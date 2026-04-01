C'est officiel : Roberto De Zerbi se verra confier un rôle « à la Sir Alex Ferguson » à Tottenham, alors que le club, menacé de relégation en Premier League, confie à l'Italien des responsabilités allant bien au-delà de celles d'un simple entraîneur

Malgré de grands projets, De Zerbi est confronté à une réalité bien sombre. Tottenham ne devance la zone de relégation que d’un point, n’a toujours pas remporté de victoire en 2026 et dispose d’un effectif décimé par les blessures. L’entraîneur a insisté sur la nécessité immédiate de remonter au classement tout en construisant une équipe capable de « grandes réalisations ». En lui accordant autant de pouvoir, les Spurs ont misé leur avenir sur une seule et même philosophie. Le succès pourrait apporter la stabilité qui fait défaut depuis l’ère Mauricio Pochettino, mais la relégation ferait de cette structure, mise en place depuis une décennie, un lourd fardeau. En fin de compte, les supporters espèrent que cette vision unique du football mettra fin à des années de dépenses sans orientation.