrant parfaitement ses qualités de finisseuse.

    Shaw aura beau faire la une, c’est bien cette frappe qui a insufflé à City la certitude qu’il pouvait renverser la vapeur. Un instant de gloire amplement mérité au terme d’une saison éprouvante.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Battue : Sonia Bompastor

    Après une première saison idyllique à Chelsea, la deuxième année de Bompastor s’est transformée en véritable cauchemar. Enchaînant les blessures, elle a vu son équipe, freinée par ces problèmes physiques, échouer à briguer les sommets. Une reconstruction est prévue cet été, et la Française entend bien s’y imposer comme une pièce maîtresse.

    Ses choix de remplacements, comme le double changement Buurman-Thompson dimanche, ont aussi suscité des interrogations.

    Malgré tout, l’entraîneuse se trouvait en partie impuissante lors de l’effondrement de son équipe dans les dernières minutes. Quelles que soient les opinions sur les joueuses présentes sur la pelouse, il y avait assez d’expérience et de qualité pour mener le match à son terme, et Bompastor ne pouvait pas grand-chose face à leur incapacité à le faire.

    Il s’agit de la pire saison de Chelsea depuis sept ans : il faut remonter à l’exercice 2018-2019, conclu sans le moindre titre, pour retrouver un bilan aussi maigre pour un club habitué à dominer. Bompastor, qui a prolongé son contrat plus tôt cette année, disposera du temps nécessaire pour redresser la barre, mais la marge de progression est évidente, même si les Blues ont tout de même décroché la Coupe de la Ligue en mars.