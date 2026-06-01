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C’est officiel : Arsenal a fixé le montant qu’il acceptera pour Gabriel Jesus. L’attaquant brésilien fait partie des quatre cadres que les Gunners sont prêts à laisser partir lors du mercato estival
Jésus en tête des départs potentiels cet été
Selon le Daily Mail, Arsenal aurait fixé un prix de vente inattendu pour Jesus, alors que le club se prépare à un profond remaniement de son effectif. L’attaquant brésilien de 29 ans, qui envisage de prendre la nationalité britannique, pourra quitter le nord de Londres si un club intéressé dépose une offre supérieure à 18 millions de livres sterling. Son départ représenterait un tournant majeur dans les options offensives d’Arteta, alors que le club cherche des renforts plus efficaces devant le but.
Jesus n’est pas le seul à pouvoir quitter le club. Gabriel Martinelli, Leandro Trossard et Ben White, trois éléments expérimentés, pourraient aussi faire leurs valises en cas d’offres substantielles. Arteta veut éviter la stagnation. Les Gunners s’attendent à des revenus d’environ 770 millions de livres, dont plus de 300 millions provenant des droits télévisés. Le technicien espagnol presse donc la famille Kroenke d’injecter encore davantage dans l’effectif de l’équipe première.
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Arteta réclame une campagne de recrutement ambitieuse
Après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, Mikel Arteta a prévenu que Arsenal ne pouvait pas se contenter de rester inactif. « Nous devons commencer à prendre des décisions très importantes si nous voulons passer à un autre niveau », a expliqué l’Espagnol. « Il faudra faire preuve d’ambition, car nous en sommes capables, mais il faudra aussi être très ambitieux, très rapides et très malins. »
Selon les informations circulant outre-Manche, le technicien espagnol ciblerait quatre axes de renforcement : le flanc gauche de l’attaque, un nouveau numéro neuf, un arrière droit et davantage de profondeur au milieu de terrain. L’objectif est de suivre l’ancien mantra de Liverpool : « réparer le toit pendant que le soleil brille », afin de garantir que l’équipe demeure compétitive alors même que ses rivaux nationaux entament leurs propres projets de reconstruction.
En quête de nouveaux talents en Espagne et en Premier League
Arsenal explore plusieurs pistes pour renforcer sa défense. Le club londonien s’intéresse de près à Victor Valdepenas, jeune arrière de 19 ans évoluant au Real Madrid. Plus proche géographiquement, le duo de Newcastle, Tino Livramento et Sandro Tonali, est également sur les radars, même si leur recrutement impliquerait un investissement conséquent. Les noms de Morgan Rogers (Aston Villa) et d’Eli Junior Kroupi (Bournemouth) circulent aussi au sein de la cellule de recrutement.
À Barcelone, la situation de Marcus Rashford ajoute une touche d’incertitude : l’attaquant souhaite rester sous les ordres de Hansi Flick, mais son entourage voit Arsenal comme une destination de choix si des contraintes financières l’obligeaient à partir. Par ailleurs, les Gunners sont en concurrence avec Manchester United pour recruter Mateus Fernandes (West Ham) et la jeune pépite de 16 ans Jeremy Monga (Leicester City).
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Selon nos informations, Jesus souhaite être transféré en Angleterre lors du prochain mercato.
Jesus envisage de rester en Premier League la saison prochaine et n’exclut pas un départ vers un autre club de l’élite pour retrouver un temps de jeu régulier. Âgé de 29 ans et ancien attaquant de Manchester City, il cherche un poste où il pourra redevenir un élément clé de l’attaque. Outre l’aspect sportif, rester outre-Manche lui offrirait un avantage administratif non négligeable : l’obtention de la citoyenneté britannique plus tard cette année.
Sur le plan administratif, rester au Royaume-Uni lui ouvrira plus tard dans l’année les portes de la citoyenneté britannique. Un atout non négligeable pour les services de recrutement de la Premier League, qui doivent composer avec des règles strictes d’enregistrement des effectifs, et une incitation supplémentaire pour l’attaquant à trouver un nouveau projet au sein de l’élite anglaise plutôt que de s’expatrier.