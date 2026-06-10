C’est officiel : Marcos Senesi rejoint Tottenham en tant que joueur libre. L’ancien défenseur de Bournemouth avait auparavant été surveillé par la Juventus

« Nous sommes heureux d'annoncer la signature de Marcos Senesi.

Défenseur central expérimenté de l’équipe nationale argentine, il nous rejoindra le 1ᵉʳ juillet, sous réserve de l’obtention des autorisations internationales, à l’expiration de son contrat avec l’AFC Bournemouth.

Défenseur central gaucher, athlétique et puissant, il arrive après quatre saisons réussies sous les couleurs de l’AFC Bournemouth.

Originaire de Concordia, en Argentine, il a commencé sa carrière au San Lorenzo, l’un des clubs les plus prestigieux de Buenos Aires : après avoir franchi les étapes du centre de formation, il a intégré l’équipe première et fait ses débuts professionnels en septembre 2016.

Après dix ans passés dans la capitale argentine, il s’est installé en Europe en 2019 pour rejoindre le Feyenoord, club néerlandais avec lequel il a atteint la finale de la Coupe des Pays-Bas (KNVB Cup) dès sa première saison.

Au cours de ses trois saisons à Rotterdam, il a pris part à chaque campagne européenne, disputant 12 des 13 matchs du club et contribuant à sa finale inaugurale de la Ligue Europa Conférence de l’UEFA en 2022.

La même année, il rejoint l’Angleterre et la Premier League en s’engageant avec l’AFC Bournemouth, où il passe les quatre saisons suivantes. Pièce maîtresse des Cherries, il participe à la progression constante du club et conclut son aventure sur la côte sud en contribuant à la qualification historique du club pour les compétitions européennes.

La saison dernière, il a réalisé l’un de ses meilleurs exercices : fort dans la relance (plus de 2 300 passes en première division, dont 182 longues, record parmi les joueurs de champ), il a aussi brillé dans les airs et au sol. Solide dans les duels et capable de projeter le jeu vers l’avant, il est le défenseur central ayant délivré le plus de passes décisives et figure dans le top 3 de Premier League pour le nombre d’interceptions, de tacles et de dégagements.

International argentin depuis 2022, il compte trois sélections.

Bienvenue, Marcos !