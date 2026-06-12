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D'Aversa Getty Images

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C’est officiel : Roberto D’Aversa n’est plus l’entraîneur du Torino. Communiqué du club granata

Torino
Mercato
Roberto D´Aversa

Le président Urbano Cairo a remercié l’entraîneur pour son travail et lui a souhaité bon vent.

Le Torino tourne la page : malgré la réussite de Roberto D'Aversa, arrivé en remplacement de Marco Baroni pour assurer le maintien, le club grenat a décidé de ne pas reconduire l’entraîneur, ancien mentor d’Empoli et de Parme.

  • LE COMMUNIQUÉ

    Le Torino Football Club et Roberto D’Aversa ne poursuivront pas leur collaboration la saison prochaine. Le président Urbano Cairo tient à nouveau à remercier Roberto D’Aversa et son staff pour leur engagement, leur détermination et la qualité du travail accompli ces derniers mois à la tête du Toro. Le club salue D’Aversa et l’ensemble de ses collaborateurs et leur souhaite bonne chance pour la suite de leur carrière.

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  • Ora Abate

    Le nom du successeur de D’Aversa, avec lequel le Torino souhaite entamer un nouveau cycle, est déjà connu : il s’agit d’Ignazio Abate. L’entraîneur, auteur d’une excellente saison 2025-2026 sur le banc de la Juve Stabia en Serie B, a déjà quitté le club pour rejoindre les Granata.