Marcos Senesi est officiellement un nouveau joueur de Tottenham. Le défenseur, qui évoluera sous les ordres de De Zerbi, arrivera chez les Spurs dès le début de la saison prochaine, soit le 1^(er) juillet 2026. Ci-dessous, le communiqué du club londonien, avec les déclarations des principaux protagonistes.
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C’est officiel : Marcos Senesi rejoint Tottenham en tant que joueur libre. L’ancien défenseur de Bournemouth avait auparavant été surveillé par la Juventus
COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU TOTTENHAM HOTSPUR FC
« Nous sommes heureux d'annoncer la signature de Marcos Senesi.
Défenseur central expérimenté de l’équipe nationale argentine, il nous rejoindra le 1ᵉʳ juillet, sous réserve de l’obtention des autorisations internationales, à l’expiration de son contrat avec l’AFC Bournemouth.
Défenseur central gaucher, athlétique et puissant, il arrive après quatre saisons réussies sous les couleurs de l’AFC Bournemouth.
Originaire de Concordia, en Argentine, il a commencé sa carrière au San Lorenzo, l’un des clubs les plus prestigieux de Buenos Aires : après avoir franchi les étapes du centre de formation, il a intégré l’équipe première et fait ses débuts professionnels en septembre 2016.
Après dix ans passés dans la capitale argentine, il s’est installé en Europe en 2019 pour rejoindre le Feyenoord, club néerlandais avec lequel il a atteint la finale de la Coupe des Pays-Bas (KNVB Cup) dès sa première saison.
Au cours de ses trois saisons à Rotterdam, il a pris part à chaque campagne européenne, disputant 12 des 13 matchs du club et contribuant à sa finale inaugurale de la Ligue Europa Conférence de l’UEFA en 2022.
La même année, il rejoint l’Angleterre et la Premier League en s’engageant avec l’AFC Bournemouth, où il passe les quatre saisons suivantes. Pièce maîtresse des Cherries, il participe à la progression constante du club et conclut son aventure sur la côte sud en contribuant à la qualification historique du club pour les compétitions européennes.
La saison dernière, il a réalisé l’un de ses meilleurs exercices : fort dans la relance (plus de 2 300 passes en première division, dont 182 longues, record parmi les joueurs de champ), il a aussi brillé dans les airs et au sol. Solide dans les duels et capable de projeter le jeu vers l’avant, il est le défenseur central ayant délivré le plus de passes décisives et figure dans le top 3 de Premier League pour le nombre d’interceptions, de tacles et de dégagements.
International argentin depuis 2022, il compte trois sélections.
Bienvenue, Marcos !
LES PROPOS DE SENESI
« Endosser le maillot de Tottenham Hotspur est une sensation unique. Dès les premiers instants, le club m’a clairement indiqué pourquoi il me voulait et à quel point il tenait à ce que je m’intègre à son projet en cours de construction. C’est exaltant et j’ai hâte d’y contribuer. À chaque fois que je foulerai la pelouse, je donnerai le maximum pour rendre les supporters fiers et pour ramener le club à la place qui lui revient. Je veux remporter des trophées avec Tottenham et je ferai tout mon possible pour y parvenir. »
LES PROPOS DU DIRECTEUR SPORTIF LANGE
Le directeur sportif Johan Lange a déclaré : « Marcos est un défenseur qui apporte à notre équipe un mélange de qualités, d'intelligence et de leadership. Son expérience au plus haut niveau, son sang-froid en possession du ballon et sa volonté de se battre pour chaque ballon font de lui un élément idéal pour notre style de jeu. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein du Club et nous sommes convaincus qu’il trouvera ici l’environnement idéal pour s’épanouir à ce tournant crucial de sa carrière.»
LES DÉCLARATIONS DE DE ZERBI
L'entraîneur Roberto De Zerbi a déclaré : « L'expérience de Marcos, ses qualités techniques et sa combativité vont renforcer notre défense tout en nous apportant davantage de flexibilité dans nos schémas de jeu. À l'aise au sein d'une équipe qui privilégie la possession, il lit parfaitement le jeu et possède la personnalité nécessaire pour s'imposer dans un environnement exigeant. J’apprécie également sa mentalité et sa quête constante de progression, et j’ai hâte de travailler avec lui pour voir l’importante contribution qu’il pourra apporter à l’équipe.»
Tottenham avec Senesi
Senesi, gaucher, devrait briguer une place de titulaire aux côtés de Romero face au défenseur central néerlandais ultra-rapide Micky van de Ven, lui aussi gaucher. Son atout : une capacité de construction du jeu affinée au fil des années sous la houlette d’Iraola, qu’il retrouvera comme adversaire lors de Liverpool-Tottenham.
La Juventus tenait absolument à le recruter.
Ce défenseur central, né en 1997, avait déjà attiré l’attention de clubs italiens tels que l’AS Rome et, surtout, la Juventus, les Bianconeri allant même jusqu’à rencontrer ses agents sans réussir à conclure le dossier.