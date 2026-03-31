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C'est officiel : Manchester United devra faire face à un problème majeur concernant André Onana si Michael Carrick parvient à ramener le club en Ligue des champions
Le retour en Ligue des champions entraîne une hausse des salaires
Selon des sources proches d'ESPN, Manchester United se trouve confronté à un dilemme concernant l'avenir d'André Onana, le salaire du gardien de but devant augmenter considérablement si le club se qualifie pour une compétition européenne.
Onana a rejoint le club turc de Trabzonspor en septembre dans le cadre d'un prêt d'une saison, un transfert facilité, en partie, par une réduction significative de son salaire à United après avoir manqué la qualification européenne pour la saison 2025-2026.
Mais avec l'équipe de Michael Carrick actuellement troisième au classement de la Premier League et en passe de se qualifier pour la Ligue des champions, le salaire d'Onana devrait revenir à son niveau initial.
Des sources ont confié à ESPN que Manchester United craignait que cette augmentation ne rende plus difficile de susciter l'intérêt pour le joueur de 29 ans cet été, alors que le club cherche à équilibrer ses comptes tout en envisageant de le céder.
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Le poids financier d'un départ définitif
L'absence d'obligation ou d'option permettant de transformer le prêt d'Onana au Trabzonspor en transfert définitif signifie que l'international camerounais devrait revenir à Old Trafford cet été. Le club risque donc de devoir prendre en charge une partie du salaire d'Onana s'il souhaite négocier un nouveau transfert, qu'il s'agisse d'un transfert définitif ou d'un nouveau prêt. Il reste encore deux ans à Onana sur le contrat qu'il a signé à son arrivée en provenance de l'Inter Milan en 2023.
La situation est compliquée pour l'équipe de recrutement, qui sait qu'un salaire plus élevé rend le joueur moins attractif pour les acheteurs potentiels en Europe ou en Turquie.
Si Manchester United ne parvient pas à trouver un repreneur prêt à prendre en charge l'intégralité de son salaire, le club pourrait être contraint de subventionner ses revenus ailleurs, ce qui pèserait encore davantage sur son budget de transfert estival.
Onana est déterminé à se battre pour une place à Old Trafford
Malgré l'incertitude qui plane sur sa situation au sein du club, le gardien de but n'est pas prêt à renoncer à sa carrière en Premier League. Des sources proches d'Onana ont déclaré à ESPN qu'il souhaitait rejoindre l'effectif de Manchester United pour la préparation d'avant-saison et se battre pour conserver sa place.
Les représentants d'Onana s'attendent à des discussions avec le club avant la fin du mois de mai afin de clarifier son rôle sous les ordres de Carrick.
L'ancien joueur de l'Ajax estime qu'il a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau et souhaite avoir l'occasion de prouver sa valeur lors des matchs amicaux de l'été. Cependant, la direction pourrait avoir d'autres projets, car elle cherche à rationaliser l'effectif et à gérer une masse salariale qui pourrait exploser après une saison nationale couronnée de succès.
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Lammens s'empare du maillot numéro un
Manchester United se réjouit toutefois des performances de Senne Lammens depuis son arrivée en provenance du Royal Antwerp et compte bien que le Belge reste le numéro 1 la saison prochaine.
Cette préférence pour Lammens complique encore davantage le retour souhaité par Onana, le club envisageant déjà de remanier l'effectif des gardiens plutôt que de réintégrer le joueur prêté.