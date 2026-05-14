C’est officiel : les huit nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League ont été dévoilés, et un membre potentiel de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde figure parmi eux

La fulgurante ascension d’Arsenal vers un premier titre de champion depuis plus de vingt ans se traduit dans les nominations, avec trois Gunners retenus pour la sélection finale. Gabriel Magalhaes, David Raya et Rice sont ainsi récompensés pour leur contribution décisive à l’équipe de Mikel Arteta. Gabriel a été le pilier d’une arrière-garde n’ayant concédé que 26 buts, meilleure défense du championnat, tandis que Raya a déjà décroché son troisième Gant d’or consécutif grâce à 18 clean sheets.

Deux stars de Manchester City figurent aussi parmi les finalistes, à commencer par l’imposant Erling Haaland. Le Norvégien, déjà auteur de 26 buts, pourrait ainsi décrocher son troisième Soulier d’or en quatre ans. Il est accompagné de son coéquipier Antoine Semenyo, révélation depuis son arrivée en provenance de Bournemouth en janvier. La polyvalence et l’impact immédiat de l’attaquant sous les ordres de Pep Guardiola lui ont ouvert les portes de ce cercle très fermé, malgré une saison partagée entre les Cherries et l’Etihad.