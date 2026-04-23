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C’est officiel : le « grand favori » pour succéder à Liam Rosenior au poste d’entraîneur de Chelsea
Le quête de stabilité est lancée
Chelsea a officiellement mis fin à la collaboration avec Rosenior après une série catastrophique de cinq défaites consécutives en Premier League sans marquer le moindre but. Ce limogeage intervient alors que les joueurs chevronnés auraient perdu confiance en l’entraîneur de 41 ans, sous la direction duquel le club s’est retrouvé à sept points d’une place en Ligue des champions. Calum McFarlane fait son retour pour un deuxième mandat intérimaire cette saison afin de redresser la barre, tandis que la direction entame un processus de recrutement en profondeur.
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Tirer les enseignements de ses erreurs passées
La direction du club a reconnu que des erreurs avaient été commises tout au long de la saison, et pas seulement lors de la nomination de Rosenior. Dans un communiqué officiel, les Blues ont confirmé qu’ils allaient s’engager dans une période d’« introspection » afin de s’assurer que la prochaine nomination corresponde à leur modèle.
Selon le journaliste Ben Jacobs, qui s’exprimait sur X, « d’après plusieurs sources, certains cadres du vestiaire avaient perdu confiance en l’entraîneur principal de Chelsea. Un processus de recrutement rigoureux est prévu, le club sachant que plusieurs techniciens de renom sont disponibles cet été.
La priorité est désormais donnée à la stabilité et à la création d’un environnement optimal pour permettre aux joueurs de bien terminer la saison. Le groupe professionnel et le staff ont été informés avant l’annonce publique, la direction assumant pleinement cette décision.
« D’après plusieurs sources, il est reconnu que des erreurs ont été commises, non seulement lors de la nomination de Rosenior, mais tout au long de la saison, et des leçons sont actuellement tirées avant le recrutement d’un nouvel entraîneur principal. »
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Selon nos informations, plusieurs options sont actuellement à l’étude.
Andoni Iraola s’est imposé comme favori après l’annonce de son départ de Bournemouth, même si des noms tels qu’Edin Terzic et Eddie Howe restent en lice. En revanche, des entraîneurs comme Julian Nagelsmann et Luis Enrique semblent peu probables, en raison d’évaluations antérieures ou de la récente prolongation de leur contrat ailleurs.
Interrogé sur la faisabilité des profils et l’avancée du processus, Jacobs a déclaré sur X : « Chelsea n’a encore contacté officiellement aucun candidat pour succéder à Liam Rosenior. Cependant, Andoni Iraola devrait figurer parmi les premiers approchés.
Julian Nagelsmann avait déjà été envisagé lors de la nomination de Mauricio Pochettino, mais Chelsea avait jugé son profil non adapté et son entourage avait exprimé des réserves sur le projet. Luis Enrique, qui devrait prolonger au PSG et a déjà passé un entretien avec Clearlake-Boehly, n’est pas considéré comme un candidat probable.
Eddie Howe, Francesco Fariola, Filipe Luis et Edin Terzic comptent chacun des soutiens au sein du club et ont déjà été cités lors de précédents postes vacants. Cesc Fabregas se concentre pour l’instant sur la qualification de Como pour l’Europe, tout en nourrissant des ambitions à long terme d’entraîner en Angleterre.
Marco Silva n’a pas encore prolongé son contrat à Fulham et Oliver Glasner est libre de tout engagement. Aucun des deux n’a été pris en compte lors des précédentes recherches d’entraîneur pour Chelsea. Des discussions avec des candidats potentiels vont désormais avoir lieu alors que Chelsea établit une liste restreinte. »
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Une semaine cruciale pour l’entraîneur par intérim
McFarlane est confronté à une tâche colossale alors qu’il prépare son équipe pour la demi-finale de la FA Cup de dimanche contre Leeds United à Wembley. Au-delà de la coupe, Chelsea doit encore disputer cinq matches de championnat pour décrocher une place européenne et rattraper son retard sur Liverpool, cinquième au classement. La direction, elle, doit mener à bien son processus de recrutement et finaliser la nomination d’un entraîneur permanent avant l’ouverture du mercato estival pour éviter de nouveaux bouleversements.