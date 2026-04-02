C'est officiel : Manchester United prévoit de se séparer de cinq joueurs très bien payés afin de réduire sa masse salariale de plus d'un million de livres sterling

Manchester United occupe actuellement la troisième place de la Premier League, mais le succès sur le terrain s'accompagne de complications financières. La qualification pour la Ligue des champions entraîne une augmentation salariale de 25 % pour la majorité de l'effectif. Cette hausse automatique, combinée à une dette de transfert existante de 190 millions de livres sterling (251 millions de dollars) arrivant à échéance cette année, fait du départ de joueurs tels que Casemiro et Sancho une nécessité plutôt qu'un choix. Le départ d'Onana et la renégociation des conditions contractuelles de Harry Maguire constituent également des piliers essentiels de cette stratégie. Alors que Maguire devrait rester avec un salaire réduit, les fonds ainsi économisés seront probablement réaffectés à un nouveau contrat lucratif pour la star montante Kobbie Mainoo et à un remplaçant à long terme pour Casemiro.