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C’est officiel : les Rangers ont nommé Derek McInnes au poste d’entraîneur, en provenance des Hearts où il a brillé cette saison, tandis que Danny Rohl s’engage avec un grand club autrichien
McInnes fait son retour à Ibrox
McInnes est officiellement de retour à Ibrox. Le club emblématique de Glasgow a confirmé que l’Écossais a signé un contrat de trois ans pour prendre les rênes de son ancien club. McInnes, qui a disputé plus de 150 matchs sous les couleurs des Gers entre 1995 et 2000, revient fort d’une expérience de plus de 800 matchs en tant qu’entraîneur.
Cette nomination intervient après une saison remarquée à Hearts, où il a raflé les titres d’entraîneur de l’année décernés par la PFA Scotland, la SPFL et la SFWA. Les Rangers ont par ailleurs confirmé que Alan Archibald, Paul Sheerin et Craig Clark intégreront son staff technique. McInnes remplace Rohl, dont le départ avait été acté en début de semaine ; l’entraîneur allemand a depuis opté pour la Bundesliga autrichienne et le Red Bull Salzbourg.
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Un manager au solide bagage écossais prend les commandes
McInnes arrive aux Rangers après avoir dirigé Saint Johnstone, Bristol City, Aberdeen, Kilmarnock et Hearts. Âgé de 54 ans, il mesure pleinement les attentes liées à ce poste.
« C’est un véritable honneur de devenir l’entraîneur du Rangers Football Club », a déclaré McInnes. « Ce n’est un secret pour personne : j’ai grandi en tant que supporter des Rangers, et je suis convaincu que c’est le bon moment pour assumer ce rôle prestigieux, compte tenu de la structure du club et du leadership d’Andrew, du conseil d’administration et de Jim.
« Les exigences sont bien connues et nos supporters, à juste titre, ont de grandes attentes. Il m’appartient, ainsi qu’à mon staff et à mes joueurs, d’y répondre pour permettre au club d’atteindre ses ambitions.
« Beaucoup de travail nous attend, mais la préparation a déjà commencé, et j’ai hâte de rencontrer l’effectif actuel dans les semaines à venir et d’accueillir de nouveaux visages. »
La direction des Rangers approuve officiellement cette nouvelle nomination.
Le président des Rangers, Andrew Cavenagh, s’est félicité de cette nomination, soulignant la confiance que le club accorde aux qualités de McInnes. « Je suis ravi d’accueillir Derek aux Rangers, a-t-il déclaré. C’est quelqu’un que nous avons toujours tenu en haute estime, et nous pensons qu’il est exactement ce dont ce club a besoin en ce moment.
Sa connaissance approfondie du football écossais et de notre club sera un atout majeur. Il a déjà prouvé sa capacité à remporter le championnat, et il arrive de surcroît d’une saison très solide avec les Hearts. »
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Tous les regards se tournent désormais vers la préparation estivale et la constitution du groupe.
McInnes doit prendre ses fonctions sans délai, alors que les Rangers entament leur préparation d’avant-saison. La nomination ayant été actée avant le retour des joueurs, il peut dès à présent évaluer son effectif et lancer ses projets. Le mercato estival sera également crucial, puisque le technicien entend façonner son groupe en vue de la nouvelle campagne.