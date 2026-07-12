AFP
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« C'est parti ! » - Lionel Messi est prêt à affronter l'Angleterre. La star argentine réagit après la qualification de son équipe en quart de finale de la Coupe du monde, où elle a évité de justesse l'élimination face à une Suisse réduite à dix
Messi salue la détermination de l'Argentine après avoir frôlé la défaite face à la Suisse
L'Argentine a dû puiser dans ses réserves à Kansas City pour décrocher sa place en demi-finale, finissant par venir à bout d'une équipe suisse tenace en s'imposant 3-1 après prolongation. Bien que l'équipe européenne ait été réduite à 10 joueurs, les champions du monde ont dû compter sur leur ténacité légendaire pour mener le match à son terme et éviter une élimination surprise.
Après le coup de sifflet final, Messi a reconnu la difficulté de la rencontre : « Je suis très heureux de cette victoire, une victoire très durement acquise », a déclaré le capitaine. « Nous savions que ce serait un match très intense. Il était important pour nous de franchir cette étape afin de passer une semaine plus sereine avant la suite. »
- (C)Getty images
Une première rencontre historique avec les Three Lions
Cette victoire ouvre la voie à une demi-finale alléchante contre l’Angleterre de Thomas Tuchel, un match crucial pour le détenteur de huit Ballons d’Or. Fait marquant : malgré une carrière de plus de vingt ans et plus de 200 sélections, Messi n’a jamais affronté les « Three Lions » au niveau international senior.
Ce rendez-vous à Atlanta sera sa troisième demi-finale de Coupe du monde. Après avoir guidé l’Albiceleste vers le titre en 2022, la star de l’Inter Miami n’est plus qu’à une marche d’une nouvelle finale mondiale, mais il lui faudra d’abord déjouer le dispositif redoutable des Three Lions, brillamment orchestrés par leur nouvel entraîneur allemand.
Les réseaux sociaux lancent un appel à la mobilisation en faveur de l’Albiceleste.
À peine les célébrations terminées sur la pelouse, Messi a pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son soulagement et sa fierté auprès de ses millions d’abonnés. En publiant sur Instagram une série d’images de cette victoire arrachée, il a salué la force mentale du groupe de Lionel Scaloni, qui vise un deuxième titre mondial consécutif.
« Une fois de plus, nous avons dû souffrir, mais cette équipe ne cesse jamais d’y croire », a-t-il écrit. « Nous sommes à nouveau parmi les quatre meilleures équipes du monde !!! Allez !!! » Ce message incarne l’état d’esprit de résistance qui caractérise cette génération de l’équipe nationale argentine, réputée pour trouver le moyen de s’imposer même lorsqu’elle n’est pas au sommet de sa forme.
- Getty Images Sport
L'Angleterre est prévenue : l'« aura » de Messi pourrait faire la différence.
Si certains experts ont remis en question la forme de l'Argentine, la présence du co-meilleur buteur du tournoi reste la principale source d'inquiétude pour ses adversaires. Messi s'est montré d'une efficacité redoutable tout au long de la compétition en Amérique du Nord, ayant déjà inscrit huit buts depuis le début du tournoi.
L’ancien international anglais Micah Richards a souligné cette menace unique, avertissant qu’il était « impossible » de marquer Messi et saluant sa présence indéniable sur le terrain. « Surtout, il a ce que Jude [Bellingham] a… de la personnalité et une aura », a déclaré Richards. « Messi est le footballeur qui dégage le plus d’aura. L’aura de Messi est tout simplement d’un autre niveau. »
Alors que la rivalité se réveille après plus de deux décennies, tous les regards seront tournés vers ce génie de 39 ans, capable d’une nouvelle prestation magistrale pour éteindre les espoirs anglais de Coupe du monde.
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