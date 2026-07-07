C’est officiel : l’ex-entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, effectue son retour sur les bancs de touche moins de trois mois après son limogeage par les Blues

La direction du club, soutenue par la famille Arnault et Red Bull, a été profondément impressionnée par le parcours de l’Anglais et par ses solides qualités de dirigeant. Le directeur sportif Marco Neppe s’est dit fermement convaincu que le style exigeant et moderne de l’entraîneur permettrait de hisser l’équipe à un niveau de compétition supérieur.

À propos de cette nomination, Neppe a déclaré : « Liam Rosenior incarne toutes les qualités que nous recherchions. C’est un entraîneur moderne et exigeant, reconnu pour sa capacité à faire progresser aussi bien les joueurs individuellement que l’équipe dans son ensemble.

Au-delà de son expertise tactique, nous avons été particulièrement impressionnés par ses qualités de leader et sa capacité à fédérer un effectif autour d’une vision claire. Je suis convaincu qu’il a tout ce qu’il faut pour réussir au Paris FC, et je lui souhaite plein succès dans ce nouveau chapitre de sa carrière. »

L’intéressé a exprimé sa joie aux médias officiels du club : « Je suis très heureux d’être le nouvel entraîneur du Paris FC. J’ai hâte de commencer à travailler avec les joueurs. Je veux que mon équipe prenne du plaisir à jouer au football, qu’elle s’exprime et se montre sous son meilleur jour, et qu’elle joue avec intensité et enthousiasme. C’est ma philosophie et j’espère pouvoir l’apporter à ce club. »