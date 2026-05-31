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C’est officiel : Neymar connaît désormais le numéro qu’il portera avec le Brésil lors de la Coupe du monde 2026, après avoir évité de justesse une non-sélection décidée par Carlo Ancelotti
Neymar conserve son titre
Bien qu’il ne soit pas à 100 % de ses capacités et que son participation au premier match de la Seleção reste incertaine en raison d’une lésion musculaire au mollet, c’est bien lui qui portera le mythique maillot jaune. Son manque de temps de jeu et ses pépins physiques persistants avaient suscité des interrogations sur la possibilité de confier ce maillot emblématique à un autre joueur, mais la CBF a tranché en faveur de la continuité. Attaqué par une lésion musculaire de grade II, le joueur du Santos FC poursuit sa rééducation et vient de boucler sa première séance sur la pelouse, un pas décisif vers un retour à temps pour le coup d’envoi. Malgré une préparation perturbée, la fédération maintient donc son cap : le « 10 » restera entre les pieds de son leader spirituel.
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Surmonter la peur de la sélection
La sélection de Neymar et l’attribution du numéro 10 mettent fin à des mois d’incertitude sur son rôle au sein de l’équipe sous l’encadrement technique actuel. Des rumeurs d’exclusion avaient circulé alors que le staff technique pesait le pour et le contre entre jeunesse et expérience. Âgé de 34 ans, le joueur a surmonté cette alerte et demeure un pilier de la quête d’une sixième étoile. Il dispose de quinze jours pour prouver sa forme, mais l’attribution de son numéro fétiche indique qu’il est bel et bien dans les plans.
Les fidèles lieutenants d’Ancelotti
Au-delà des gros titres consacrés à Neymar, le reste de la liste de l'équipe met en avant le noyau dur sur lequel Ancelotti s'appuiera en Amérique du Nord. La superstar du Real Madrid, Vinicius Jr., portera le numéro 7. Le rôle de sentinelle au milieu de terrain revient à un vétéran : la CBF a confirmé que Casemiro arborera le numéro 5 tout au long de la compétition.
Dans les cages, Alisson Becker hérite logiquement du n° 1, tandis que Weverton et Ederson, respectivement n° 12 et n° 23, complètent la hiérarchie des gardiens. Une stabilité défensive qui s’annonce cruciale, le Brésil abordant la compétition en tant que grand favori au titre.
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Les prochaines épreuves se profilent déjà à l’horizon.
Les supporters n’auront pas longtemps à attendre pour voir ces maillots en action : la CBF a confirmé que l’équipe les porterait pour la première fois lors de ses derniers matchs de préparation. La sélection affrontera le Panama ce dimanche, puis l’Égypte samedi prochain. Même si Neymar pourrait manquer la rencontre face aux Pharaons pour poursuivre sa rééducation, sa présence dans la liste des joueurs constitue un formidable boost psychologique pour le groupe.
« C’est un match important pour dire au revoir à nos supporters et à notre stade. Tout le monde jouera demain », a commenté l’entraîneur italien.