C’est officiel : le « grand favori » pour succéder à Liam Rosenior au poste d’entraîneur de Chelsea

La direction du club a reconnu que des erreurs avaient été commises tout au long de la saison, et pas seulement lors de la nomination de Rosenior. Dans un communiqué officiel, les Blues ont confirmé qu’ils allaient s’engager dans une période d’« introspection » afin de s’assurer que la prochaine nomination corresponde à leur modèle.

Selon le journaliste Ben Jacobs, qui s’exprimait sur X, « d’après plusieurs sources, certains cadres du vestiaire avaient perdu confiance en l’entraîneur principal de Chelsea. Un processus de recrutement rigoureux est prévu, le club sachant que plusieurs techniciens de renom sont disponibles cet été.

La priorité est désormais donnée à la stabilité et à la création d’un environnement optimal pour permettre aux joueurs de bien terminer la saison. Le groupe professionnel et le staff ont été informés avant l’annonce publique, la direction assumant pleinement cette décision.

« D’après plusieurs sources, il est reconnu que des erreurs ont été commises, non seulement lors de la nomination de Rosenior, mais tout au long de la saison, et des leçons sont actuellement tirées avant le recrutement d’un nouvel entraîneur principal. »