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C'est officiel : Manchester United prévoit de se séparer de cinq joueurs très bien payés afin de réduire sa masse salariale de plus d'un million de livres sterling
Cinq stars sur le point de quitter Old Trafford
L'ampleur de l'exode prévu à Old Trafford est considérable, puisque cinq joueurs titulaires de l'équipe première devraient quitter le club. Le départ de Casemiro à la fin de la saison a été confirmé, tandis que Jadon Sancho devrait partir définitivement à l'expiration de son contrat actuel, en juin. Manchester United compte également transformer ses prêts actuels en transferts définitifs. Marcus Rashford et Rasmus Hojlund, respectivement à Barcelone et à Naples, sont sur la sellette aux côtés du gardien André Onana, qui passe la saison à Trabzonspor.
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Les Red Devils envisagent une refonte financière radicale
En retirant de son effectif les stars chevronnées et les joueurs prêtés de renom, Manchester United espère économiser environ 62 millions de livres sterling (82 millions de dollars) par an lors des saisons de Ligue des champions. Cette manœuvre est considérée comme essentielle pour se conformer aux règles de rentabilité et de viabilité tout en garantissant que le club puisse rivaliser pour recruter des talents d’élite lors du prochain mercato. Le plan consiste à se défaire d'investissements coûteux qui n'ont pas généré de rendements réguliers. Si certains départs sont déjà acquis, d'autres dépendent de l'activation de clauses d'achat définitives par des clubs européens.
La qualification pour la Ligue des champions crée une urgence budgétaire
Manchester United occupe actuellement la troisième place de la Premier League, mais le succès sur le terrain s'accompagne de complications financières. La qualification pour la Ligue des champions entraîne une augmentation salariale de 25 % pour la majorité de l'effectif. Cette hausse automatique, combinée à une dette de transfert existante de 190 millions de livres sterling (251 millions de dollars) arrivant à échéance cette année, fait du départ de joueurs tels que Casemiro et Sancho une nécessité plutôt qu'un choix. Le départ d'Onana et la renégociation des conditions contractuelles de Harry Maguire constituent également des piliers essentiels de cette stratégie. Alors que Maguire devrait rester avec un salaire réduit, les fonds ainsi économisés seront probablement réaffectés à un nouveau contrat lucratif pour la star montante Kobbie Mainoo et à un remplaçant à long terme pour Casemiro.
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Priorités en matière de recrutement
La priorité absolue de Manchester United cet été est de trouver un remplaçant à long terme pour Casemiro, Elliott Anderson (Nottingham Forest), Sandro Tonali (Newcastle) et Adam Wharton (Crystal Palace) figurant parmi les principales cibles. Cependant, Manchester United pourrait également chercher à recruter un deuxième milieu de terrain central, ce qui deviendrait impératif si Manuel Ugarte venait à partir. Le milieu de terrain uruguayen connaît de grandes difficultés depuis son transfert du Paris Saint-Germain en 2024 et souhaite, de toute évidence, bénéficier d’un temps de jeu plus régulier.