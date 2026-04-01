« C'est pour ça que je suis sur cette planète » : la star de Tottenham, Dejan Kulusevski, s'engage à faire de la Suède « l'une des meilleures équipes » alors que l'ailier blessé espère être remis à temps pour la Coupe du monde

Bien qu'elle n'ait remporté aucun de ses matchs lors des qualifications européennes, la Suède a défié tous les pronostics en décrochant sa place pour la prochaine Coupe du monde, après avoir battu la Pologne 3-2 lors d'un match de barrage haletant. Alors que l'équipe nationale faisait la fête, Kulusevski observait depuis le banc, n'ayant pas joué une seule minute de football depuis près d'un an. Le joueur des Spurs se remettait d'une opération de la rotule et a récemment subi une petite intervention de suivi pour nettoyer son genou.

Le chemin vers la guérison a été difficile, et l'attaquant était visiblement ému lorsque ses coéquipiers ont décroché leur place dans le groupe F aux côtés de la Tunisie, des Pays-Bas et du Japon. Alors qu'Alexander Isak, de Liverpool, devrait faire son retour à temps pour le tournoi, la participation de Kulusevski reste incertaine compte tenu de la durée de son absence.