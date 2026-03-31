C'est officiel : Manchester United devra faire face à un problème majeur concernant André Onana si Michael Carrick parvient à ramener le club en Ligue des champions

Selon des sources proches d'ESPN, Manchester United se trouve confronté à un dilemme concernant l'avenir d'André Onana, le salaire du gardien de but devant augmenter considérablement si le club se qualifie pour une compétition européenne.

Onana a rejoint le club turc de Trabzonspor en septembre dans le cadre d'un prêt d'une saison, un transfert facilité, en partie, par une réduction significative de son salaire à United après avoir manqué la qualification européenne pour la saison 2025-2026.

Mais avec l'équipe de Michael Carrick actuellement troisième au classement de la Premier League et en passe de se qualifier pour la Ligue des champions, le salaire d'Onana devrait revenir à son niveau initial.

Des sources ont confié à ESPN que Manchester United craignait que cette augmentation ne rende plus difficile de susciter l'intérêt pour le joueur de 29 ans cet été, alors que le club cherche à équilibrer ses comptes tout en envisageant de le céder.







