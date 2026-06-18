C’est officiel : les Rangers ont nommé Derek McInnes au poste d’entraîneur, en provenance des Hearts où il a brillé cette saison, tandis que Danny Rohl s’engage avec un grand club autrichien

McInnes arrive aux Rangers après avoir dirigé Saint Johnstone, Bristol City, Aberdeen, Kilmarnock et Hearts. Âgé de 54 ans, il mesure pleinement les attentes liées à ce poste.

« C’est un véritable honneur de devenir l’entraîneur du Rangers Football Club », a déclaré McInnes. « Ce n’est un secret pour personne : j’ai grandi en tant que supporter des Rangers, et je suis convaincu que c’est le bon moment pour assumer ce rôle prestigieux, compte tenu de la structure du club et du leadership d’Andrew, du conseil d’administration et de Jim.

« Les exigences sont bien connues et nos supporters, à juste titre, ont de grandes attentes. Il m’appartient, ainsi qu’à mon staff et à mes joueurs, d’y répondre pour permettre au club d’atteindre ses ambitions.

« Beaucoup de travail nous attend, mais la préparation a déjà commencé, et j’ai hâte de rencontrer l’effectif actuel dans les semaines à venir et d’accueillir de nouveaux visages. »