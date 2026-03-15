C'est officiel : la grande finale de 2026 entre l'Espagne et l'Argentine est annulée. Le communiqué de l'UEFA en explique les raisons

« L'UEFA et les organisateurs sont profondément déçus que les circonstances et le calendrier aient privé les équipes de la possibilité de disputer ce prestigieux trophée au Qatar, un pays qui a démontré au fil du temps sa capacité à accueillir des événements d'envergure mondiale dans des installations de premier ordre.

L’UEFA tient à exprimer sa profonde gratitude au comité d’organisation et aux autorités qataries pour les efforts déployés afin d’essayer d’accueillir le match et est convaincue que la paix reviendra bientôt dans la région. »