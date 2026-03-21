Carrick a joué un rôle déterminant dans la récente renaissance de Mainoo, en titularisant le jeune joueur à chaque match depuis son arrivée, alors que celui-ci peinait à obtenir du temps de jeu sous l'ère Amorim. L'ancien capitaine de Manchester United estime que le milieu de terrain n'a encore qu'effleuré la surface de son potentiel.

« Il peut toujours s'améliorer sur de nombreux points, c'est tout simplement l'âge qu'il a », a noté Carrick. « Il a encore beaucoup à apprendre et à développer, et c'est tout à fait naturel. Ce n'est pas une critique à l'égard de Kobbie, c'est simplement l'étape où il se trouve dans sa carrière. J'espère donc qu'il a encore beaucoup de marge de progression et qu'il continuera à s'améliorer. »

« Je pense qu’il s’en est très bien sorti. Après une période sans beaucoup de temps de jeu, il a su s’intégrer, enchaîner les matchs et trouver son rythme. Je pense qu’il y est parvenu très rapidement, avec une fluidité naturelle, et je l’ai trouvé à nouveau très bon ce week-end. Il a livré une performance où il a touché à tout, contrôlé le jeu et su défendre quand il le fallait, ce qui était vraiment impressionnant. »