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C'est officiel : le nouveau salaire de Kobbie Mainoo à Manchester United avant la prolongation de son contrat, le milieu de terrain devant voir sa rémunération quadruplée
Récompense financière pour les diplômés de l'académie
Les Red Devils agissent rapidement pour assurer l'avenir à long terme de leur joyau. Selon talkSPORT, Mainoo devrait signer un contrat qui le maintiendra au Theatre of Dreams jusqu'en 2031.
Selon les termes proposés, le joueur de 20 ans verra son salaire hebdomadaire passer de 25 000 £ à un salaire de base de 120 000 £. L'accord devrait également inclure diverses primes liées à la performance, et United prévoit déjà de revoir ses conditions en 2028 si sa progression rapide se poursuit.
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Des éloges venant du banc des remplaçants
Carrick a joué un rôle déterminant dans la récente renaissance de Mainoo, en titularisant le jeune joueur à chaque match depuis son arrivée, alors que celui-ci peinait à obtenir du temps de jeu sous l'ère Amorim. L'ancien capitaine de Manchester United estime que le milieu de terrain n'a encore qu'effleuré la surface de son potentiel.
« Il peut toujours s'améliorer sur de nombreux points, c'est tout simplement l'âge qu'il a », a noté Carrick. « Il a encore beaucoup à apprendre et à développer, et c'est tout à fait naturel. Ce n'est pas une critique à l'égard de Kobbie, c'est simplement l'étape où il se trouve dans sa carrière. J'espère donc qu'il a encore beaucoup de marge de progression et qu'il continuera à s'améliorer. »
« Je pense qu’il s’en est très bien sorti. Après une période sans beaucoup de temps de jeu, il a su s’intégrer, enchaîner les matchs et trouver son rythme. Je pense qu’il y est parvenu très rapidement, avec une fluidité naturelle, et je l’ai trouvé à nouveau très bon ce week-end. Il a livré une performance où il a touché à tout, contrôlé le jeu et su défendre quand il le fallait, ce qui était vraiment impressionnant. »
Stabilité défensive et rappels en équipe nationale
Les négociations contractuelles s'étendent à la défense, où Harry Maguire est en pourparlers pour une prolongation d'un an assortie d'une option pour 12 mois supplémentaires. À l'instar de Mainoo, Maguire a retrouvé un nouveau souffle sous les ordres de Carrick, ayant été titularisé à chaque match depuis le changement d'entraîneur. Cette situation va toutefois bientôt changer, Maguire devant purger une suspension suite au carton rouge reçu vendredi lors du match nul 2-2 à Bournemouth.
Leurs performances en club n'ont pas échappé au sélectionneur anglais Thomas Tuchel. Les deux joueurs ont été rappelés dans l'effectif des Three Lions, composé de 35 joueurs, pour la première fois depuis septembre 2024, ce qui les remet en lice pour une place lors de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord.
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Et maintenant ?
Le résultat de vendredi n'a pas modifié la troisième place des Red Devils au classement de la Premier League : ils totalisent désormais 55 points en 31 matches, avec quatre points d'avance sur Aston Villa, cinquième. Après la trêve internationale, les hommes de Carrick disputeront leurs sept derniers matches de championnat, avec Leeds United comme premier adversaire, suivi de Chelsea et de Brentford.
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