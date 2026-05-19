C’est officiel : le Real Madrid fixera bientôt la date de l’annonce du retour de José Mourinho. Le « Special One » se tient prêt à répondre à l’appel du Santiago Bernabéu

Selon des sources proches d’ESPN, le Real Madrid s’apprête à officialiser le retour de José Mourinho sur le banc merengue dès dimanche ou lundi, juste après la dernière journée de Liga. Samedi, le club madrilène clôturera la saison 2025-2026 en accueillant l’Athletic Club au Santiago Bernabéu.

Ce choix scelle un retour retentissant de l’entraîneur qui a dirigé le club entre 2010 et 2013. Mourinho a déjà fait ses adieux au Benfica, où il a passé la saison écoulée.

Bien que l’entraîneur ait récemment affirmé qu’il y avait 99 % de chances qu’il reste à Lisbonne, l’attrait de la capitale espagnole a été irrésistible.



