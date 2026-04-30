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C’est officiel : Manchester United a annoncé la signature d’un nouveau contrat « mirobolant » avec le milieu de terrain anglais Kobbie Mainoo, qui affiche d’ores et déjà son ambition de remporter des « trophées »
Un supporter de « Boyhood » s'engage pour l'avenir
Après plusieurs mois de négociations avancées, Mainoo a officiellement signé un contrat à long terme qui l’établit parmi les joueurs les mieux rémunérés du club. Formé chez les Red Devils depuis l’âge de six ans, le milieu de terrain originaire de Stockport a déjà disputé 98 matchs avec l’équipe première et inscrit le but victorieux de la finale de la FA Cup 2024. Après une brève période d’incertitude où un prêt avait été envisagé suite à la perte de la confiance de l’ancien entraîneur Ruben Amorim, Mainoo a retrouvé son statut de titulaire indiscutable au sein du onze de départ.
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La détermination à remporter des trophées
L’international anglais a exprimé son profond attachement au club, retraçant son parcours depuis les centres de formation de The Cliff jusqu’aux pelouses sacrées d’Old Trafford. Mainoo a souligné la dynamique croissante au sein de l’équipe et sa responsabilité personnelle d’assurer le succès de la ville où il a grandi.
S’exprimant sur le site officiel du club au sujet de son attachement émotionnel à l’équipe et de ses ambitions pour les saisons à venir, Mainoo a déclaré : « Manchester United a toujours été ma maison ; ce club si spécial représente tout pour ma famille. J’ai grandi en voyant l’impact que notre club a sur notre ville, et j’apprécie la responsabilité qui accompagne le fait de porter ce maillot.
De The Cliff à Littleton Road, puis à Carrington et enfin à Old Trafford, mon parcours a été incroyable. Je vis mon rêve chaque jour, avec la même envie inébranlable de réussir que lors de ma première séance d’entraînement à six ans.
« Nous sentons tous l’élan qui se crée au sein du club. Je suis déterminé à être à la hauteur et à jouer mon rôle pour aider Manchester United à se battre régulièrement pour les grands trophées dans les années à venir. »
Le joyau de l’Académie est désormais acquis.
Considérant la signature de Mainoo comme une priorité absolue après le changement d’entraîneur en janvier, la direction de United a rapidement agi pour souligner son importance en lui octroyant une revalorisation salariale par rapport à son précédent contrat de 25 000 £ par semaine. Le directeur sportif Jason Wilcox a décrit le milieu de terrain de 21 ans comme un talent de classe mondiale, dont le professionnalisme sert de modèle à la prochaine génération de jeunes espoirs.
Convaincu que le milieu de terrain deviendra une icône mondiale, Wilcox a ajouté : « Kobbie est l’un des jeunes footballeurs les plus doués au monde. Ses qualités techniques, son professionnalisme sans faille et sa personnalité humble en font le modèle idéal pour nos jeunes joueurs et reflètent l’excellence de notre système de formation.
Nous sommes ravis qu’il ait prolongé son contrat et convaincus qu’il deviendra l’un des meilleurs joueurs au monde, prêt à jouer un rôle central dans une équipe de Manchester United en lice pour les plus grands honneurs. »
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Affiche décisive à Liverpool
Mainoo devrait jouer un rôle clé ce dimanche 3 mai, lorsque Manchester United accueillera son rival Liverpool pour un match décisif de Premier League à Old Trafford. Titularisé à 12 reprises lors des 13 dernières journées de championnat depuis son retour de blessure au mollet, le sang-froid du milieu de terrain sera essentiel pour assurer la qualification en Ligue des champions. Au-delà de la fin de saison en championnat, il met tout en œuvre pour intégrer la sélection de Thomas Tuchel en vue de la Coupe du monde.