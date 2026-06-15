Zaniolo reste à l’Udinese, c’est désormais officiel. Après une saison enfin à la hauteur de son talent sous le maillot bianconero, l’attaquant, qui sort de prêts peu concluants à Aston Villa, à l’Atalanta et à la Fiorentina, trouve une destination définitive et signe un nouveau contrat.
Traduit par
C’est officiel : l’Udinese a levé l’option d’achat de Zaniolo. Combien le Galatasaray va-t-il percevoir et quelle est la durée du contrat ?
La durée du contrat et la date de signature
Nicolò Zaniolo est désormais définitivement bianconero. L'Udinese Calcio annonce avoir exercé son option d'achat définitif auprès de Galatasaray pour le joueur italien, qui a signé un contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2029.
Après une saison formatrice passée en Frioul, le milieu offensif poursuivra donc son parcours sous le maillot bianconero, confirmant la volonté commune de donner de la continuité à un projet technique fondé sur la qualité, l’ambition et la progression. Au cours de l’exercice écoulé, le meneur de jeu a disputé 32 rencontres, inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en championnat (plus un but en Coupe d’Italie), apportant ainsi une contribution significative au parcours de l’équipe et confirmant ses qualités au sein du groupe.
COMBIEN DÉPENSE L'UDINESE
Selon Fabrizio Romano, l’opération s’élève à 5 millions d’euros, auxquels s’ajoutera 50 % du produit d’une éventuelle revente ultérieure à Galatasaray.