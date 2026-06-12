Le Torino tourne la page : malgré la réussite de Roberto D'Aversa, arrivé en remplacement de Marco Baroni pour assurer le maintien, le club grenat a décidé de ne pas reconduire l’entraîneur, ancien mentor d’Empoli et de Parme.
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C’est officiel : Roberto D’Aversa n’est plus l’entraîneur du Torino. Communiqué du club granata
LE COMMUNIQUÉ
Le Torino Football Club et Roberto D’Aversa ne poursuivront pas leur collaboration la saison prochaine. Le président Urbano Cairo tient à nouveau à remercier Roberto D’Aversa et son staff pour leur engagement, leur détermination et la qualité du travail accompli ces derniers mois à la tête du Toro. Le club salue D’Aversa et l’ensemble de ses collaborateurs et leur souhaite bonne chance pour la suite de leur carrière.
Ora Abate
Le nom du successeur de D’Aversa, avec lequel le Torino souhaite entamer un nouveau cycle, est déjà connu : il s’agit d’Ignazio Abate. L’entraîneur, auteur d’une excellente saison 2025-2026 sur le banc de la Juve Stabia en Serie B, a déjà quitté le club pour rejoindre les Granata.