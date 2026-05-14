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C’est officiel : les huit nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League ont été dévoilés, et un membre potentiel de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde figure parmi eux
La domination d'Arsenal et la quête de Haaland
La fulgurante ascension d’Arsenal vers un premier titre de champion depuis plus de vingt ans se traduit dans les nominations, avec trois Gunners retenus pour la sélection finale. Gabriel Magalhaes, David Raya et Rice sont ainsi récompensés pour leur contribution décisive à l’équipe de Mikel Arteta. Gabriel a été le pilier d’une arrière-garde n’ayant concédé que 26 buts, meilleure défense du championnat, tandis que Raya a déjà décroché son troisième Gant d’or consécutif grâce à 18 clean sheets.
Deux stars de Manchester City figurent aussi parmi les finalistes, à commencer par l’imposant Erling Haaland. Le Norvégien, déjà auteur de 26 buts, pourrait ainsi décrocher son troisième Soulier d’or en quatre ans. Il est accompagné de son coéquipier Antoine Semenyo, révélation depuis son arrivée en provenance de Bournemouth en janvier. La polyvalence et l’impact immédiat de l’attaquant sous les ordres de Pep Guardiola lui ont ouvert les portes de ce cercle très fermé, malgré une saison partagée entre les Cherries et l’Etihad.
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Fernandes, artisan clé de la renaissance de Manchester United
Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, est de retour sous les feux des projecteurs après une saison individuelle de haut vol. Le maestro portugais a inscrit huit buts et délivré dix-neuf passes décisives, un total qui le place à deux doigts d’égaler le record historique de passes en une seule saison, actuellement détenu conjointement par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Ses performances ont été le principal moteur de la remontée de United à la troisième place, assurant ainsi le retour des Red Devils en Ligue des champions.
Sa constance lui a valu un sixième titre de Joueur du mois en mars, record qu’il partage désormais avec Cristiano Ronaldo. Dans une saison de transition à Old Trafford, la vision et la précision du capitaine sont restées la seule constante, démontrant sa valeur en tant que l’une des forces créatives les plus redoutables du football européen.
Gibbs-White se positionne pour la Coupe du monde
La présence la plus surprenante est sans doute celle de Gibbs-White, de Nottingham Forest, sélectionné pour la deuxième année consécutive. Le milieu de terrain est dans une forme sensationnelle : avec 13 buts marqués et quatre passes décisives, il a permis à Forest de rester à l'écart de la zone de relégation. Son efficacité devant le but s'est considérablement améliorée, sept de ces buts ayant été inscrits depuis le début du mois de mars, dont un superbe triplé contre Burnley.
Ces performances ont attiré l’attention du sélectionneur anglais Thomas Tuchel en vue de la Coupe du monde cet été. Malgré une concurrence féroce au poste de numéro 10, avec des joueurs comme Jude Bellingham et Phil Foden, la régularité de Gibbs-White est difficile à ignorer.
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Nominations pour le titre de Jeune joueur de la saison
Les nominations pour le titre de Jeune joueur de la saison ont été dévoilées. En tête, on retrouve Rayan Cherki, révélation de l’équipe de Pep Guardiola depuis son arrivée en provenance de Lyon, qui a délivré 12 passes décisives – un total qui le place en deuxième position du classement des meilleurs passeurs, juste derrière Bruno Fernandes. Il est accompagné de Nico O’Reilly, également formé chez les Cityzens, qui a connu une saison de consécration.
Du côté des Red Devils, Kobbie Mainoo figure également parmi les candidats après une ascension fulgurante sous la houlette de Michael Carrick, entraîneur par intérim. On retiendra notamment son but victorieux contre Liverpool et la signature d’un nouveau contrat de cinq ans.
Bournemouth, auteur d’une saison historique sous les ordres d’Andoni Iraola, place également deux représentants : Eli Junior Kroupi, auteur de 12 buts lors de son premier exercice en pro – performance qui n’avait plus été réalisée par un adolescent depuis Robbie Fowler en 1993-94 – et son partenaire Alex Scott, héros méconnu du milieu de terrain des Cherries.