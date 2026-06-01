C’est officiel : Arsenal a fixé le montant qu’il acceptera pour Gabriel Jesus. L’attaquant brésilien fait partie des quatre cadres que les Gunners sont prêts à laisser partir lors du mercato estival

Selon le Daily Mail, Arsenal aurait fixé un prix de vente inattendu pour Jesus, alors que le club se prépare à un profond remaniement de son effectif. L’attaquant brésilien de 29 ans, qui envisage de prendre la nationalité britannique, pourra quitter le nord de Londres si un club intéressé dépose une offre supérieure à 18 millions de livres sterling. Son départ représenterait un tournant majeur dans les options offensives d’Arteta, alors que le club cherche des renforts plus efficaces devant le but.

Jesus n’est pas le seul à pouvoir quitter le club. Gabriel Martinelli, Leandro Trossard et Ben White, trois éléments expérimentés, pourraient aussi faire leurs valises en cas d’offres substantielles. Arteta veut éviter la stagnation. Les Gunners s’attendent à des revenus d’environ 770 millions de livres, dont plus de 300 millions provenant des droits télévisés. Le technicien espagnol presse donc la famille Kroenke d’injecter encore davantage dans l’effectif de l’équipe première.