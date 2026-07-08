C’est officiel : Fulham nomme l’ancien entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, au poste d’entraîneur principal, après avoir reçu le soutien de José Mourinho

Fulham a agi rapidement pour s'assurer les services de son nouveau leader, confirmant qu'Arbeloa a signé un contrat de trois ans pour devenir l'entraîneur principal du club. Âgé de 43 ans, celui qui a notamment arpenté la ligne de touche au Bernabéu la saison dernière incarne une déclaration d'intention audacieuse de la part des Cottagers, qui cherchent à s'appuyer sur les bases posées au cours des cinq dernières années.

Arbeloa n’a pas tardé à exprimer son enthousiasme à propos de cette nomination, déclarant sur le site officiel du club : « C’est un véritable honneur pour moi de m’engager dans cette nouvelle aventure au Fulham FC, le plus ancien club de Londres. Je ressens un grand sens des responsabilités et je suis profondément reconnaissant envers M. [Sahid] Khan et Tony Khan pour la confiance qu’ils m’accordent à la tête de Fulham en Premier League.

« J’ai vraiment hâte de découvrir l’ambiance de Craven Cottage avec les supporters de Fulham et de commencer la préparation estivale avec les joueurs dès la semaine prochaine. Je suis convaincu que nous allons vivre une belle aventure ensemble. Allez Fulham ! »