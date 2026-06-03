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Harry KaneGetty Images

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« C'est peut-être de bon augure pour moi ! » estime Harry Kane, qui, sous le maillot du Bayern Munich, se voit comme le favori pour le Ballon d'Or et prend la défense de Thomas Tuchel

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Après une saison exceptionnelle, Harry Kane estime être « l’un des favoris » pour le très convoité Ballon d’Or. Il a également pris la défense de Thomas Tuchel, récemment critiqué.

« Au vu des trophées que j'ai remportés cette saison et du nombre de buts que j'ai marqués, je serais dans la course », a déclaré l'Anglais de 32 ans dans L'Équipe.

Surtout si l’Angleterre remportait le titre lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. On pourrait alors « imaginer », selon Kane, « que le trophée revienne à un joueur anglais ».

  • « Avant le début du tournoi, je considère comme favoris pour le titre "Michael (Olise), les finalistes de la Ligue des champions et moi-même" », a ajouté Kane. Mais, généralement, il n’est « pas du genre à prétendre mériter le Ballon d’Or. J’essaie de laisser mes performances sur le terrain parler d’elles-mêmes. »

    Le Ballon d’Or sera décerné le 26 octobre à Londres. « Cela pourrait être de bon augure pour moi. Triompher dans ma ville natale serait encore plus spécial », a ajouté l’avant-centre.

    Avec 61 buts marqués en compétitions officielles sous les couleurs du Bayern, l’actuel capitaine de l’Angleterre a vécu une année 2023 d’exception. « Un total assez fou. Quand on franchit la barre des 60 buts, on intègre le club très fermé de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Leurs statistiques me semblaient inaccessibles », a-t-il ajouté.

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  • Tuchel KaneGetty Images

    Kane mise sur Tuchel après la performance de l'Angleterre à la Coupe du monde : « Je l'adorais au Bayern »

    Mais Kane espère que le triomphe ultime viendra maintenant lors de la Coupe du monde : « Notre ambition, c'est bien sûr de gagner. Ça doit être notre objectif. Nous savons que ce sera difficile, mais ces dernières années, nous étions tout près du but. » Pour l'Angleterre, ce serait le premier titre depuis 1966.

    Il place de grands espoirs dans l’entraîneur Thomas Tuchel, pourtant récemment critiqué par la presse nationale pour certaines décisions controversées concernant la composition de l’équipe avant la Coupe du monde. « Au Bayern, j’ai adoré sa personnalité, ses idées pour l’équipe et la façon dont il m’a fait jouer. D’une certaine manière, il a transposé ses méthodes à l’équipe nationale », a déclaré l’attaquant.

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