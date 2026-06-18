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« C’est pas juste ! » : Paul Scholes admet que Cristiano Ronaldo est un « problème » pour le Portugal et assure que son ancien coéquipier à Manchester United sera « furieux » du hat-trick de Lionel Messi en Coupe du monde
Un ancien coéquipier tire la sonnette d’alarme
La sixième campagne de Ronaldo en Coupe du monde a mal commencé à Houston : le Portugal a été tenu en échec par une RD Congo très accrocheuse. Si João Neves a ouvert le score dès l’entame, les hommes de Roberto Martinez ont été rejoints par Yoane Wissa et n’ont pas réussi à reprendre l’avantage, plaçant ainsi le quintuple Ballon d’Or au cœur d’un débat tactique.
Invité du podcast «The Good, The Bad & The Football », Paul Scholes s’est exprimé sans détour sur l’impact du joueur de 41 ans. « C’est compliqué pour le sélectionneur », a reconnu l’ancien milieu de terrain. « J’ai animé une émission “Stick to Football” avec Roberto Martinez et je lui ai posé la question hors caméra : “Cristiano est-il un problème pour vous ?” Car j’ai l’impression, à certains moments, qu’il l’est. À 41 ans… Je pense qu’il n’y a qu’un seul poste sur le terrain où, à 41 ans, on devrait être titulaire, et c’est celui de gardien de but, à mon avis. »
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L'effet Messi-Mbappé
Scholes estime que la frustration de Ronaldo est sans doute aggravée par les exploits de ses rivaux de toujours. Alors que l’attaquant d’Al-Nassr n’a pas réussi un seul tir ni remporté un seul duel en première mi-temps contre la RD Congo, Messi et Kylian Mbappé ont déjà démarré sur les chapeaux de roue avec respectivement un triplé et un doublé lors de leurs premiers matchs.
Scholes estime que ces performances pèseront lourdement dans l’esprit de Ronaldo. « Cristiano va être furieux parce que Lionel Messi a réussi un triplé, Kylian Mbappé en a marqué deux… ça va le ronger », a ajouté l’ancien milieu de terrain anglais. « Je plains Martinez, car il essaie de sauver les apparences en affirmant : “Non, j’ai le meilleur buteur du monde”, mais au fond de lui, il sait que cette situation nuit à son équipe. »
À 41 ans, un obstacle tactique
Le cœur de la critique réside dans l’incapacité du Portugal à pratiquer un jeu de transition à haute intensité avec un Ronaldo, désormais vétéran, en pointe. Scholes a fait valoir que les exigences physiques du football international au plus haut niveau sont tout simplement trop lourdes à supporter pendant 90 minutes pour un joueur de l’âge de Ronaldo, surtout au sein d’une équipe qui regorge de talents offensifs à d’autres postes.
Scholes a poursuivi : « Il marquera toujours dans une équipe qui domine la possession, mais, à 41 ans, ses déplacements en transition deviennent un problème. Le Portugal n’a pas d’avant-centre hors pair, mais il lui faut quelqu’un qui courre. À mon avis, il devrait entrer seulement pour les 15 dernières minutes. À 41 ans, on peut encore passer en défense centrale ou dans les buts, mais pas en pointe, ce n’est tout simplement pas acceptable. »
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Martinez réaffirme sa confiance en son capitaine
Malgré les critiques et une prestation en demi-teinte, Martinez n’a donné aucun signe indiquant qu’il comptait écarter son capitaine pour le prochain match de groupe du Portugal contre l’Ouzbékistan. L’ancien entraîneur d’Everton a défendu sa décision de laisser Ronaldo sur le terrain pendant toute la durée du match nul contre la RD Congo, invoquant son efficacité hors pair devant le but comme principale raison de sa présence sur le terrain.
« Un avant-centre doit rester au bord de la surface de réparation, et nous devons lui servir le ballon. Il est absurde de priver l’équipe du meilleur buteur de l’histoire du football quand on a besoin de marquer. Dans ces moments-là, son expérience dans la surface est décisive. Sa capacité à attirer les défenseurs crée des espaces que nous pouvons exploiter. Quand il faut marquer, on doit pouvoir compter sur Cristiano. »