C'est officiel : le Real Madrid doit activer avant la date limite la clause de rachat de Nico Paz, afin de rapatrier le coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine, actuellement sous contrat avec Como

Le compte à rebours a commencé pour le Real Madrid, qui s’apprête à finaliser le retour de l’un des plus grands talents issus de sa cantera. Bien que Paz n’ait rejoint le club de Côme en Serie A qu’à l’été 2024, son ascension fulgurante au sein de l’équipe nationale argentine aux côtés de Lionel Messi a poussé Florentino Pérez à agir vite. Les Blancos disposent jusqu’au 30 mai pour activer la clause de rachat prévue, mais, selon AS, le club ne compte pas attendre la dernière minute.

Les réunions internes à Valdebebas ont conclu que la saison 2026-2027 constituait le moment idéal pour que le milieu de terrain réintègre l’équipe première. Toutes les parties, y compris le joueur et le club italien, ont été informées : le Real Madrid considère déjà son retour comme une priorité. Paz devient ainsi la première « recrue » officielle pour la saison à venir, conformément à la politique de réacquisition des talents prometteurs issus de « La Fabrica ».