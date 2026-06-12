Le Torino Football Club et Roberto D’Aversa ne poursuivront pas leur collaboration la saison prochaine. Le président Urbano Cairo tient à nouveau à remercier Roberto D’Aversa et son staff pour leur engagement, leur détermination et la qualité du travail accompli ces derniers mois à la tête du Toro. Le club salue D’Aversa et l’ensemble de ses collaborateurs et leur souhaite bonne chance pour la suite de leur carrière.