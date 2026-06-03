« Avant le début du tournoi, je considère comme favoris pour le titre "Michael (Olise), les finalistes de la Ligue des champions et moi-même" », a ajouté Kane. Mais, généralement, il n’est « pas du genre à prétendre mériter le Ballon d’Or. J’essaie de laisser mes performances sur le terrain parler d’elles-mêmes. »

Le Ballon d’Or sera décerné le 26 octobre à Londres. « Cela pourrait être de bon augure pour moi. Triompher dans ma ville natale serait encore plus spécial », a ajouté l’avant-centre.

Avec 61 buts marqués en compétitions officielles sous les couleurs du Bayern, l’actuel capitaine de l’Angleterre a vécu une année 2023 d’exception. « Un total assez fou. Quand on franchit la barre des 60 buts, on intègre le club très fermé de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Leurs statistiques me semblaient inaccessibles », a-t-il ajouté.