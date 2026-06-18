La sixième campagne de Ronaldo en Coupe du monde a mal commencé à Houston : le Portugal a été tenu en échec par une RD Congo très accrocheuse. Si João Neves a ouvert le score dès l’entame, les hommes de Roberto Martinez ont été rejoints par Yoane Wissa et n’ont pas réussi à reprendre l’avantage, plaçant ainsi le quintuple Ballon d’Or au cœur d’un débat tactique.

Invité du podcast «The Good, The Bad & The Football », Paul Scholes s’est exprimé sans détour sur l’impact du joueur de 41 ans. « C’est compliqué pour le sélectionneur », a reconnu l’ancien milieu de terrain. « J’ai animé une émission “Stick to Football” avec Roberto Martinez et je lui ai posé la question hors caméra : “Cristiano est-il un problème pour vous ?” Car j’ai l’impression, à certains moments, qu’il l’est. À 41 ans… Je pense qu’il n’y a qu’un seul poste sur le terrain où, à 41 ans, on devrait être titulaire, et c’est celui de gardien de but, à mon avis. »



