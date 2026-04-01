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C'est officiel : Roberto De Zerbi se verra confier un rôle « à la Sir Alex Ferguson » à Tottenham, alors que le club, menacé de relégation en Premier League, confie à l'Italien des responsabilités allant bien au-delà de celles d'un simple entraîneur
Une nouvelle ère de contrôle total pour De Zerbi
Selon le journal italien *La Gazzetta dello Sport*, le club du nord de Londres a offert à De Zerbi un contrat à long terme allant jusqu'en 2031, lui conférant ainsi une autorité sans précédent. Alors que les structures modernes de la Premier League privilégient généralement un entraîneur principal travaillant sous la direction d'un directeur sportif, Tottenham a accordé à cet homme de 46 ans une influence qui s'étend bien au-delà du terrain d'entraînement. Il devrait superviser une refonte totale des opérations footballistiques du club, à l'image du niveau de contrôle légendaire dont jouissait autrefois Ferguson à Manchester United. Et ce, alors même que le club mène une lutte acharnée contre la relégation.
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Retour au modèle classique de gestion
Selon les termes de son contrat, De Zerbi devrait jouer un rôle central dans toutes les décisions footballistiques, y compris les tâches essentielles que sont la constitution de l'effectif et le recrutement. Il s'agit d'une structure qui se fait de plus en plus rare dans le football moderne, où même des entraîneurs aux multiples succès comme Pep Guardiola et Mikel Arteta évoluent dans des cadres de direction très stricts. Selon l'article, l'ancien entraîneur de Brighton aurait d'abord hésité à accepter ce poste en cours de saison. Cependant, la direction était tellement déterminée à le recruter qu'elle a accepté de s'aligner pleinement sur sa vision, lui offrant une autonomie totale en matière de gestion.
Concilier la survie et de grandes ambitions
Malgré de grands projets, De Zerbi est confronté à une réalité bien sombre. Tottenham ne devance la zone de relégation que d’un point, n’a toujours pas remporté de victoire en 2026 et dispose d’un effectif décimé par les blessures. L’entraîneur a insisté sur la nécessité immédiate de remonter au classement tout en construisant une équipe capable de « grandes réalisations ». En lui accordant autant de pouvoir, les Spurs ont misé leur avenir sur une seule et même philosophie. Le succès pourrait apporter la stabilité qui fait défaut depuis l’ère Mauricio Pochettino, mais la relégation ferait de cette structure, mise en place depuis une décennie, un lourd fardeau. En fin de compte, les supporters espèrent que cette vision unique du football mettra fin à des années de dépenses sans orientation.
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Quelle suite pour Tottenham ?
Parmi les rencontres décisives, citons les déplacements à Sunderland le 12 avril et chez les Wolves, derniers du classement, le 25 avril, ainsi que des matchs difficiles contre Leeds United, Aston Villa et Chelsea, avant de conclure cette saison cruciale face à Everton le 24 mai.