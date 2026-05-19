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C’est officiel : le Real Madrid fixera bientôt la date de l’annonce du retour de José Mourinho. Le « Special One » se tient prêt à répondre à l’appel du Santiago Bernabéu
La date de l'annonce du retour de Mourinho est désormais fixée.
Selon des sources proches d’ESPN, le Real Madrid s’apprête à officialiser le retour de José Mourinho sur le banc merengue dès dimanche ou lundi, juste après la dernière journée de Liga. Samedi, le club madrilène clôturera la saison 2025-2026 en accueillant l’Athletic Club au Santiago Bernabéu.
Ce choix scelle un retour retentissant de l’entraîneur qui a dirigé le club entre 2010 et 2013. Mourinho a déjà fait ses adieux au Benfica, où il a passé la saison écoulée.
Bien que l’entraîneur ait récemment affirmé qu’il y avait 99 % de chances qu’il reste à Lisbonne, l’attrait de la capitale espagnole a été irrésistible.
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Un accord a été conclu pour un contrat de deux ans
Mourinho a trouvé un accord verbal pour prendre les rênes du Real Madrid, un contrat de deux ans l’attend. Bien que les documents ne soient pas encore signés, le « Special One » a déjà évoqué son avenir à l’issue du championnat portugais.
Le président Florentino Pérez a de nouveau fait appel à lui après la deuxième place du club en Liga, derrière le FC Barcelone, et son élimination en quarts de finale de la Ligue des champions.
« Je n’ai encore rien entendu de la part du Real Madrid, mais aucun d’entre nous n’est naïf, et des discussions ont lieu entre [mon agent] Jorge [Mendes], le président et la direction du club », a récemment déclaré Mourinho.
Il a ajouté : « Je m’entretiendrai directement avec le Real Madrid la semaine prochaine et je prendrai ma décision à ce moment-là. Pour l’instant, les discussions se sont déroulées entre le club et Jorge Mendes, pas avec moi. »
Comment les élections à Madrid pourraient influencer la nomination de Mourinho
M. Pérez a convoqué des élections la semaine dernière ; les candidats potentiels ont jusqu’à ce samedi 23 mai pour déposer leur candidature.
Perez a déjà annoncé sa candidature pour un nouveau mandat, tandis que l’homme d’affaires Enrique Riquelme a indiqué lundi qu’il prendrait sa décision « d’ici deux ou trois jours ». Si Perez n’a pas d’opposant, il sera réélu automatiquement ; en revanche, si Riquelme se présente, une campagne électorale aura lieu.
Selon des sources interrogées par ESPN, Perez envisagerait d’insérer une clause dans le contrat de Mourinho permettant à Riquelme, s’il l’emportait, de se passer des services du technicien portugais au profit d’un autre entraîneur.
Néanmoins, Pérez demeure l’artisan principal de cette nomination, saluant Mourinho pour avoir renforcé la compétitivité du club et posé les bases d’une décennie de succès.
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Gérer la crise au Bernabéu
Mourinho devrait succéder à Álvaro Arbeloa, lui-même arrivé en janvier pour remplacer Xabi Alonso. Aucun des deux techniciens n’a pu ramener le moindre titre, laissant le Real Madrid bredouille depuis deux saisons.
Selon les informations disponibles, le technicien portugais exige un engagement total et entend revoir la préparation estivale ainsi que la politique de rotation afin de limiter les blessures musculaires qui ont plombé le groupe lors des deux dernières campagnes.