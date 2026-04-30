L’international anglais a exprimé son profond attachement au club, retraçant son parcours depuis les centres de formation de The Cliff jusqu’aux pelouses sacrées d’Old Trafford. Mainoo a souligné la dynamique croissante au sein de l’équipe et sa responsabilité personnelle d’assurer le succès de la ville où il a grandi.

S’exprimant sur le site officiel du club au sujet de son attachement émotionnel à l’équipe et de ses ambitions pour les saisons à venir, Mainoo a déclaré : « Manchester United a toujours été ma maison ; ce club si spécial représente tout pour ma famille. J’ai grandi en voyant l’impact que notre club a sur notre ville, et j’apprécie la responsabilité qui accompagne le fait de porter ce maillot.

De The Cliff à Littleton Road, puis à Carrington et enfin à Old Trafford, mon parcours a été incroyable. Je vis mon rêve chaque jour, avec la même envie inébranlable de réussir que lors de ma première séance d’entraînement à six ans.

« Nous sentons tous l’élan qui se crée au sein du club. Je suis déterminé à être à la hauteur et à jouer mon rôle pour aider Manchester United à se battre régulièrement pour les grands trophées dans les années à venir. »