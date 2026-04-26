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C'est officiel : le Real Madrid doit activer avant la date limite la clause de rachat de Nico Paz, afin de rapatrier le coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine, actuellement sous contrat avec Como
La date limite pour le retour de Paz au Bernabéu
Le compte à rebours a commencé pour le Real Madrid, qui s’apprête à finaliser le retour de l’un des plus grands talents issus de sa cantera. Bien que Paz n’ait rejoint le club de Côme en Serie A qu’à l’été 2024, son ascension fulgurante au sein de l’équipe nationale argentine aux côtés de Lionel Messi a poussé Florentino Pérez à agir vite. Les Blancos disposent jusqu’au 30 mai pour activer la clause de rachat prévue, mais, selon AS, le club ne compte pas attendre la dernière minute.
Les réunions internes à Valdebebas ont conclu que la saison 2026-2027 constituait le moment idéal pour que le milieu de terrain réintègre l’équipe première. Toutes les parties, y compris le joueur et le club italien, ont été informées : le Real Madrid considère déjà son retour comme une priorité. Paz devient ainsi la première « recrue » officielle pour la saison à venir, conformément à la politique de réacquisition des talents prometteurs issus de « La Fabrica ».
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Le succès en Serie A sous la houlette de Cesc Fàbregas
Les performances de Paz en Italie expliquent pourquoi Madrid se dépêche d’agir. Sous la houlette de l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et d’Arsenal, Cesc Fàbregas, l’Argentin s’est imposé comme l’un des créateurs les plus prometteurs du football européen. Entre la Serie A et la Coppa Italia, il a disputé 37 matches, marquant 13 buts et délivrant huit passes décisives. Ces statistiques ont fait de lui un pilier du dispositif tactique de Côme et lui ont valu une reconnaissance générale dans toute la péninsule.
Au-delà des chiffres, sa maturité et son influence sur le terrain ont impressionné les recruteurs madrilènes. Son progression a dépassé les attentes fixées lors de son transfert en 2024. Si les modalités financières d’un retour peuvent encore évoluer en fonction de ses performances, le club estime déjà que l’investissement nécessaire pour le faire revenir offre un excellent rapport qualité-prix pour un joueur devenu pilier de la sélection argentine.
Comment se préparer à une vie sans leur joueur vedette
Si le départ d’un joueur clé est souvent un coup dur, Côme et son entraîneur Fabregas sont conscients que leur collaboration avec Paz touche peut-être à sa fin. Les relations entre les deux clubs restent exceptionnellement solides, caractérisées par une approche collaborative en matière de formation des joueurs. Madrid considère le club italien comme une destination de choix pour ses jeunes espoirs, qui y bénéficient d’un encadrement de haut niveau et d’un temps de jeu régulier dans l’un des cinq meilleurs championnats européens.
Pour approfondir ce partenariat, une délégation lombarde s’est récemment rendue à Madrid afin d’explorer de nouvelles pistes de collaboration. Alors que Paz s’apprête à rentrer en Espagne, Como se penche déjà sur la génération suivante de talents madrilènes pour compenser son départ. Deux profils retiennent son attention : l’ailier Daniel Yanez et le latéral droit Jesus Fortea, tous deux très bien cotés en interne au Real. Le club italien a déjà fait part de son intérêt aux dirigeants merengues, en vue d’un troisième mercato estival consécutif d’échanges entre les deux clubs.
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Garder la main sur les joueurs issus de La Fabrica
La stratégie appliquée à Paz s’inscrit dans un plan global adopté par le Real Madrid pour gérer ses jeunes talents. Le club inclut systématiquement des clauses de rachat et des droits de préemption dans les contrats des joueurs issus du centre de formation, afin de conserver la main sur leur destin. Cette stratégie se vérifie notamment dans le dossier Victor Muñoz à Osasuna : Madrid garde une influence décisive sur sa situation, comme pour la plupart des joueurs formés à Valdebebas. Selon les circonstances, le club peut faciliter un retour ou bloquer un transfert indésirable.