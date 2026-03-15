La Grande Finale 2026, qui devait opposer les vainqueurs de l'Euro et de la Copa América, à savoir l'Espagne et l'Argentine, n'aura pas lieu. Un report avait été envisagé en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient, mais il n'a pas été possible de trouver une alternative au stade Lusail au Qatar, où le match devait initialement se dérouler.
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C'est officiel : la grande finale de 2026 entre l'Espagne et l'Argentine est annulée. Le communiqué de l'UEFA en explique les raisons
LE COMMUNIQUÉ
« À l'issue de nombreuses discussions entre l'UEFA et les autorités organisatrices au Qatar, il est annoncé aujourd'hui qu'en raison de la situation politique actuelle dans la région, la grande finale opposant l'Espagne, vainqueur de l'UEFA Euro 2024, à l'Argentine, championne de la CONMEBOL Copa América 2024, ne pourra pas se dérouler comme prévu au Qatar le 27 mars », indique le communiqué officiel de l'instance européenne du football.
LA PAIX REVIENDRA
« L'UEFA et les organisateurs sont profondément déçus que les circonstances et le calendrier aient privé les équipes de la possibilité de disputer ce prestigieux trophée au Qatar, un pays qui a démontré au fil du temps sa capacité à accueillir des événements d'envergure mondiale dans des installations de premier ordre.
L’UEFA tient à exprimer sa profonde gratitude au comité d’organisation et aux autorités qataries pour les efforts déployés afin d’essayer d’accueillir le match et est convaincue que la paix reviendra bientôt dans la région. »