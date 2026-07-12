L'Argentine a dû puiser dans ses réserves à Kansas City pour décrocher sa place en demi-finale, finissant par venir à bout d'une équipe suisse tenace en s'imposant 3-1 après prolongation. Bien que l'équipe européenne ait été réduite à 10 joueurs, les champions du monde ont dû compter sur leur ténacité légendaire pour mener le match à son terme et éviter une élimination surprise.

Après le coup de sifflet final, Messi a reconnu la difficulté de la rencontre : « Je suis très heureux de cette victoire, une victoire très durement acquise », a déclaré le capitaine. « Nous savions que ce serait un match très intense. Il était important pour nous de franchir cette étape afin de passer une semaine plus sereine avant la suite. »