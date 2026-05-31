Au-delà des gros titres consacrés à Neymar, le reste de la liste de l'équipe met en avant le noyau dur sur lequel Ancelotti s'appuiera en Amérique du Nord. La superstar du Real Madrid, Vinicius Jr., portera le numéro 7. Le rôle de sentinelle au milieu de terrain revient à un vétéran : la CBF a confirmé que Casemiro arborera le numéro 5 tout au long de la compétition.

Dans les cages, Alisson Becker hérite logiquement du n° 1, tandis que Weverton et Ederson, respectivement n° 12 et n° 23, complètent la hiérarchie des gardiens. Une stabilité défensive qui s’annonce cruciale, le Brésil abordant la compétition en tant que grand favori au titre.



