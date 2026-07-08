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C’est officiel : Fulham nomme l’ancien entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, au poste d’entraîneur principal, après avoir reçu le soutien de José Mourinho
Un nouveau chapitre s’ouvre à Craven Cottage.
Fulham a agi rapidement pour s'assurer les services de son nouveau leader, confirmant qu'Arbeloa a signé un contrat de trois ans pour devenir l'entraîneur principal du club. Âgé de 43 ans, celui qui a notamment arpenté la ligne de touche au Bernabéu la saison dernière incarne une déclaration d'intention audacieuse de la part des Cottagers, qui cherchent à s'appuyer sur les bases posées au cours des cinq dernières années.
Arbeloa n’a pas tardé à exprimer son enthousiasme à propos de cette nomination, déclarant sur le site officiel du club : « C’est un véritable honneur pour moi de m’engager dans cette nouvelle aventure au Fulham FC, le plus ancien club de Londres. Je ressens un grand sens des responsabilités et je suis profondément reconnaissant envers M. [Sahid] Khan et Tony Khan pour la confiance qu’ils m’accordent à la tête de Fulham en Premier League.
« J’ai vraiment hâte de découvrir l’ambiance de Craven Cottage avec les supporters de Fulham et de commencer la préparation estivale avec les joueurs dès la semaine prochaine. Je suis convaincu que nous allons vivre une belle aventure ensemble. Allez Fulham ! »
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La quête du successeur de Silva est lancée.
Le poste d’entraîneur à Craven Cottage s’est libéré après le départ de Silva, lequel a préféré rentrer au Portugal pour rejoindre Benfica. Malgré les efforts de Fulham pour conserver l’homme qui a dirigé le club pendant cinq ans, l’appel du grand club lisboète s’est révélé irrésistible. La quête de son successeur a rapidement attiré plusieurs noms prestigieux, dont l’ancien coach de Tottenham, Thomas Frank.
Le club aurait aussi envisagé de recruter l’ex-coach d’Ipswich Town, Kieran McKenna, mais le coût de son indemnité de transfert a finalement été jugé trop élevé. Arbeloa s’est alors imposé comme le favori après avoir impressionné le conseil d’administration par sa vision pour le club. Selon la BBC, sa candidature a été renforcée par des références élogieuses du président du Real Madrid, Florentino Pérez, et de José Mourinho, l’homme qui lui a finalement succédé dans la capitale espagnole.
Khan salue cette nomination ambitieuse
Le président Khan estime que le club a recruté un entraîneur qui comprend les exigences du football de haut niveau. S'exprimant au sujet de cette nomination, Khan a déclaré : « Álvaro est, de son propre aveu, très ambitieux. Il a côtoyé les meilleurs joueurs, les meilleurs clubs et les meilleures méthodes du monde du football, des expériences qui lui seront très utiles ici, à Fulham. »
Son engagement envers le centre de formation a également été un facteur décisif pour la direction. Khan a ajouté : « Alvaro s’intéresse beaucoup à notre centre de formation et croit en l’importance de donner leur chance aux jeunes joueurs. J’ai été ravi d’entendre ces propos d’Alvaro, tout comme sa volonté de pratiquer un football offensif. Toutes ces qualités font d’Alvaro Arbeloa l’homme de la situation pour mener le Fulham Football Club lors de la prochaine saison de Premier League et au-delà. »
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Une légende du Real Madrid débarque à Londres
Arbeloa fait son retour en Premier League après un passage fulgurant à la tête du Real Madrid. Après avoir travaillé au sein des équipes de jeunes, l'ancien défenseur de Liverpool et de West Ham a pris les rênes de l'équipe première pour les 28 derniers matchs de la saison dernière. Au cours de cette période, il a mené les « Blancos » à la deuxième place de la Liga et les a menés jusqu'aux quarts de finale de la Ligue des champions, où ils ont finalement été éliminés par le Bayern Munich.
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