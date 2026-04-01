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« C'est pour ça que je suis sur cette planète » : la star de Tottenham, Dejan Kulusevski, s'engage à faire de la Suède « l'une des meilleures équipes » alors que l'ailier blessé espère être remis à temps pour la Coupe du monde
Une course contre la montre pour l'Amérique du Nord
Bien qu'elle n'ait remporté aucun de ses matchs lors des qualifications européennes, la Suède a défié tous les pronostics en décrochant sa place pour la prochaine Coupe du monde, après avoir battu la Pologne 3-2 lors d'un match de barrage haletant. Alors que l'équipe nationale faisait la fête, Kulusevski observait depuis le banc, n'ayant pas joué une seule minute de football depuis près d'un an. Le joueur des Spurs se remettait d'une opération de la rotule et a récemment subi une petite intervention de suivi pour nettoyer son genou.
Le chemin vers la guérison a été difficile, et l'attaquant était visiblement ému lorsque ses coéquipiers ont décroché leur place dans le groupe F aux côtés de la Tunisie, des Pays-Bas et du Japon. Alors qu'Alexander Isak, de Liverpool, devrait faire son retour à temps pour le tournoi, la participation de Kulusevski reste incertaine compte tenu de la durée de son absence.
- AFP
Défier l'adversité grâce à la confiance en soi
Dans une interview accordée à Viaplay, l'international suédois n'a pas éludé la réalité de sa situation. « Je n'ai pas joué depuis un an. Je sais quelles sont mes chances », a admis Kulusevski. « Mais s'il y a une seule personne sur cette planète capable d'y arriver, je parierais sur moi-même. Et nous n'y allons pas simplement pour faire acte de présence. La Suède visera à figurer parmi les meilleures. »
Son ambition va bien au-delà de la simple sélection en équipe nationale. L’ancien joueur de la Juventus est déterminé à faire en sorte que la Suède soit respectée sur la scène internationale. « Tant que je vivrai, je ferai tout ce que je peux pour que la Suède, quand nous entrons sur le terrain, n’ait peur de personne. Le Brésil, la France, peu importe qui. C’est pour ça que je suis sur cette planète. Pour donner foi et amour à mon peuple », a-t-il déclaré.
Faire face aux récents revers chirurgicaux
Le joueur de 25 ans a récemment fait le point sur son état de santé après des informations faisant état d’une deuxième opération. Il a expliqué que cette dernière intervention constituait une avancée positive pour sa santé à long terme, et non le signe d’une convalescence qui piétine. Il reste optimiste quant au fait que les problèmes sous-jacents aient enfin été résolus.
« Je comprends que les gens étaient inquiets, mais c'était en fait pour une mauvaise raison », a déclaré Kulusevski. « C'était vraiment positif de subir cette petite opération et de pouvoir identifier le problème. Maintenant, tout devrait être réglé. Peut-être à cause de choses qui ne seront jamais connues, car, en fin de compte, c'est seulement Dieu qui décide, et personne d'autre. »
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La Suède se prépare à monter sur la scène internationale
Alors qu'il voyait son équipe décrocher son billet pour sa deuxième Coupe du monde en seize ans, il retenait visiblement ses larmes. Pendant que Kulusevski se concentre sur sa rééducation, la sélection suédoise se prépare pour un premier match difficile contre la Tunisie le 15 juin. En son absence, des joueurs comme Anthony Elanga et Viktor Lindelöf ont porté le poids des attentes, mais il ne fait aucun doute qu'un Kulusevski en pleine forme transformerait les perspectives offensives de l'équipe alors qu'elle s'apprête à se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.