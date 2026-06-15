C’est officiel : l’Udinese a levé l’option d’achat de Zaniolo. Combien le Galatasaray va-t-il percevoir et quelle est la durée du contrat ?

Nicolò Zaniolo est désormais définitivement bianconero. L'Udinese Calcio annonce avoir exercé son option d'achat définitif auprès de Galatasaray pour le joueur italien, qui a signé un contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2029.

Après une saison formatrice passée en Frioul, le milieu offensif poursuivra donc son parcours sous le maillot bianconero, confirmant la volonté commune de donner de la continuité à un projet technique fondé sur la qualité, l’ambition et la progression. Au cours de l’exercice écoulé, le meneur de jeu a disputé 32 rencontres, inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en championnat (plus un but en Coupe d’Italie), apportant ainsi une contribution significative au parcours de l’équipe et confirmant ses qualités au sein du groupe.