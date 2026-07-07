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C’est officiel : l’ex-entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, effectue son retour sur les bancs de touche moins de trois mois après son limogeage par les Blues
Rosenior s'est officiellement engagé avec le Paris FC.
Le nouvel entraîneur principal vient de signer un contrat qui, selon nos informations, comprendrait une option pour une saison supplémentaire. Il succède à Antoine Kombouaré, qui a réussi à stabiliser l'équipe et à la mener à la 11e place du championnat de France la saison dernière. Ce nouveau poste marque le deuxième passage du technicien dans le pays, après son passage à Strasbourg.
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Le nouveau manager expose sa vision
La direction du club, soutenue par la famille Arnault et Red Bull, a été profondément impressionnée par le parcours de l’Anglais et par ses solides qualités de dirigeant. Le directeur sportif Marco Neppe s’est dit fermement convaincu que le style exigeant et moderne de l’entraîneur permettrait de hisser l’équipe à un niveau de compétition supérieur.
À propos de cette nomination, Neppe a déclaré : « Liam Rosenior incarne toutes les qualités que nous recherchions. C’est un entraîneur moderne et exigeant, reconnu pour sa capacité à faire progresser aussi bien les joueurs individuellement que l’équipe dans son ensemble.
Au-delà de son expertise tactique, nous avons été particulièrement impressionnés par ses qualités de leader et sa capacité à fédérer un effectif autour d’une vision claire. Je suis convaincu qu’il a tout ce qu’il faut pour réussir au Paris FC, et je lui souhaite plein succès dans ce nouveau chapitre de sa carrière. »
L’intéressé a exprimé sa joie aux médias officiels du club : « Je suis très heureux d’être le nouvel entraîneur du Paris FC. J’ai hâte de commencer à travailler avec les joueurs. Je veux que mon équipe prenne du plaisir à jouer au football, qu’elle s’exprime et se montre sous son meilleur jour, et qu’elle joue avec intensité et enthousiasme. C’est ma philosophie et j’espère pouvoir l’apporter à ce club. »
Un projet ambitieux pour la capitale
La réputation de Rosenior en France reste solide après son passage au RC Strasbourg, où il a terminé à la 7e place et qualifié l’équipe la plus jeune d’Europe pour la Ligue Europa Conférence. Sa riche expérience en Angleterre, à Hull City et à Derby County, ainsi que son aptitude à former les jeunes talents, ont pesé dans sa nomination.
Dans le même temps, son ancien club, Chelsea, a nommé Xabi Alonso comme sixième entraîneur permanent en quatre ans sous l’ère BlueCo.
- AFP
Un test national approche à grands pas
Rosenior dirigera son premier entraînement jeudi, puis il mènera son équipe lors de l'ouverture de la Ligue 1 2026-2027, le samedi 22 août sur la pelouse de Troyes. Fort d'un solide soutien financier, l'entraîneur aura pour objectif principal de propulser le club bien au-delà de sa simple place en milieu de tableau la saison passée. Il devra rapidement instaurer une cohérence tactique au sein de l'effectif avant la clôture du mercato estival et le coup d'envoi des compétitions officielles.
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